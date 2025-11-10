Delhi Blast: భూమి బద్ధలైతుందేమో అనుకున్నాం.. నా జీవితంలో ఇంత పెద్ద శబ్దంతో పేలుడు ఏనాడూ వినలేదు.. ప్రత్యక్ష సాక్షి..!!

Delhi Blast: ఢిల్లీలోని చారిత్రాత్మక ఎర్రకోట ప్రాంతం సమీపంలో భారీ పేలుళ్లు సంభవించాయి. ఈ ఘటన యావత్ దేశాన్ని ఒక్కసారిగా భయభ్రాంతులకు గురిచేసింది. ఢిల్లీ నగరం ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడింది. క్షణంలోనే ఈ ఘోరం జరిగింది. కారులో జరిగిన ఈ పేలుళ్లు దాటికి శరీరాలు తునాతనకలు అయ్యాయి. అక్కడి ద్రుశ్యాలు భయానక వాతావరణాన్ని తలపించాయి. ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ గేట్ నంబర్ 1 వద్ద పార్క్ చేసిన కారులో అచానకంగా సంభవించిన భారీ పేలుడు రాజధానివాసులను భయాందోళనలకు గురి చేసింది. పేలుడు శబ్దం దాదాపు ఒక కిలోమీటర్ దూరం వరకు వినిపించిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. పేలుడుతో అక్కడ నిలిచిన పలు వాహనాలకు మంటలు అంటుకున్నాయి. క్షణాల్లోనే మంటలు వ్యాపించడంతో పరిసర ప్రాంతంలో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది.
ప్రమాదం సంభవించిన వెంటనే స్థానికులు పరుగులు పెట్టి సురక్షిత ప్రాంతాలకు పరుగులు పెట్టారు. కొందరు గాయపడిన వారిని బయటకు తీసుకువచ్చి అంబులెన్స్ల ద్వారా ఆసుపత్రులకు తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు, నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ (NDRF) బృందాలు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా సీజ్ చేశారు. సెక్యూరిటీ కారణాల రీత్యా ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ను తాత్కాలికంగా మూసివేశారు.
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఈ పేలుడులో 9 మంది మృతి చెందగా, పలువురికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. గాయపడిన వారిని సమీపంలోని లోక్ నాయక్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఒక స్థానికుడు రాజధర్ పాండే మీడియాతో మాట్లాడుతూ, .. నా ఇంటి నుంచి మంటలు ఎగసిపోతున్నట్లు కనిపించాయి. భారీ శబ్దం వినిపించడంతో కిందికి పరుగెత్తి వచ్చాను. భూమి బద్థలౌతుందేమో అనుకున్నాం. నా జీవితంలో ఏనాడూ ఇంత భారీ శబ్దం వినలేదు. క్షణం పాటు చెవులు మత్తుగా అయ్యాయి,” అని తెలిపాడు.
మరో స్థానిక వ్యాపారి మాట్లాడుతూ, “నా జీవితంలో ఇంత పెద్ద పేలుడు శబ్దం వినలేదు. ఆ శబ్దం విన్న వెంటనే నేల మీద పడిపోయాను. చనిపోతానని అనిపించింది,” అని చెప్పాడు.
ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు పేలుడు కారణాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఇది గ్యాస్ సిలిండర్ పేలుడా, లేక వాహనంలో ఉంచిన ఎక్స్ప్లోసివ్ డివైస్ కారణమా అన్న దానిపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ నిలిపివేశారు. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఈ ఘటనపై నివేదిక కోరింది. రాజధానిలో ఇంత భారీ పేలుడు జరగడం భద్రతా వ్యవస్థలపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది. ప్రజలు ఇంకా ఆ భయానక ఘటన నుంచి తేరుకోలేకపోతున్నారు.
