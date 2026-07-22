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హద్దులు దాటిన సీజేపీ ఆందోళనలు.. పారామిలటరీ జవాన్‌ను తన్నుతూ దాడిచేసిన ఆందోళనకారులు!

ఢిల్లీలో సీజేపీ చేపట్టిన ఆందోళన మరింత హింసాత్మకంగా మారుతోంది. ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వల్ల బలగాలు ఆందోళనకారులను అడ్డుకుంటున్న తరుణంలో ఘర్షణలు జరుగుతున్నాయి. అర్ధరాత్రి సమయంలో రాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ (RAF) జవానుపై నిరసనకారులు దారుణంగా దాడి చేసి తన్నడం వంటి వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 22, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:34 AM IST
హద్దులు దాటిన సీజేపీ ఆందోళనలు.. పారామిలటరీ జవాన్‌ను తన్నుతూ దాడిచేసిన ఆందోళనకారులు!
Image Credit: CJP Protesters Attacked Army Video: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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