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Delhi: ఢిల్లీలో కుప్పకూలీన ఆరంతస్తుల భవనం.. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న 50 మంది విద్యార్థులు..?..

Delhi building collapse: శిథిలాల  కింద  కనీసం 50 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఫైర్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 06, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 04:57 PM IST
Delhi: ఢిల్లీలో కుప్పకూలీన ఆరంతస్తుల భవనం.. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న 50 మంది విద్యార్థులు..?..
Image Credit: Delhibuildingcollapse

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Delhi: ఢిల్లీలో కుప్పకూలీన ఆరంతస్తుల భవనం.. శిథిలాల కింద 50 మంది విద్యార్థులు..?..
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