Fire Service 10743 Job Vacancies: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు ఇది భారీ గుడ్ న్యూస్. ఢిల్లీ ఫైర్ సర్వీసెస్లో పదివేల 10,743 కొత్త పోస్టుల భర్తీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. దీనికి సంబంధించి కేంద్ర హోం శాఖ ఇప్పటికే ఆమోదం తెలిపింది. ఢిల్లీ ప్రభుత్వం నుండి ఆర్థిక అనుమతి రాగానే త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నారు. ఇందులో మొత్తం 3823 ఫైర్ ఆపరేటర్లు, 3,546 ఎమర్జెన్సీ రెస్క్యూ , 1,153 మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ ఇతర ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఈ నియామక ప్రక్రియను ఢిల్లీ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ సెలక్షన్ బోర్డు (DSSSB) ఆధ్వర్యంలో చేపట్టనున్నారు.
ఢిల్లీ ఫైర్ సర్వీసెస్ చీఫ్ ఫైర్ ఆఫీసర్ ఏకే మాలిక్ ఐదు నెలల క్రితమే కేంద్ర హోం మంత్రికి ఈ ప్రతిపాదనను పంపారు. దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఇక ఢిల్లీ నుండి అనుమతి రాగానే, మొత్తం 10,743 పోస్టుల భర్తీ కోసం దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తారు.
ఎంపిక ప్రక్రియ వివరాలు..
DSSSB ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ ఎంపిక ప్రక్రియలో మొదటగా రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత ఫిజికల్ టెస్ట్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది. చివరగా స్పెషల్ ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసిన తర్వాతే ఢిల్లీ ఫైర్ సర్వీసెస్లో ఉద్యోగం పొందవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి అర్హతలు, ఎగ్జామ్ పాటర్న్ వివరాలను DSSSB అధికారిక నోటిఫికేషన్లో పొందుపరుస్తారు.
ఢిల్లీలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో తరచూ జరుగుతున్న అగ్ని ప్రమాదాల దృష్ట్యా, అక్కడ అత్యవసర అవసరాలను తీర్చడమే ఈ నియామక ప్రక్రియకు ప్రధాన కారణం. గత కొన్ని నెలలుగా వివేక విహార్ వంటి ప్రాంతాల్లో జరిగిన ప్రమాదాల్లో చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం గమనించవచ్చు.
ఢిల్లీలో ఈ ఏడాది జనవరి నుండి జూన్ వరకు మొత్తం 12,214 అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగాయి. వీటిలో 69 మంది మరణించగా, 494 మంది గాయపడ్డారు. కేవలం జూన్ నెలలోనే 25 మంది మరణించారు. జూన్ నెలలో ఢిల్లీ ఫైర్ సర్వీసెస్ 2111 ఫైర్ కాల్స్ అందుకుంది, అదే మే నెలలో 3,410 ఫైర్ కాల్స్ రికార్డు స్థాయిలో నమోదయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో, అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి ఫైర్ విభాగంలో ఈ నియామక ప్రక్రియను చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook