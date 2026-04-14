Delhi - Dehradun Express Way: ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్‌ ఎకనామిక్‌ కారిడార్‌ను ప్రారంభించనున్న ప్రధాని..

Delhi - Dehradun Express Way Corridor: ప్రధాని మంత్రి నరేంద్ర మోదీ డెహ్రాడూన్‌లో ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్‌ ఎకనామిక్‌ కారిడార్‌ను ప్రారంభించనున్నారు. 213 కిలోమీటర్ల పొడవైన 6-లేన్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే 6 గంటల ప్రయాణాన్ని రెండున్నర గంటలకు తగ్గించి, ఉత్తరాఖండ్ టూరిజం, వాణిజ్యం, ఉపాధి అవకాశాలను పెంచుతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 14, 2026, 10:56 AM IST

Express Way Corridor: ఆసియాలో అతి పొడవైన 12 కిలోమీటర్ల వన్యప్రాణి ఎలివేటెడ్ కారిడార్‌తో పర్యావరణ సంరక్షణకు కూడా మార్గం చూపుతుంది. ఇది కేవలం రోడ్డు కాదు. ఇది ఉత్తర భారతదేశ ఆర్థిక వికాసానికి కొత్త ఊపిరి. ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ మధ్య కనెక్టివిటీ పెంచి, టూరిజం, వ్యాపారం, ఉపాధిని ప్రోత్సహిస్తుంది. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ సహారన్‌పూర్‌లో వన్యప్రాణి కారిడార్‌ను సమీక్షించి, డాట్ కాళీ ఆలయంలో పూజ చేస్తారు. మధ్యాహ్నం డెహ్రాడూన్‌ జన సభలో ఈ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేను ఆవిష్కరణ చేయనున్నారు.. ఈ ప్రాజెక్ట్ గతి శక్తి మిషన్‌లో భాగంగా వచ్చింది. ఇప్పటికే ఢిల్లీ-ముంబై ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే, ఈస్టర్న్ పెరిఫెరల్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేలతో లింక్ అవుతుంది. సాధారణ ప్రజలకు ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది.  సమయం, ఇంధనం ఆదా అవుతాయి. రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గే అవకాశాలున్నాయి. 

ఈ కారిడార్ ఢిల్లీ అక్షరధామ్ ప్రాంతం నుంచి మొదలై ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని సహారన్‌పూర్ గుండా ఉత్తరాఖండ్ లోని డెహ్రాడూన్‌ వరకూ వెళ్తుంది. 213 కిలోమటర్ల పొడవు, 6 లేన్లు, యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ డిజైన్‌తో ఉంది. ఇందులో 10 ఇంటర్‌ చేంజ్‌లు, 3 రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జులు, 4 ప్రధాన వంతెనలు, 12 వే సైడ్ అమెనిటీలు ఉన్నాయి. ఆధునిక ట్రాఫిక్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్‌తో సురక్షిత ప్రయాణం సాధ్యమవనుంది. 

ఆసియాలో అతి పొడవైన వన్యప్రాణి ఎలివేటెడ్ కారిడార్ ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో అతి ముఖ్యమైనది.  12 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఎలివేటెడ్ వన్యప్రాణి కారిడార్. రాజాజీ నేషనల్ పార్క్ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేశారు. ఏనుగులు, ఇతర వన్యప్రాణులు సురక్షితంగా క్రాస్ చేయడానికి అండర్‌పాస్‌లు, యానిమల్ పాస్‌లు ఉన్నాయి. ఇది ఆసియాలోనే అత్యంత పొడవైన వాటిలో ఒకటి. అంతేకాకుండా, 340 మీటర్ల డాట్ కాళీ టన్నెల్, ఫ్లడ్ రెడీ డిజైన్ ఉన్నాయి. ప్రధాని ఈరోజు సహారన్‌పూర్‌లో ఈ వైల్డ్‌లైఫ్ కారిడార్‌ను సందర్శించనున్నారు. 

ఉత్తరాఖండ్ టూరిజం ఇప్పటికే రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థలో 14శాతం పైగా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తోంది.ఈ కారిడార్‌తో 2026 నాటికి 6.7 కోట్ల టూరిస్టులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లేవారికి కూడా ఢిల్లీ వెళ్లి ఈ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేలో ప్రయాణం సులభం అవుతుంది. స్థానిక ఉత్పత్తులైన యాపిల్, హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్, మార్కెట్‌కు సులభంగా చేరతాయి. ప్రధాని మోడీ ప్రారంభించే ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్ ఆర్థిక కారిడార్ భారతదేశ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అభివృద్ధికి మరో మైలురాయిగా నిలవనుంది. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

