Defence Budget 2026: 'ఆపరేషన్ సిందూర్' తర్వాత రికార్డు స్థాయిలో డిఫెన్స్ బడ్జెట్..5 రాష్ట్రాల బడ్జెట్ సైన్యానికి!

Defence Budget 2026 Highlights: 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి కేంద్ర బడ్జెట్లో రక్షణ రంగానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత లభించింది. సరిహద్దుల్లో మారుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు, ఇటీవల పాకిస్తాన్ సరిహద్దులో జరిగిన 'ఆపరేషన్ సింధూర్' ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
భారత రక్షణ సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లే లక్ష్యంతో, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రక్షణ బడ్జెట్లో 15 శాతం పెరుగుదలను ప్రకటించారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి కేటాయింపులు భారీగా పెరిగాయి. మొత్తం రక్షణ బడ్జెట్ ₹7.85 లక్షల కోట్లు (గత ఏడాది ₹6.81 లక్షల కోట్లు)గా మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు.
మూలధన బడ్జెట్ (Capital Outlay): ₹2.19 లక్షల కోట్లు. ఇది కొత్త ఆయుధాల కొనుగోలు, ఆధునీకరణ కోసం కేటాయించిన నిధులు. ఇందులో రికార్డు స్థాయిలో 22 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది.
నౌకాదళానికి 'రాఫెల్-ఎం' బలం
భారత వైమానిక దళం వద్ద ఇప్పటికే 36 రాఫెల్ జెట్లు ఉండగా, ఇప్పుడు నేవీ కోసం ప్రత్యేకంగా రాఫెల్-ఎం (Rafale-M) ఫైటర్ జెట్ల కొనుగోలు ప్రక్రియ వేగవంతం కానుంది.
సుమారు 26 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాఫెల్-ఎం జెట్లను సముద్ర సరిహద్దు భద్రత కోసం కొనుగోలు చేయనున్నారు. ఇది హిందూ మహాసముద్రంలో నేవీ యొక్క వైమానిక శక్తిని రెట్టింపు చేస్తుంది.
ప్రాజెక్ట్ 75I: అధునాతన జలాంతర్గాములు
సముద్ర గర్భంలో భారత సైన్యం పట్టు పెంచుకోవడానికి జలాంతర్గామి రంగానికి భారీ నిధులు అందనున్నాయి. ప్రాజెక్ట్ 75I కింద ఆరు స్టెల్త్ జలాంతర్గాములు కొత్త స్టెల్త్ జలాంతర్గాములను నిర్మించనున్నారు.
ఇవి 'ఎయిర్ ఇండిపెండెంట్ ప్రొపల్షన్' (AIP) టెక్నాలజీతో పనిచేస్తాయి. దీనివల్ల ఇవి ఎక్కువ రోజులు నీటి అడుగునే ఉండి శత్రువుల కంటికి చిక్కకుండా దాడి చేయగలవు.
ఆపరేషన్ సింధూర్ ప్రభావం
పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో ఇటీవల నిర్వహించిన 'ఆపరేషన్ సింధూర్' తర్వాత దేశ భద్రతపై ప్రభుత్వం మరింత కఠిన వైఖరిని అవలంబిస్తోంది. మునుపటి దశాబ్దంలో బడ్జెట్ పెరుగుదల 9-10 శాతానికే పరిమితమవ్వగా, ఈసారి 15 శాతానికి పెంచడం దేశ భద్రత పట్ల ప్రభుత్వానికి ఉన్న నిబద్ధతను చాటుతోంది.
ఈ కేటాయింపులు కేవలం ప్రస్తుత ముప్పులను ఎదుర్కోవడమే కాకుండా, రాబోయే దశాబ్ద కాలంలో భారత సైన్యాన్ని ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన దళంగా మార్చడానికి పునాది వేయనున్నాయి. కొత్త ఆయుధాలు, ఆధునిక సాంకేతికత, మెరుగైన భద్రతా వ్యవస్థలతో త్రివిధ దళాలు (ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్) మరింత బలోపేతం కానున్నాయి.
