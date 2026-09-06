/Delhi: ఢిల్లీలో కుప్పకూలీన ఆరంతస్తుల భవనం.. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న 50 మంది విద్యార్థులు..?..

Delhi building collapse several students feared trapped: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. నైరుతి ఢిల్లీలోని సత్య నికేతన్ ప్రాంతంలో ఆరు అంతస్తుల భవనం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా భయానక వాతావణం నెలకొంది. చుట్టుపక్కల వారు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఆ భవనంలో హస్టల్ నిర్వహిస్తున్నట్లు అక్కడి వారు చెప్పారు శిథిలాల కింద దాదాపు 40 నుంచి 50 మంది వరకు విద్యార్థులు చిక్కుకున్నట్లు భావిస్తున్నారు.
THIS IS SHAMEFUL 😡🔥
Satya Niketan, Delhi
A student hostel building collapsed
DU students were living there 😭😭
Not the first building collapse in Delhi
Many accidents before
Administration still took no strict decisions 🗿
Students came to study
Got buried under negligence… pic.twitter.com/WJZ1rGQ5o3
— The Rebel (@TheRebel_IN) September 6, 2026
ఈ క్రమంలో స్థానిక అధికారులు, ఫైర్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఇప్పటి వరకు ఆ భవనం నుంచి ఆరుగురిని రక్షించగా, శిథిలాల కింద నుంచి ఇద్దరిని బైటకు తీశారు. మరికొంతమంది కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది. అంబులెన్స్ లను రప్పించారు. ప్రత్యేక పరికరాలతో, జాగీలాలతో శిథిలాల కింద ఉన్న వారి కోసం గాలింపు చేపట్టారు.
అయితే.. సదరు బిల్డింగ్ లో.. 75 పడకల పీజీ పేయింగ్ గెస్ట్ వసతిని ఏర్పాటు చేసినట్లు చెబుతున్నారు. ఇక ఈ భవనం కూలిపొవడంతో చుట్టుపక్కల వారు భారీగా అక్కడకు చేరుకుని గుమిగూడారు. భారీ యంత్రాలను, క్రేన్ లను తీసుకొచ్చి శిథిలాలను తొలగించే పనులను సిబ్బంది చేపట్టారు. ప్రస్తుతం పెద్ద ఎత్తున సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
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