  • Telugu News
  • జాతీయం
  Delhi Cop Collapses Video: కోర్టు హల్‌లో షాకింగ్ ఘటన.. చూస్తుండగానే కుప్పకూలీన సబ్ ఇన్స్‌పెక్టర్.. వీడియో వైరల్..

Delhi asi died of heart attack: విధులకు వచ్చిన సబ్ ఇన్స్ పెక్టర్ రాజేష్ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలీపోయాడు. ఇంతలో అక్కడున్న వారు  సపర్యలు చేశారు. ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 10, 2025, 02:05 PM IST
  • ఢిల్లీలో షాకింగ్ ఘటన..
  • హర్ట్ ఎటాక్ కు గురైన పోలీసు..

Delhi asi cop collapsed with heart attack court video: ఇటీవల కాలంలో ఎప్పుడు ఏంజరుగుతుందో ఎవరు చెప్పలేని సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. అప్పటి వరకు బాగా ఉన్న వారు కూడా విగతజీవుల్లా మారిపోతున్నారు. ఒకప్పుడు గుండెపోటులు వయసు మళ్లిన వారిలో కన్పించేది. కానీ ఇప్పుడు వయసుతో సంబంధంలేకుండా గుండెపోటు ఘటనలు ఎక్కువగా మారాయి.

కొంత మంది డ్యాన్స్ లు చేస్తు, మరికొంత మంది సరదాగా గడుపుతూ, జిమ్ లు చేస్తున్న వారు కూడా గుండెపోటుతో చనిపోయిన ఘటనలు ఇటీవల కాలంలొ మరీ ఎక్కువగా మారాయి. ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తున్న వారు కూడా తమ సీట్లలోనే చనిపోయిన వీడియోలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. ఢిల్లీలోకి ఒక కోర్టులో జరగిన ఘటన నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.

 

ఈ ఘటన ఢిల్లీలో చోటు చేసుకుంది. అక్టోబర్ 6న తీస్ హజారీ కోర్టులో సబ్ ఇన్స్ పెక్టర్ రాకేష్ విధుల కోసం వచ్చాడు. కోర్టు కాంప్లేక్స్ లో విధుల్లో ఉండగా.. ఒక్కసారిగా తీవ్ర అసౌకర్యంకు గురయ్యాడు. చూస్తుండగానే కుప్పకూలీపోయాడు. 
 

పోలీసు సిబ్బంది సహాయం చేయడానికి పరుగెత్తారు. అంతలోనే ఆయన స్పృహ కోల్పోయి నేలపై పడిపోయాడు. వెంటనే వైద్యం అందించిన కూడా ఆయనలో కదలిక లేదు. వెంటనే ఆయన్ను ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Read more: Anandiben Patel Video: అమ్మాయిలు జాగ్రత్త.. 50 ముక్కలౌతారు.!.  లివ్ ఇన్ రిలేషన్‌పై గవర్నర్ ఆనందీబెన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..  వీడియో..

ఆయన్ను చూసిన వైద్యులు గుండెపోటుతో చనిపోయారని తెలిపారు. దీంతో ఒక్కసారిగా సబ్ ఇన్స్ పెక్టర్ కుటుంబంతో పాటు, డిపార్ట్ మెంట్ లో సైతం విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.  ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

DelhiAsi collapseddelhi asi died of heart attackDelhi asi died of heart attackdelhi cop died with heart attack

