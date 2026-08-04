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నిరుద్యోగులకు బంపర్ ‌ఛాన్స్‌..ఫైర్ సర్వీసెస్‌లో 10,743 ఖాళీలు, ఇండియన్ సిటిజన్స్ అందరికీ అవకాశం, అర్హతలివే!

దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న నిరుద్యోగులకు ఇది ఒక గొప్ప శుభవార్త. ఢిల్లీ ఫైర్ సర్వీసెస్‌లో కొత్తగా 10,743 పోస్టుల భర్తీకి కేంద్ర హోం శాఖ ఆమోదం తెలిపింది. ఢిల్లీ ప్రభుత్వం నుండి ఆర్థిక అనుమతి లభించిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 04, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:40 AM IST
నిరుద్యోగులకు బంపర్ ‌ఛాన్స్‌..ఫైర్ సర్వీసెస్‌లో 10,743 ఖాళీలు, ఇండియన్ సిటిజన్స్ అందరికీ అవకాశం, అర్హతలివే!
Image Credit: Fire Service 10743 Job Vacancies

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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నిరుద్యోగులకు బంపర్ ‌ఛాన్స్‌..ఫైర్ సర్వీసెస్‌లో 10,743 ఖాళీలు, ఇండియన్ సిటిజన్స్ అందరికీ అవకాశం, అర్హతలివే!
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