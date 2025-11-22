English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Delhi Blast: ఢిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడు సూత్రధారి ఇతడే!? దేశవ్యాప్తంగా దాడులకు జైషే ఉగ్ర సంస్థ కుట్ర!

Delhi Blast: ఢిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడు సూత్రధారి ఇతడే!? దేశవ్యాప్తంగా దాడులకు జైషే ఉగ్ర సంస్థ కుట్ర!

Delhi Blast Muzammil Shakeel: ఇటీవల ఢిల్లీలోని ఎర్రకోటలో జరిగిన భారీ పేలుడు ఘటనకు సంబంధించిన దర్యాప్తు ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. ఈ విచారణలో ఇప్పుడు మరిన్నీ కీలక అంశాలు వెలుగు చూశాయి. జైష్-ఎ-మొహమ్మద్ (JeM) ఉగ్ర సంస్థతో సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 'వైట్ కాలర్ టెర్రర్ మాడ్యూల్' దేశవ్యాప్తంగా దాడులకు కుట్ర పన్నినట్లుగా సమాచారం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 22, 2025, 01:53 PM IST

Delhi Blast: ఢిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడు సూత్రధారి ఇతడే!? దేశవ్యాప్తంగా దాడులకు జైషే ఉగ్ర సంస్థ కుట్ర!

Delhi Blast Muzammil Shakeel: ఇటీవల ఢిల్లీలోని ఎర్రకోటలో జరిగిన భారీ పేలుడు ఘటనకు సంబంధించిన దర్యాప్తు ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. ఈ విచారణలో ఇప్పుడు మరిన్నీ కీలక అంశాలు వెలుగు చూశాయి. జైష్-ఎ-మొహమ్మద్ (JeM) ఉగ్ర సంస్థతో సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 'వైట్ కాలర్ టెర్రర్ మాడ్యూల్' దేశవ్యాప్తంగా దాడులకు కుట్ర పన్నినట్లుగా సమాచారం. ఈ ప్రణాళికను 2023లోనే సిద్ధం చేసుకున్నట్లు బాంబు పేలుడులో అనుమానితుడు ఒకరు విచారణలో అంగీకరించినట్లు జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి.

రెండేళ్లుగా ప్లానింగ్..
ఈ ఢిల్లీ పేలుడులో ఆత్మాహుతి దాడికి పాల్పడిన సూసైడ్ బాంబర్‌ను ఉమర్ నబీగా గుర్తించిన విషయం తెలిసిందే. అతడితో సంబంధాలు ఉన్న పలువురు అనుమానితులను దర్యాప్తు అధికారులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా ముఖ్యమైన విషయాలు బయటపడ్డాయి. అనుమానితులలో ఒకరైన డా. ముజమ్మిల్ షకీల్ జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (NIA) విచారణలో దేశవ్యాప్త దాడుల కోసం తాను రెండేళ్లుగా సిద్ధమవుతున్నట్లు అంగీకరించాడు. 

ఈ సన్నాహాల్లో భాగంగా పేలుడు పదార్థాలు, రిమోట్‌లు, బాంబు తయారీకి కావాల్సిన వస్తువులను సేకరించినట్లు చెప్పాడు. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే.. యూరియా, అమ్మోనియా నైట్రేట్‌ను కొనుగోలు చేసే బాధ్యత తనకే అప్పగించినట్లు డా. ముజమ్మిల్ షకీల్ జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ముందు అంగీకరించినట్లు సమాచారం.

బాంబు తయారీ సామాగ్రి సేకరణ, నిల్వ వివరాలు
ముజమ్మిల్ షకీల్ హరియాణాలోని గురుగ్రామ్, నూహ్ నుంచి రూ.3 లక్షలు వెచ్చించి ఏకంగా 26 క్వింటాళ్ల ఎన్‌పీకే (NPK) ఫెర్టిలైజర్‌ను కొనుగోలు చేశాడని దర్యాప్తులో తేలింది. దీంతో పాటు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఫరీదాబాద్‌లోని రెండు వేర్వేరు మార్కెట్ల నుంచి కొన్నాడట. అలాగే ఈ కెమికల్స్‌ను భద్రపరిచేందుకు ఓ డీప్ ఫ్రీజర్‌ను ఏర్పాటు చేశాడని తెలుస్తోంది. చివరగా ఈ ఫెర్టిలైజర్‌ను పేలుడు పదార్థాలలో వినియోగించేలా ప్రాసెస్ చేయడం, ఇతర రసాయనాలను సమకూర్చడం బాంబర్ ఉమర్ నబీ పని అని అధికారులు తెలిపారు.

కుట్రకు నిధులు, అంతర్గత కలహాలు
ఢిల్లీ పేలుళ్ల కుట్రకు నిందితులే నిధులు సమకూర్చారని, పేలుడు పదార్థాల కొనుగోలు కోసం మొత్తం రూ.26 లక్షలు పోగు చేశారని దర్యాప్తు వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ మొత్తాన్ని బాంబర్ ఉమర్‌కు ఇచ్చారని, దాంతో పాటు ముజమ్మిల్ వ్యక్తిగతంగా రూ.2 లక్షలు కూడా ఉమర్‌కు ఇచ్చాడని పేర్కొన్నాయి.

అల్‌-ఫలా విశ్వవిద్యాలయంలో డబ్బుల విషయంలో ఉమర్, ముజమ్మిల్‌కు మధ్య గొడవ జరిగిందట. ఆ తర్వాతే ఉమర్ తన రెడ్ ఎకోస్పోర్ట్ కారును ముజమ్మిల్‌కు ఇచ్చాడని తెలిసింది. దర్యాప్తులో భాగంగా ఆ కారును ఫరీదాబాద్‌లో గుర్తించారు. ముజమ్మిల్ రూ.6.5 లక్షలు పెట్టి ఏకే-47 రైఫిల్‌ను కూడా కొన్నట్లు అంగీకరించాడు. ఆ రైఫిల్‌ను కశ్మీర్‌కు చెందిన మరో డాక్టర్‌ అదీల్ రాఠర్ లాకర్ నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ చేస్తున్న విచారణలో వెల్లడవుతున్న ఈ అంశాలన్నీ దేశవ్యాప్తంగా పేలుళ్లకు జరిగిన కుట్రను స్పష్టం చేస్తున్నాయని దర్యాప్తు అధికారులు విశ్వసిస్తున్నట్లు సమాచారం.

