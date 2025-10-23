English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Big Boost For Indian Armed Forces: సైన్యానికి మోదీ సర్కార్ పెద్దపిట.. ఏకంగా రూ.79000 కోట్ల ప్రతిపాదనకు ఆమోదం!

Defence Acquisition Council: భారత త్రివిధ దళాల సామర్థ్యాలను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు రక్షణశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రూ. 79వేల కోట్ల వ్యయంతో ఆయుధాలు, సైనిక పరికరాల కొనుగోలుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. నాగ్ క్షిపణి వ్యవస్థ, టార్పిడోలు, ఎలక్ట్రానిక్ నిఘా వ్యవస్థలు వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి. రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ నేత్రుత్వంలో సమావేశమైన డిఫెన్స్ అక్వైజిషన్ కౌన్సిల్ సంబంధిత ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 23, 2025, 08:15 PM IST

Big Boost For Indian Armed Forces: సైన్యానికి మోదీ సర్కార్ పెద్దపిట.. ఏకంగా రూ.79000 కోట్ల ప్రతిపాదనకు ఆమోదం!

Defence Acquisition Council: న్యూఢిల్లీలోని సౌత్ బ్లాక్‌లో రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ అధ్యక్షతన జరిగిన డిఫెన్స్ అక్విజిషన్ కౌన్సిల్ (DAC) సమావేశం, భారత సైన్యం, నావికాదళం,  వైమానిక దళానికి మొత్తం రూ. 79,000 కోట్ల విలువైన కీలక ప్రతిపాదనలకు పచ్చజెండా ఊపింది.  ఈ ప్రతిపాదనలు త్రివిధ దళాల పోరాట సామర్థ్యాలు, నిఘా,  లాజిస్టికల్ మద్దతును భారీగా పెంచుతాయి. నివేదికల ప్రకారం.. అన్ని ప్రతిపాదనలకు  అవసరాన్ని అంగీకరించడం  (AoN) మంజూరు చేసింది. 

సైన్యం  బలాన్ని పెంచడానికి  DAC మూడు ప్రధాన పరికరాల సేకరణకు ఆమోదం తెలిపింది. వీటిలో ఇవి ఉన్నాయి:

నాగ్ క్షిపణి వ్యవస్థ (ట్రాక్డ్) Mk-II (NAMIS): 
ఈ ట్రాక్డ్ క్షిపణి వ్యవస్థ శత్రు ట్యాంకులు, బంకర్లు,  క్షేత్ర కోటలను సులభంగా నాశనం చేయగలదు. 

గ్రౌండ్ బేస్డ్ మొబైల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ (GBMES): 
ఈ వ్యవస్థ శత్రు ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నల్స్,  ఉద్గారాలపై 24x7 నిఘా నిఘాను అందిస్తుంది.

మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ క్రేన్లతో కూడిన హై మొబిలిటీ వెహికల్స్ (HMVలు): 
ఈ వాహనాలు క్లిష్టమైన భౌగోళిక ప్రాంతాలలో వస్తువుల రవాణా,  నిర్వహణ సామర్థ్యాలను మెరుగుపరుస్తాయి.నావికాదళ సామర్థ్యం కూడా బలోపేతం అవుతుంది. 

Also Read: Vodafone Idea Share: ఎవడ్రా మనల్ని ఆపేది.. దుమ్మురేపుతున్న వొడాఫోన్ ఐడియా షేర్లు.. వరుసగా మూడో రోజూ లాభాల బాటలో..!!  

భారత నావికాదళ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి అనేక ప్రతిపాదనలు కూడా ఆమోదించాయి. వీటిలో ముఖ్యమైనవి:

ల్యాండింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ డాక్ (LPD): 
ఈ నౌక సైన్యం, వైమానిక దళంతో కలిసి ఉమ్మడి ఉభయచర కార్యకలాపాలను నిర్వహించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే శాంతి పరిరక్షణ, మానవతా సహాయం, విపత్తు సహాయ కార్యకలాపాలలో ఉపయోగపడుతుంది.

30mm నావల్ సర్ఫేస్ గన్ (NSG): 
తక్కువ తీవ్రత కలిగిన సముద్ర కార్యకలాపాలు, పైరసీ నిరోధక కార్యకలాపాలలో నేవీ మరియు కోస్ట్ గార్డ్‌లకు సహాయం చేస్తుంది.

అడ్వాన్స్‌డ్ లైట్ వెయిట్ టార్పెడో (ALWT): 
DRDO  NSTL అభివృద్ధి చేసిన ఈ స్వదేశీ టార్పెడో సాంప్రదాయ, అణు, మినీ-జలాంతర్గాములను లక్ష్యంగా చేసుకోగలదు.

Also Read: Asim Munir: పాక్ ఆర్మీ చీఫ్‌కి తాలిబాన్ల సవాల్‌ .. "మగాడివైతే రా"..తేల్చుకుందాం..!!  

ఎలక్ట్రో-ఆప్టికల్ ఇన్‌ఫ్రా-రెడ్ సెర్చ్ అండ్ ట్రాక్ సిస్టమ్ (EOIRST): 
శత్రు లక్ష్యాలను రిమోట్‌గా గుర్తించడం, ట్రాక్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

స్మార్ట్ మందుగుండు సామగ్రి (76mm సూపర్ రాపిడ్ గన్ మౌంట్ కోసం): 
షూటింగ్  ఖచ్చితత్వం మరియు ప్రభావాన్ని పెంచుతుంది. 79 వేల కోట్ల విలువైన ఈ రక్షణ కొనుగోలు సాయుధ దళాలను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా 'మేక్ ఇన్ ఇండియా',  'స్వావలంబన భారతదేశం' దార్శనికతను మరితంత ఊతమిస్తుందని భారత రక్షణ శాఖ చెబుతోంది. 

ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత ఆయుధాల కొనుగోలుకు సంబంధించి ఇది రెండో ప్రధాన నిర్ణయం. అంతకు ముందు కూడా రూ. 67వేల కోట్ల ప్రతిపాదనలకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

National newsRajnath Singhindia operation sindooroperation sindoor pakistannews operation sindoor

