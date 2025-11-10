English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Delhi Blast Shock: బాంబు పేలుళ్లపై భారతదేశం దిగ్భ్రాంతి.. మోదీ, కేసీఆర్‌, జగన్‌ తదితరుల సంతాపం

Delhi Blast Shock: బాంబు పేలుళ్లపై భారతదేశం దిగ్భ్రాంతి.. మోదీ, కేసీఆర్‌, జగన్‌ తదితరుల సంతాపం

Delhi Blast Narendra Modi KCR YS Jagan Chandrababu And Other VVIPs Deeply Shocked: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో బాంబు పేలుడు సంభవించడంతో యావత్‌ భారతదేశం ఉలిక్కిపడింది. బాంబు పేలుళ్లపై మోదీ, కేసీఆర్‌, వైఎస్‌ జగన్‌, అమిత్‌ షాతో సహా ప్రముఖులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 10, 2025, 10:50 PM IST

Delhi Blast Shock: బాంబు పేలుళ్లపై భారతదేశం దిగ్భ్రాంతి.. మోదీ, కేసీఆర్‌, జగన్‌ తదితరుల సంతాపం

Delhi Blast Deeply Shocked: ఒక్కసారిగా సాయంత్రం పూట బాంబు పేలుళ్లు చోటుచేసుకోవడంతో దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ఉలిక్కిపడింది. ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన పేలుళ్లపై యావత్‌ భారతదేశం దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. రెండు కార్లు పేలడంతో 12 మంది మృతి చెందగా.. 24 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనతో దేశవ్యాప్తంగా హైఅలర్ట్‌ కొనసాగుతోంది. ఎక్కడికక్కడ పోలీసులు తనిఖీలు చేపడుతున్నాయి. పేలుళ్ల సంఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉండగా.. ఘటనపై ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌, కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా, రాహుల్‌ గాంధీ, చంద్రబాబు నాయుడు, రేవంత్‌ రెడ్డి తదితరులు సంతాపం ప్రకటించారు.

ఢిల్లీ బాంబు పేలుళ్ల ఘటన తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రకటన చేశారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్‌ రావు,  ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌, రేవంత్‌ రెడ్డి, పవన్‌ కల్యాణ్‌ తదితరులు పేలుళ్ల సంఘటనపై దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలియజేస్తూనే గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకున్నారు. ఈ విపత్కర సమయంలో ధైర్యంగా ఉండాలని బాధిత కుటుంబాలకు సూచించారు.

ప్రధాని సంతాపం
'ఢిల్లీ పేలుడులో ప్రియమైన వారిని కోల్పోయిన వారికి సంతాపం తెలియజేస్తున్నా. గాయపడినవారు వీలైనంత త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నా. బాధితులకు అధికారులు సహాయం అందిస్తున్నారు. హోంమంత్రి అమిత్ షా, ఇతర అధికారులతో పరిస్థితిని సమీక్షించారు' అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 'ఎక్స్‌'లో పోస్టు చేశారు.

హృదయ విదారకరం
'ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్‌ సమీపంలో జరిగిన పేలుడు వార్త విని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యా. ఈ సంఘటనతో ఆవేదన చెందా. ఈ విషాదకర సంఘటనలో అమాయక ప్రజలు మరణించారనే వార్త నిజంగా హృదయ విదారకరం. బాధితుల కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నా. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నా'
- కేటీఆర్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌

‘ఢిల్లీ ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన భారీ పేలుడు ఘటన తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యా. ప్రాణాలు కోల్పోయిన కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా. గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నా’
- వైఎస్ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి, ఏపీ మాజీ సీఎం

'ఢిల్లీలో జరిగిన పేలుడు ఘటనపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నా. ఈ అమానుష ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా. గాయపడిన వారందరూ త్వరగా కోలుకోవాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నా' అని రేవంత్ రెడ్డి ట్వీట్‌ చేశారు.

Trending News