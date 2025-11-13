English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Delhi Blast: ఢిల్లీ పేలుడు ఘటనలో కీలక పరిణామం.. కారులో ఉన్నది ఎవరో తేల్చిన డీఎన్‌ఏ టెస్ట్‌..! టర్కీతో సంబంధాలు..

Delhi Blast: ఢిల్లీ పేలుడు ఘటనలో కీలక పరిణామం.. కారులో ఉన్నది ఎవరో తేల్చిన డీఎన్‌ఏ టెస్ట్‌..! టర్కీతో సంబంధాలు..

Delhi Blast DNA Test Confirms: ఢిల్లీ పేలుడు ఘటనలో బిగ్ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. కారు బ్లాస్ట్ అయ్యే సమయంలో ఎర్రకోట వద్ద కారులో ఉన్న వ్యక్తి ఎవరో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే కారులో ఉన్న డీఎన్ఏ ప్రకారం ఉమర్ కుటుంబ సభ్యులతో సరిపోలిందని తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో కారు బ్లాస్ట్ అయ్యే సమయంలో ఉన్నది డాక్టర్ ఉమర్ అని అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 13, 2025, 08:20 AM IST

Delhi Blast: ఢిల్లీ పేలుడు ఘటనలో కీలక పరిణామం.. కారులో ఉన్నది ఎవరో తేల్చిన డీఎన్‌ఏ టెస్ట్‌..! టర్కీతో సంబంధాలు..

Delhi Blast DNA Test Confirms: ఎర్రకోట వద్ద ఐ20 కార్ లో వచ్చి సిగ్నల్ వద్ద ఆత్మహుతి దాడికి పాల్పడిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో ఇప్పటివరకు 12 మంది చనిపోయారు. 20 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. అయితే ఆత్మహుతి దాడిలో ఉన్నది డాక్టర్ ఉమర్ అని డీఎన్ఏ ద్వారా అధికారులు వెల్లడించారు. ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద కారులో మరణించింది కూడా డాక్టర్ ఉమర్ అని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. కారులో డీఎన్ఏ ఉమర్ కుటుంబంతో సరిపోవడంతో నిర్ధారణకు వచ్చారు. అయితే ఉమర్ పేరిట ఉన్న మరో కారును కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 

నవంబర్‌ 10వ తేదీ ఢల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో జరిగిన ఈ ఘటన ఒక్కసారిగా దేశంలో ఉలిక్కిపడలే చేసింది. మొదటిగా సిలిండర్ బ్లాస్ట్ అయింది అని అనుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఇది ఉగ్ర చర్యగా నిర్ధారణకు వచ్చారు. అక్కడ ఉన్న సీసీ కెమెరాలు ఐ20 కార్లో ఉన్నది ఎవరు? అని పోలీసులు ఆరా తీయగా డాక్టర్‌ ఉమర్‌ అని తెలిసింది. ఉమర్ నబీకి టర్కీతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు వెలుగులోకి అసలు విషయం వచ్చింది. ప్రధానంగా  కోడ్‌భాషలో ఉన్న హ్యాండ్లర్‌తో సంప్రదింపులు చేశాడు. 

ఐ20 కారులో ఉన్న వ్యక్తి ఎవరో కాదు.. ఉమర్ నబీ అని ముందు నుంచి అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డీఎన్ఏ టెస్ట్ కూడా చేయగా అసలు విషయం బయటపడింది. ప్రధానంగా శరీరం పూర్తిగా కాలిపోయింది. అయితే ఉమర్ కుటుంబ సభ్యులు నమూనాలతో 100% సరిపోలినట్లు తేలింది. ప్రధానంగా ఉమర్‌ తల్లి, సోదరుడు నమూనాలతో సరిపోలింది. ఢిల్లీ బాంబ్ బ్లాస్ట్ కు ప్రధానంగా తెలుపు రంగులో ఉన్న ఐ20 కారును ఉపయోగించారు. అంతకుముందే పలుమార్లు రెక్కీ కూడా వేసినట్లు సమాచారం. ఇక డాక్టర్ ఉమర్ ఎవరో కాదు ఫరీదాబాద్ లోని వైట్ కలర్ టెర్రర్ మాడ్యుల్‌లో కూడా కీలక నిందితుడు, పరారీలో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే ఉమర్ కుటుంబ సభ్యులను కూడా పోలీసులు విచారించారు. అయితే తన కొడుకు టెర్రరిస్ట్ కాదని తల్లి వాపోయింది. సోదరుడు కూడా తన అన్న అలాంటి వాడు కాదని చెప్పారు. అయితే పేలుడుకు 11 రోజులు ముందుగానే ఉమర్ ఈ కారు కొనుగోలు చేసినట్లు కూడా దర్యాప్తులో తేలింది. ఇక ఎన్‌ఐఏ, టర్కీ రాయబార కార్యాలయాన్ని కూడా సంప్రదించింది.

