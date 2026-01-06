Delhi Pollution: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ప్రమాదకర బ్యాక్టీరియా.. డేంజర్ లో భాగ్యనగరం..

Pollution Heavy In National Capital Region Delhi: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో స్టెఫిలోకాకస్ బ్యాక్టీరియా స్థాయిలు గణనీయంగా పెరిగినట్లు తేలింది. వీటిలో 73% ఒక మందుకు లొంగనివి కాగా, 36% బ్యాక్టీరియా మాత్రం ఎక్కువ మందులను సైతం తట్టుకునేలా మారాయని స్పష్టమైంది. ఇదిలా ఉంటే హైదరాబాద్ లో కూడా వాయు కాలుష్యం పరిస్థితి రోజు రోజుకు దారుణంగా మారుతోంది. చాలా ఏరియాల్లో గాలి విషంగా మారుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే ఢిల్లీలాంటి పరిస్థితి హైదరాబాద్ లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు. దీనికి తోడు చలి తీవ్రత కూడా పెరుగుతండటంతో...ఇది మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో అసలు మనుషులు ఉండలేని పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. ఇప్పటికే అక్కడ ఇళ్ల నిర్మాణాలను ఆపేశారు. ప్రభుత్వం వారికి పరిహారం కూడా అందజేస్తోంది. మరోవైపు అక్కడ బహిరంగంగా చెత్తను కాల్చడం నేరంగా పరిగణిస్తున్నారు. వారిని అరెస్ట్ చేయమని కూడా చెబుతున్నారు. కానీ హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో చాలా మంది పారిశుద్ధ కార్మికులు తాము ఊడ్చిన చెత్తను ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాలుస్తూ కాలుష్యాన్ని పెంచుతున్నారు.
ప్రభుత్వం దీనిపై అవగాహాన పెంచుతున్నా.. వీరు మారడం లేదు. మున్సిపల్ లో ఉండే పై స్థాయి అధికారులు కూడా ఈ చెత్త కాల్చడాన్ని లైట్ గా తీసుకుంటున్నారు. వీరు చెత్త కాల్చే సమయంలో ఆ ప్రాంతం మొత్తం పొగ కమ్మేస్తోంది. దీంతో గుండె జబ్బులు, ఆస్తమా వంటి రోగాలున్నా వాళ్లు తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలవుతున్నారు. ప్రభుత్వం బహిరంగంగా చెత్త కాల్చడాన్ని నిషేధించినా.. కింద స్థాయి పారిశుద్ద కార్మికులత పాటు వారితో ఈ పనలు చేయిస్తు్న కాంట్రాక్ట్ సంస్థలు కూడా చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నాయి. అంతేకాదు ప్రధాన వీధిలో రోజు చెత్తను ఊడుస్తోన్న వీళ్లు లోపలి వీధుల్లో మాత్రం తమకు తోచినపుడు చిమ్ముతున్నారు. అంతేకాదు చెత్తను విధిగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కుప్పలా పోస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా వాతావరణంలో కాలుష్యం పెరగడానికి కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి.
