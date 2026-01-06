English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Delhi Pollution: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ప్రమాదకర బ్యాక్టీరియా.. డేంజర్ లో భాగ్యనగరం..

Delhi Pollution: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ప్రమాదకర బ్యాక్టీరియా.. డేంజర్ లో భాగ్యనగరం..

Delhi Pollution: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో గాలి కాలుష్యం విషంగా మారుతోంది. ప్రజల ఆరోగ్యానికి పెను ముప్పుగా మారింది.. దీనికి ఓ ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా జనాన్ని భయపెడుతోంది. మందులకు లొంగని బ్యాక్టీరియా ఒకటి గాలిలో ప్రమాదకర స్థాయిలో పెరిగిందని తేలినట్టు పరిశోధనలో తేలింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 6, 2026, 11:52 AM IST

Trending Photos

Star Actress: పూజలతో ఎవరు స్టార్స్ అయిపోరు.. వేణుస్వామి ఇజ్జత్ తీసేసిన మరో స్టార్ హీరోయిన్..
7
Venu swamy
Star Actress: పూజలతో ఎవరు స్టార్స్ అయిపోరు.. వేణుస్వామి ఇజ్జత్ తీసేసిన మరో స్టార్ హీరోయిన్..
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బంపర్‌ ఆఫర్.. రూ.1000 బోనస్‌, ఫుల్‌ డీటెయిల్స్‌..!
5
Airtel broadband offer
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బంపర్‌ ఆఫర్.. రూ.1000 బోనస్‌, ఫుల్‌ డీటెయిల్స్‌..!
Gold Rate Today: వెనిజులా సంక్షోభం.. రాత్రికి రాత్రి మారిన సీన్.. బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ మార్పులు.. జనవరి 5వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!
5
gold price
Gold Rate Today: వెనిజులా సంక్షోభం.. రాత్రికి రాత్రి మారిన సీన్.. బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ మార్పులు.. జనవరి 5వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!
Nikitha godishala Murder Case: నిఖిత మర్డర్ కేసు.. తమిళనాడులో ప్రియుడు అరెస్ట్.. షాకింగ్ నిజాలు..
6
Nikhita Godishala
Nikitha godishala Murder Case: నిఖిత మర్డర్ కేసు.. తమిళనాడులో ప్రియుడు అరెస్ట్.. షాకింగ్ నిజాలు..
Delhi Pollution: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ప్రమాదకర బ్యాక్టీరియా.. డేంజర్ లో భాగ్యనగరం..

Pollution Heavy In National Capital Region Delhi:  దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో స్టెఫిలోకాకస్ బ్యాక్టీరియా స్థాయిలు గణనీయంగా పెరిగినట్లు తేలింది. వీటిలో 73% ఒక మందుకు లొంగనివి కాగా, 36% బ్యాక్టీరియా మాత్రం ఎక్కువ మందులను సైతం తట్టుకునేలా మారాయని స్పష్టమైంది. ఇదిలా ఉంటే హైదరాబాద్ లో కూడా వాయు కాలుష్యం పరిస్థితి  రోజు రోజుకు దారుణంగా మారుతోంది. చాలా ఏరియాల్లో గాలి విషంగా మారుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే ఢిల్లీలాంటి పరిస్థితి హైదరాబాద్ లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు. దీనికి తోడు చలి తీవ్రత కూడా పెరుగుతండటంతో...ఇది మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో అసలు మనుషులు ఉండలేని పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. ఇప్పటికే అక్కడ ఇళ్ల నిర్మాణాలను ఆపేశారు. ప్రభుత్వం వారికి పరిహారం కూడా అందజేస్తోంది. మరోవైపు అక్కడ బహిరంగంగా చెత్తను కాల్చడం నేరంగా పరిగణిస్తున్నారు. వారిని అరెస్ట్ చేయమని కూడా చెబుతున్నారు. కానీ హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో చాలా మంది పారిశుద్ధ కార్మికులు తాము ఊడ్చిన చెత్తను ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాలుస్తూ కాలుష్యాన్ని పెంచుతున్నారు. 

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

ప్రభుత్వం దీనిపై అవగాహాన పెంచుతున్నా.. వీరు మారడం లేదు. మున్సిపల్ లో ఉండే పై స్థాయి అధికారులు కూడా ఈ చెత్త కాల్చడాన్ని లైట్ గా తీసుకుంటున్నారు. వీరు చెత్త కాల్చే సమయంలో ఆ ప్రాంతం మొత్తం పొగ కమ్మేస్తోంది. దీంతో గుండె జబ్బులు, ఆస్తమా వంటి రోగాలున్నా వాళ్లు తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలవుతున్నారు. ప్రభుత్వం బహిరంగంగా చెత్త కాల్చడాన్ని నిషేధించినా.. కింద స్థాయి పారిశుద్ద కార్మికులత పాటు వారితో ఈ పనలు చేయిస్తు్న కాంట్రాక్ట్ సంస్థలు కూడా చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నాయి. అంతేకాదు ప్రధాన వీధిలో రోజు చెత్తను ఊడుస్తోన్న వీళ్లు లోపలి వీధుల్లో మాత్రం తమకు తోచినపుడు చిమ్ముతున్నారు. అంతేకాదు చెత్తను విధిగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కుప్పలా పోస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా వాతావరణంలో కాలుష్యం పెరగడానికి కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి.   

 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Delhi pollution New RulesDelhi PollutionDelhi Pollution levelsPeople protest against rising air pollution LevelsDelhi Jantar Mantar

Trending News