/Delhi News: నాకు ముగ్గురు పిల్లలున్నారు.. వదిలేయండి.. ఢిల్లీ గ్యాంగ్ రే**ప్ బాధితురాలు కన్నీరు..

Delhi Gang Rape Telugu News: దేశ రాజధాని లోని మహిళా భద్రత మళ్లీ ప్రశ్నార్ధకంగా మారిపోయింది.. కామాందుల చేతిలో చిక్కిన ఒక బాధితురాలు తన ముగ్గురు పిల్లల కోసం ప్రాధేయపడిన.. వారు ఏమాత్రం కనికరించకుండా దారుణానికి ఒడిగట్టేసారు. హృదయాన్ని తగిలిస్తున్న ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనలో బాధితురాలు కామాందులతో మాట్లాడిన కొన్ని అరుదైన మాటలు వైరల్ గా మారాయి.
నాకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు.. వాళ్లు నాకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు.. ప్లీజ్ నన్ను వదిలేయండి అని సదరు మహిళ నిందితులను వేడుకున్న వారు వినిపించుకోలేదు. బాధితురాలి వివరాలకు ప్రకారం.. ఆమెకు నాలుగు, ఆరు, 9 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్న ముగ్గురు చ చిన్నారి ఆడపిల్లలున్నారు. పని ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్తున్న సమయంలో కొందరు దుండగులు ఆమెను అడ్డగించి నిర్మాణస్య ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి ఆమెపై విచక్షణారహితంగా లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారు..
తనపై జరిగిన అఘాయిత్యాన్ని బాధితురాలు కన్నీరు మున్నీరవుతూ పోలీసులకు వివరించింది. నన్ను బలవంతంగా తీసుకెళ్లి హత్యాచారం చేశారు.. నేను ఎంతగా వదిలేయమని చెప్పినప్పటికీ వారు కనికరించలేదు. చివరకు ఈ విషయం ఎవరికీ చెప్పనని.. నా పిల్లల కోసం నన్ను వదిలేయమని కాళ్ళ వేళ్ళ పడ్డానని. నా దీన స్థితిని చూసి వారు వదిలిపెట్టారు.. అని ఆమె వాంగ్మూలంలో పేర్కొన్నారు..
నిందితుల నుంచి తప్పించుకున్న బాధితురాలు.. ఏ మాత్రం ధైర్యం కోల్పోకుండా కొంత దూరం వెళ్లిన తర్వాత వెంటనే పోలీసులకు ఫోన్ చేశారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని బాధితురాలిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ దారుణ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన ఢిల్లీ పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దింపారు. బాధితురాలు చెప్పిన ఆడవాళ్లతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో సీసీటీవీ పుటిజి ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించే పనిలో పడ్డట్లు తెలుస్తోంది.. నగర నడిబొడ్డున ముగ్గురు పిల్లల తల్లి పై ఇలాంటి అఘాయిత్యం జరగడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని మహిళా సంఘాలు డిమాండ్ కూడా చేస్తున్నాయి..
