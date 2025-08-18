Delhi Dog Case Explained: వీధి కుక్కలను పూర్తిగా తరిలిస్తే ఏమవుతుంది..? ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కొవాలి..? పూర్తి కథనం

Delhi Dog Case Explained: ఢిల్లీ వీధుల్లో శునకాలు లేకుండా తరలించాలంటూ ఇటీవల సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన సంచలన ఆదేశాలు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చకు తెర తీశాయి. ఈ భూమ్మీద మనుషులతో పాటు అన్ని ప్రాణులకు బతికే హక్కు ఉందంటూ జంతు ప్రేమికులు తమ వాదన గట్టిగా వినిపిస్తున్నారు. సుప్రీం తన ఆదేశాలను పునర్ పరిశీలించాలంటూ మరోసారి కోర్టు మెట్లు ఎక్కారు. మరోపక్క స్ట్రీట్ డాగ్స్ బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలు దేశంలో కలవరపెడుతున్నాయి. దాంతో ప్రాణాంతకంగా మారుతున్న వీధి శునకాల బెడద వదలాల్సిందేనని మరికొందరు అంతే గట్టిగా వాదిస్తున్నారు. అసలు ఎవరి వాదన ఏం చెబుతోంది..? వీధుల్లో శునకాల్లో కనిపించకుండా తరలించాలంటూ సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలు పూర్తి స్థాయిలో అమలయ్యే అవకాశం ఉంది..? అలా చేస్తే ఎదుర్కోవాల్సిన తీవ్ర పరిణామాలేంటి ?
స్ట్రీట్ డాగ్స్ దాడిలో గాయపడిన బాలుడు … వీధి శునకాల బారిన పడి చిన్నారి మృతి .. మహిళపై దాడి చేసిన శునకాల గుంపు..! ఇటీవల కాలంలో ఎక్కడ చూసినా.. ఇలాంటి వార్తలే. దాంతో స్ట్రీట్ డాగ్స్పై చాలా మందిలో ఆక్రోశం కట్లు తెంచుకుంటోంది. అసలు వీధి శునకాలు లేకుండా చేయాలన్న డిమాండ్లు తెరపైకి వస్తున్నాయి. అయితే నాణానికి ఇది ఒకవైపు మాత్రమే. గ్రామాలను, వాడవాడలను దొంగలు, ఆకతాయిల బారి నుంచి కాపాడటంలో రక్షణ భట పాత్ర పోషిస్తూ వస్తున్నాయి శునకాలు. కొద్దిగా ఆహారం పెట్టినా, పెట్టకపోయినా మనుషుల పట్ల ఎంతో విశ్వాసంగా ఉండే జీవులుగా వాటికి పేరు ఉంది. ఎక్కడో కొన్ని దురదృష్టకర ఘటనలకు మొత్తం వీధి శునకాలను నిందించడం సరికాదంటున్నారు జంతు ప్రేమికులు.
ఆగస్టు 11న స్ట్రీట్డాగ్స్పై సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు జంతు ప్రేమికులను ఉలిక్కి పడేలా చేసింది. ఢిల్లీ రాజధాని ప్రాంతం నుంచి మొత్తం వీధి శునకాలను డాగ్ షెల్టర్స్ కు తరలించాలంటూ సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలిచ్చింది. జస్టిస్ జేబీ పార్దివాలా, జస్టిస్ ఆర్.మహదేవన్ లతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఢిల్లీ సర్కార్కు ఇందుకు ఎనిమిది వారాల గడువు ఇచ్చింది. మళ్లీ శునకాలు వీధుల్లో కనిపిస్తే అధికారులపై కఠిన చర్యలు తప్పవని ధర్మాసనం హెచ్చరించింది. ఎవరైనా జంతు ప్రేమికులు ఈ ప్రక్రియను అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించినా చర్యలు తప్పవని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వీధి శునకాల దాడులు, రేబిస్ బారినపడి పలువురు మరణించిన ఘటనలపై మీడియాలో వచ్చిన కథనాలను సుమోటోగా స్వీకరించిన సుప్రీం కోర్టు ఈ మేరకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది.
సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలు సమంజసం కావంటూ జంతు సంఘాలు ఆందోళనలకు దిగాయి. పలువురు ప్రముఖులు సైతం బహిరంగంగానే తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కొందరు జంతు ప్రేమికులు ఈ తీర్పుపై సుప్రీం కోర్టును మరోసారి ఆశ్రయించారు. దీనిపై తమ వాదనలు సైతం వినిపించారు. వీధి శునకాలను తొలగించాలన్న పిటిషన్లను విచారించిన జస్టిస్ విక్రమ్నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతా, జస్టిస్ ఎన్వీ అంజరియాలతో కూడిన సుప్రీం త్రి సభ్య ధర్మాసనం తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. బాల్ ఈజ్ ఇన్ ది కోర్టు అన్నట్లు.. సుప్రీం తుది తీర్పు కోసం యావద్దేశం ఎదురు చూస్తోంది.
ఈ విషయాన్ని కాసేపు పక్కన పెడితే అసలు సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలు ఏ మేరకు అమలవుతాయన్నది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. ఢిల్లీతో పాటు ఇదే తరహాలో దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ.. ఈ ఆదేశాలు అమలు చేయాలని కోర్టు స్పష్టం చేస్తే.. సాధ్యాసాధ్యాలపై చర్చ జరుగుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 1.53 కోట్ల స్ట్రీట్ డాగ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ప్రస్తుతం భారత జనాభా 146 కోట్లు అయితే అందులో 1 శాతం వీధి శునకాలు దేశంలో ఉన్నాయి. ఒక్క యూపీలోనే 20 లక్షల స్ట్రీట్ డాగ్స్ ఉన్నాయి. ఇక దేశ రాజధాని నగరం ఢిల్లీలో 55 వేల శునకాలు నివసిస్తున్నాయి. వీటన్నింటినీ షెల్టర్లకు తరలించడం దాదాపు అసాధ్యం అన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎందుకంటే కేవలం 5 వేల వీధి శునకాల కోసమే షెల్టర్ల ఏర్పాటుకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలిచ్చింది. మరి మిగిలిన శునకాలను ఎక్కడ ఉంచుతారన్నది ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. ఒకే చోట ఎక్కువ సంఖ్యలో శునకాలను ఉంచితే.. పరస్పరం దాడులు చేసుకునే ప్రమాదం ఉంది. అంతే కాదు అవి ప్రాణాంతక వ్యాధులు బారిన పడే ప్రమాదమూ లేకపోలేదు. ఇదే వాదనను జంతు ప్రేమికులు సుప్రీం కోర్టుకు విన్నవించారు.
మరోవైపు వీధి శునకాల బారినపడి చనిపోతున్న వారి సంఖ్య ఏటికేడాది పెరుగుతోందని లెక్కలు చెబుతున్నాయి. 2022- 2024 మధ్య కాలంలో దేశంలో 89 లక్షలకు పైగా కుక్క కాటు కేసులు నమోదయ్యాయని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా తమ వాదనలు వినిపించారు. గత ఏడాదే ఏకంగా 37 లక్షల కుక్కకాటు కేసులు నమోదు అయ్యినట్లు తెలిపారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూస్తే కుక్క కాటు కారణంగా ప్రతి సంవత్సరం 59 వేల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయంటున్నారు. ఇక 2022 నుంచి 2024 మధ్యకాలంలో మన దేశంలో 125 మంది రేబిస్తో చనిపోయారు.
అసలు శునకాలు ప్రమాదకరంగా మారడానికి కారణం … వాటికి సరైన ఆహారం, నీరు దొరక్కపోవడమేనని కొందరు అంటుంటే.. వీధి శునకాలకు ఆహారం పెట్టడం వల్లే దాడులు పెరుగుతున్నాయనే వారూ ఉన్నారు. అయితే సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించినట్లు శునకాలను డాగ్ షెల్టర్లకు తరలించడం సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కాదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. వీధి శునకాల దాడులు తీవ్రమైనవనే కావచ్చు. అలాగని పరిష్కారం హింసాత్మకంగా ఉండకూడదన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భారత రాజ్యాంగంలో మూగజీవులు, జంతువుల పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. జంతువుల పరిరక్షణకు సంబంధించి చర్యలను ఆర్టికల్ 246 ప్రస్తావిస్తుంది. చివరిగా జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ మాటలు గుర్తు చేసుకుంటే.. ఒక దేశం గొప్పతనం, దాని నైతిక పురోగతి .. ఆ దేశంలో ఉండే జంతువులను పట్ల చూపే విచక్షణలో ఉంటుందన్న ముమ్మాటికీ నిజం.