Video: ఢిల్లీలో భారీ భూ ప్రకంపనాలు.. భయంతో పరుగులు తీసిన జనం, వీడియో వైరల్‌..!

Delhi Earthquake Viral Video: ఇటీవల భూ ప్రకంపనాలు అందర్నీ భయపడేలా చేస్తున్నాయి. మొన్నటి వరకు అనేక దేశాల్లో భారీ భూకంపం సంభవించాయనే వార్తలు వచ్చాయి. తాజాగా ఢిల్లీ ఎన్‌సీఆర్‌లో కూడా బలమైన భూ ప్రకంపనాలు సంభవించాయి. 10 సెకండ్ల పాటు భూమి కంపించింది. గురువారం ఉదయం 9 :04 గంటల సమయంలో ఈ భూ ప్రకంపనాలు చోటుచేసుకున్నాయి. నోయిడా, ఘజియాబాద్, గురుగ్రామ్‌, ఫరీదాబాద్ లో భారీ ప్రకంపనాలు సంభవించాయి. హర్యానాలో కూడా భూప్రకంపనాలు వచ్చినట్లు సమాచారం ఇక భూకంప ధాటికి ప్రజలంతా ఇల్లు,కార్యాలయం నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు.

అయితే భూమి లోపల ఉండే ప్లేట్లు నిరంతరంగా తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది ఒకటి దానికి మరొకటి ఢీకొన్నప్పుడు ఇలా భూ ప్రకంపనాలు చోటు చేసుకుంటాయి. దాని ద్వారా భూమి కంపిస్తుంది దీనినే భూకంపం అని కూడా అంటారు. ఈ భూకంపాన్ని కొలవడానికి రిక్టార్ స్కేల్ ను ఉపయోగిస్తారు. రికార్డ్ స్కేలు మాగ్నిట్యూడ్ అని కూడా పిలుస్తారు. అయితే ఈ రికార్డు 1 నుంచి 9 వరకు లెక్కిస్తారు. తక్కువ తీవ్రత ఒకటిగా పరిగణిస్తే.. అత్యధికం 9 ఇది భయానకంగా విధ్వంసం సృష్టిస్తుంది . ఒకవేళ రిక్టాస్కేల్ పై 7 నమోదు అయితే 40 కిలోమీటర్ల వ్యాసార్థం లో తీవ్ర ప్రకంపనాలు నమోదు అవుతాయి. అయితే హర్యానాలోని జజ్జార్‌లో 4.4 రిక్టారు స్కేలుపై భూ ప్రకంపనం సంభవించింది. ఇది ఢిల్లీకి 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.

1720 డేటా ప్రకారం ఢిల్లీలొ 5.5 రిక్టారు స్కేలుపై ఐదు సార్లు నమోదు అయ్యాయి. ప్రధానంగా ఇది సిసిమిక్ యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉన్న ఇలాంటి ప్రాంతంలో జరగడం వల్ల భూకంపం చోటు చేసుకుంటుంది. అయితే ఈ ప్రాంతం భూకంపానికి లోన అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా మాత్రం ఇక్కడ భవనాలు నిర్మించడం లేదు. తగిన జాగ్రత్తలు ఎంతైనా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అని ఢిల్లీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఒకరు తెలిపారు. అనుకోని ప్రమాదాలు జరిగితే మరింత ఎక్కువ మొత్తంలో డ్యామేజ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది.

