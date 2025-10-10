Delhi asi cop collapsed with heart attack court video: ఇటీవల కాలంలో ఎప్పుడు ఏంజరుగుతుందో ఎవరు చెప్పలేని సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. అప్పటి వరకు బాగా ఉన్న వారు కూడా విగతజీవుల్లా మారిపోతున్నారు. ఒకప్పుడు గుండెపోటులు వయసు మళ్లిన వారిలో కన్పించేది. కానీ ఇప్పుడు వయసుతో సంబంధంలేకుండా గుండెపోటు ఘటనలు ఎక్కువగా మారాయి.
కొంత మంది డ్యాన్స్ లు చేస్తు, మరికొంత మంది సరదాగా గడుపుతూ, జిమ్ లు చేస్తున్న వారు కూడా గుండెపోటుతో చనిపోయిన ఘటనలు ఇటీవల కాలంలొ మరీ ఎక్కువగా మారాయి. ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తున్న వారు కూడా తమ సీట్లలోనే చనిపోయిన వీడియోలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. ఢిల్లీలోకి ఒక కోర్టులో జరగిన ఘటన నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.
సీసీ ఫుటేజ్.. గుండెపోటుతో కుప్పకూలి ASI మృతి
ఢిల్లీలో ఉన్నట్టుండి గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన ASI రాజేశ్(50)
తీస్ హజారీ కోర్టులో విధులకు హాజరై ఆయన సహోద్యోగులను పలకరించి వెళ్తుండగా కుప్పకూలిన రాజేశ్
ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే చనిపోయినట్లు తెలిపిన వైద్యులు pic.twitter.com/L9QswSR2hU
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) October 10, 2025
ఈ ఘటన ఢిల్లీలో చోటు చేసుకుంది. అక్టోబర్ 6న తీస్ హజారీ కోర్టులో సబ్ ఇన్స్ పెక్టర్ రాకేష్ విధుల కోసం వచ్చాడు. కోర్టు కాంప్లేక్స్ లో విధుల్లో ఉండగా.. ఒక్కసారిగా తీవ్ర అసౌకర్యంకు గురయ్యాడు. చూస్తుండగానే కుప్పకూలీపోయాడు.
పోలీసు సిబ్బంది సహాయం చేయడానికి పరుగెత్తారు. అంతలోనే ఆయన స్పృహ కోల్పోయి నేలపై పడిపోయాడు. వెంటనే వైద్యం అందించిన కూడా ఆయనలో కదలిక లేదు. వెంటనే ఆయన్ను ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ఆయన్ను చూసిన వైద్యులు గుండెపోటుతో చనిపోయారని తెలిపారు. దీంతో ఒక్కసారిగా సబ్ ఇన్స్ పెక్టర్ కుటుంబంతో పాటు, డిపార్ట్ మెంట్ లో సైతం విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
