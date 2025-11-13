English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Delhi Bomb Blast Big Update: 5 దశలు.. 6 పేలుళ్లు.. ఢిల్లీ బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఘటన వెనక భారీ స్కెచ్..

Delhi Bomb Blast Big Update: 5 దశలు.. 6 పేలుళ్లు.. ఢిల్లీ బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఘటన వెనక భారీ స్కెచ్..

Delhi Bomb Blast Big Update: ఢిల్లీలో విధ్వంసం సృష్టించిన ఉగ్రమూక వెనుక భారీ కుట్ర ఉన్నట్లు బయటపడింది. డిసెంబర్ 6న ఢిల్లీలో ఆరు చోట్ల దాడులకు ప్లాన్ చేసుకున్నట్లు తెలిసింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 13, 2025, 01:03 PM IST

Delhi Bomb Blast Big Update: 5 దశలు.. 6 పేలుళ్లు.. ఢిల్లీ బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఘటన వెనక భారీ స్కెచ్..

Delhi Bomb Blast Big Update: ఎపుడు బాబర్ సైన్యాధిపధి మీర్ బాకీ.. అయోధ్యలో రామ మందిరం కూల్చి.. దానిపై ఓ మసీదు కట్టారు. దానికి బాబర్ పేరు మీద బాబ్రీ మసీదు అనే నామకరణం చేశారు. ఆ తర్వాత హిందువులు ఎన్నో యేళ్లు రామ మందిరం కోసం పోరాడారు. ఓ ఉద్విగ్న సంఘటన నేపథ్యంలో 1992 డిసెంబర్ 6న ఆ రాముడి మందిరంపై అక్రమంగా నిర్మించిన కట్టడాన్ని కూల్చారు. అయితే.. అప్పటికీ కొన్ని వందల యేళ్లుగా  ఆ మసీదులో ముస్లిమ్స్ ఎలాంటి ప్రార్ధనలు చేయడం లేదు. మరోవైపు బ్రిటిష్ కాలం నుంచి  ఆ రామ మందిరంలోని రామ్ లల్లాను పూజించడానికి ఓ పూజారిని అప్పట్లోనే నియమించారు. అయితే దాదాపు 500 యేళ్లుగా రామ మందిరం కోసం పోరాడుతున్న హిందువుల కల నెరవేరింది. 

అయితే ఈ బాబ్రీ మసీదును కూల్చివేతకు ప్రతీకారంగా ఈ బాంబ్ దాడికి  స్కెచ్ వేసినట్టు భావిస్తున్నారు. గతంలో ఇండియా మోస్ట్ వాంటెడ్ ఉగ్రవాది దావూద్ ఇబ్రహీం .. బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేతకు ప్రతీకారంగా ముంబై బాంబ్ బ్లాస్ట్స్ చేయించాడు. ఆ తర్వాత ఆయన పాకిస్థాన్ కు పారిపోయాడు. అక్కడ ప్రభుత్వం, ఐఎస్ఐ కలిసి అతనికి బిగ్ సెక్యూరిటీ మధ్య ఉంటున్నాడు. 

తాజాగా జరిగిన  ఢిల్లీ బాంబ్ బ్లాస్ట్ ను  ఐదు దశల్లో ఈ ఉగ్రమూక ప్రణాళికలు రచించినట్లు గుర్తించారు. మొదటి దశలో జైషే మహ్మద్, అన్సార్ ఘజ్వత్-ఉల్-హింద్‌తో అనుసంధానం చేస్తూ ఉగ్రవాద మాడ్యూల్ ఏర్పాటు చేయడం.  రెండో దశలో ఐఈడీ అసెంబుల్ చేయడానికి మందుగుండు సామాగ్రిని అమర్చడానికి ముడి పదార్థాలను సేకరించడం. 

మూడో దశలో ఐఈడీల తయారీ.. నాలుగో దశలో బాంబుల పంపిణీ చేయడంతో దాడులకు ప్రణాళిక రచించినట్లు తెలిసింది. ఈ ప్లాన్ ఆగస్టులోనే పూర్తి చేయాలని భావించినా కార్యాచరణ జాప్యం కావడంతో డిసెంబర్ 6కు షిఫ్ట్ చేసినట్లు గుర్తించారు. మరో విషయం ఏంటంటే ఎర్రకోట సమీపంలో ఉగ్రవాది ఉమర్ నబీ అనుమానాస్పదంగా తిరిగిన సీసీ టీవీ దృశ్యాలు బయటకు వచ్చాయి. మొత్తంగా భారత్ ను 2047 వరకు ‘గజ్వా ఏ హింద్’ ప్రణాళికకు అనుగుణంగా ఇస్లామిక్ రాజ్యంగా మార్చడంలో భాగంగా ఈ దాడులకు దిగాలనే ప్లాన్ చేసినట్టు సమాచారం.  

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

