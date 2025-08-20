English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rekha Gupta Attacked: ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి పై దాడి..దుండగుడు వివరాలు ఏమిటంటే..?

Delhi CM Attack:  ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి పై దాడి జరగడం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఢిల్లీ సీఎం అయినటువంటి  రేఖ గుప్తాపై ఒక దుండగుడు.. దాడికి యత్నం చేశారు. వెంటనే పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ సంఘటన సీఎం ప్రభుత్వ నివాసంలో జరిగిన బహిరంగ విచారణ సందర్భంలో జరగడం గమనర్హం.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Aug 20, 2025, 10:20 AM IST

Rekha Gupta Attacked: ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి పై దాడి..దుండగుడు వివరాలు ఏమిటంటే..?

Delhi CM Rekha Gupta Attacked:
ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖ గుప్తాపై దాడి జరగడం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వ నివాసంలో బహిరంగ విచారణ  జరుగుతున్న సందర్భంలో.. ఒక దుండగుడు ఆమెపై హత్యాయత్నం జరగడం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ సంఘటన సోమవారం చోటు చేసుకుంది.

సివిల్ లైన్స్‌లోని ఆమె అధికారిక నివాసంలో.. జరిగిన ప్రజా దర్బార్ సందర్భంగా.. ఆమె ప్రజలకు సమాధానాలు ఇస్తున్న సమయంలో, ఒక్కసారిగా ఒక వ్యక్తి రాయిలాంటి వస్తువుతో.. రేఖ గుప్తా పై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. ఇక ఈ సంఘటన చోటు చేసుకున్న వెంటనే.. అక్కడ ఉన్న ముఖ్యమంత్రి భద్రతా బృందం మొత్తం..అప్రమత్తమై.. ముందుగా స్థానిక ప్రజలు వెంటనే అక్కడి నుంచి పంపించేశారు. ఇక ఆ తరువాత అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 

ఇలాంటి సంఘటన చోటు చేసుకోవడంతో.. ఢిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి భద్రతా ఏర్పాట్లను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఇందుకు సంబంధించి కేసు నమోదు.. చేసి.. పోలీసులు.. ఇప్పటికే ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

పబ్లిక్ హియరింగ్ సమయంలో..ఒక వ్యక్తి ఏదో కంప్లైంట్ ఇస్తూ ఉన్నట్టు.. ముఖ్యమంత్రి వద్దకు వచ్చాడు. కానీ అకస్మాత్తుగా అతను రాయిలాంటి వస్తువుతో ముఖ్యమంత్రిని కొత్త దానికి ఫ్రై చేశారు. అంతేకాకుండా వెంటనే  అసభ్యకరమైన భాషతో దూషిస్తూ.. ఆమెపై దాడికి తెగబడ్డాడు. 

ఇక పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం..దాడి చేసిన వ్యక్తి వయస్సు దాదాపు 35 సంవత్సరాలు ఉందొచ్చని.. చేతిలో కొన్ని కాగితాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఈ సంఘటన జరిగిన వెంటనే.. సంఘటనా స్థలంలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. అంతేకాకుండా ఈ నిందితుడికి ఏదో ఒక రాజకీయ పార్టీతో సంబంధం ఉందని కూడా..పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. 

ఈ దాడి గురించి, ఢిల్లీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు వీరేంద్ర సచ్‌దేవా స్పందించారు. అతను ఈ దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ… "పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు" అని తెలిపారు. త్వరలోనే ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి నిజాలు బయటకొచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.

