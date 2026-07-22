CJP Protesters Attacked Army Video: నిరసన అనేది ప్రభుత్వానికి తెలియజేసే క్రమపద్ధతిలో, శాంతియుతంగా ఉండాలి. కానీ ఢిల్లీలో సీజేపీ ఆందోళన హింసాత్మక రూపం దాల్చింది. దీనికి ప్రతిస్పందనగా పోలీసులు లేదా ఆర్మీ చర్యలు తీసుకున్నప్పుడు, ఆందోళనకారులు పరిస్థితిని మరింత ఉద్రిక్తంగా మారుస్తున్నారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో కూడా ఇవే సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. రాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ జవాన్ను నిరసనకారులు కింద పడేసి, కాళ్లతో దారుణంగా తన్నుతున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాయి. దీనిపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఆర్మీపై యువత ఇలా హింసాత్మకంగా దాడి చేయడం చూస్తుంటే వారు ఎంత రగిలిపోతున్నారో అర్థమవుతోంది. అయితే, విద్యార్థులు ఇలాంటి పద్ధతులు అనుసరించడం సరైనది కాదు.. అసలైన నిరసన ఇలా ఉండకూడదు. ఇది విద్యార్థుల ప్రొటెస్ట్లా లేదు.. ఒకవేళ జవాన్లు ఆత్మరక్షణ కోసం ఫైరింగ్ చేస్తే వారి పరిస్థితి ఏమవుతుందని పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా, అనలిస్టుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఇది విద్యార్థుల నిరసనలా లేదు. నిన్న ఒక యువతిపై జరిగిన దాడి వీడియోలో కూడా ఆమె పోలీసులపై కాలు లేపడం కనిపిస్తోంది. ఇలా యువత రోడ్లపైకి వచ్చి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక చర్యలకు పాల్పడటం ఎంతవరకు సమంజసమని కామెంట్లు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా, ప్రభుత్వ ఆస్తులను కూడా ధ్వంసం చేస్తున్నారు. తమ హక్కుల కోసం రోడ్లపైకి వచ్చి ఇష్టానుసారం ప్రవర్తించడం సరైన పద్ధతి కాదు. విద్యార్థులు తమ విధానాన్ని పక్కన పెట్టి, గుంపులుగా చేరి రక్షక భటులపై తిరగబడటం ఎంతవరకు సమంజసమని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రభుత్వంపై ఇంత స్థాయిలో తిరుగుబాటు ఉండటం నేపాల్ పరిస్థితులను తలపిస్తోందని మరికొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
మరికొందరు దీనిని కేవలం విద్యార్థుల పోరాటం కాదని, పార్టీకి సంబంధించిన వారు చేస్తున్నారని భావిస్తున్నారు. మరోవైపు, నీట్ (NEET) పరీక్షలు నిర్వహించి, ఫలితాలు టాపర్స్ పేర్లు విడుదలైన తరుణంలో విద్యార్థులు రోడ్లపైకి వచ్చి పరీక్షల రద్దు కోసం పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేస్తున్నారు. ఇక సీజేపీ నిరసనలకు మద్దతుగా కాంగ్రెస్ నేతలు మోడీ నివాసానికి నిన్న చేరుకున్నారు. అక్కడ మెరుపు ధర్నాతో రణరంగంగా మారింది. 16 ఏళ్లలో ఇలా జరగడం ఇదే తొలిసారి. ఏఐసిసి చైర్మన్ ఖర్గే బర్త్డే వేడుకల కోసం నేతలందరూ రాజాజీ మార్గంలోని నివాసానికి వెళ్లారు. ఇది మోడీ నివాసానికి కేవలం రెండున్నర కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండటంతో, రాహుల్ గాంధీ , ప్రియాంక గాంధీ సహా నేతలు వేగంగా అక్కడికి చేరుకుని ధర్నా చేపట్టారు. మీడియా , సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్కు తెలియకుండానే ఈ వ్యూహాన్ని అమలు చేశారు.
సోనమ్ వాంగ్చుక్ను కలిసిన కేంద్రమంత్రులు...
గురుగ్రామ్లోని వేదాంత హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్న సోనమ్ వాంగ్చుక్ను కేంద్రమంత్రులు కలిశారు. ముఖ్యంగా జితేంద్ర సింగ్, జేపీ నడ్డా ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని వైద్యులను ఆరా తీశారు. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సోనమ్ను నిన్న ఢిల్లీ నుండి గురుగ్రామ్లోని వేదాంత హాస్పిటల్కు తరలించారు.
ఆ గుండాలతో సీజేపీకి సంబంధం లేదు...
ఢిల్లీలోని కొన్ని చోట్ల జరిగిన హింసాత్మక ఘటనలకు సీజేపీకి సంబంధం లేదని పార్టీ ఫౌండర్ అభిజిత్ స్పష్టం చేశారు. మేము జంతర్ మంతర్ వద్ద శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్నాము.. మాకు మద్దతు ఇవ్వాలనుకునే వారు ఇక్కడికే రావాలి అని, మేము ఎలాంటి తప్పుడు పనులు చేయడం లేదని తెలిపారు. కొంతమంది గుండాలు పార్టీ పేరుతో ఇతర ప్రాంతాల్లో దాడులు చేస్తున్నారని, వారికి సీజేపీతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
Close up of how CJP PROTESTERS attempted to MOB LYNCH an UNARMED RAF Personnel#CJPProtest #Delhi https://t.co/rk9GmCtji2 pic.twitter.com/V4Ld7HgceM
— India Strikes YT 🇮🇳 (@IndiaStrikes_) July 21, 2026
విద్యార్థులను వాడుకుంటూ రాహుల్ డ్రామా చేస్తున్నారు...
రాహుల్ గాంధీ విద్యార్థులను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకుంటున్నారని కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విమర్శించారు. సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్ ఉల్లంఘించి పీఎం నివాసం వద్ద ధర్నా చేయడం సరికాదని, చర్చలకు సిద్ధమని ప్రభుత్వం చెప్పినా ఆయన వినలేదని మండిపడ్డారు. రాజకీయ స్వార్థం తప్ప విద్యార్థుల పట్ల రాహుల్కు శ్రద్ధ లేదని, నీట్ విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారానికి తమ ప్రభుత్వం 100 శాతం కట్టుబడి ఉంటుందని ఆయన ట్వీట్ చేశారు. మరోవైపు, ఢిల్లీలో రాహుల్ ఇతర కాంగ్రెస్ నేతల అరెస్టులకు నిరసనగా టీపీసీసీ ఈరోజు 'చలో లోక్ భవన్' కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చింది. ఉదయం 11 గంటలకు ఐఎన్సీ శ్రేణులు తరలిరావాలని కోరింది.
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