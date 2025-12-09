Sonia Gandhi: అయ్యో.. పుట్టిన రోజు వేళ సోనియా గాంధీకి బిగ్ షాక్.. నోటీసులు జారీ చేసిన ఢిల్లీ కోర్టు..

Delhi court issues notice to Sonia Gandhi on her birthday: కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీ జన్మదిన వేడుకలను దేశ మంతట కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఎంతో గ్రాండ్ గా నిర్వహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆస్పత్రులలో పండ్లు, రక్తదాన శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రత్యేకంగా ఆయా ప్రార్థనా మందిరాలలో పూజలుచేసి కాంగ్రెస్ శ్రేణులు తమ అధినేతి సోనియా గాంధీపై ఉన్న గౌరవంను చాటు కుంటున్నారు. సోనియా గాంధీ సారథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వరుసగా రెండుసార్లు (2004, 2009) కేంద్రంలో సత్తాచాటింది. దీనితో పాటు 16 రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడటంలో ఆమె కీలక పాత్ర పోషించారు.
అదే విధంగా తెలంగాణను ఇచ్చిన తల్లిగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు సోనియా గాంధీ బర్త్ డే వేడులకు ఎంతో గ్రాండ్ గా జరుపుకుంటున్నారు. తెలంగాణలో జరుగుతున్న గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2025లో కూడా సైతం సోనియా గాంధీ సేవల్ని కొనియాడారు. అయితే.. ప్రస్తుతం సోనియా గాంధీకి ప్రధాని మోదీ జన్మదినోత్సవ విషేస్ చెప్పారు.
సోనియా గాంధీ నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. సోనియా గాంధీకి ఢిల్లీలోని కోర్టు అనుకొని బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు , ఎంపీ సోనియా గాంధీకి ఢిల్లీలోకి రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది.
భారత పౌరసత్వం పొందడానికి మూడేళ్ల ముందే సోనియా గాంధీ ఓటు హక్కు పొందారని దీని కోసం అనేక నకిలీ పత్రాలను క్రియేట్ చేశారంటూ న్యాయవాది వికాస్ త్రిపాఠి ఢిల్లీలోని రౌస్ అవెన్యూ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు . దీనిపై విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం సోనియా గాంధీకి, ఢిల్లీ పోలీసులకు వివరణ ఇవ్వాలని సమన్లు జారీ చేసింది. అదే విధంగా తదుపరి విచారణను కోర్టు 2026 జనవరి 6 కు వాయిదా వేసింది.
కేసు ఏంటంటే..?
న్యాయవాది వికాస్ త్రిపాఠి .. సోనియా గాంధీ గతంలో తన పేరును 1980, 81 ఓటర్ల జాబితాలో చేర్చారన్నారు. కానీ ఆమె పౌరసత్వంను 1983 లొ పొందారని పిటిషనర్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లాడు. అయితే.. తొలుత దీనిపై పౌరసత్వంకు ముందే తప్పుడు పత్రాలతో సోనియా గాంధీ తన పేరును ఓటర్ల లిస్టు లో చేర్చుకున్నారని పిటిషనర్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టులో పిటిషన్ వేయగా సరైన ఆధారాలు లేవని కోర్టు 2025 లో సెప్టెంబర్ లో ఈ పిటిషన్ డిస్మిస్ చేసింది.
Read more: Pm Modi On Indigo Crisis: నియమాలు ప్రజలను వేధించడానికి కాదు.!. ఇండిగో ఫ్లైట్ల రద్దుపై ప్రధాని మోదీ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
దీనిపై మరోసారి పిటిషనర్ రౌస్ అవెన్యూ కోర్టులో రివిజన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. దీనిపై విచారణ జరిపిన కోర్టు తాజాగా.. కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు, ఎంపీ సోనియా గాంధీకి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఒక వైపు సోనియా జన్మదినం వేళ కోర్టు నోటీసులు జారీ చేయడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook