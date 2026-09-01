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Delhi School Girl: ఢిల్లీ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అమానుషం.. పదేళ్ల బాలికను బలితీసుకున్న లేడీ టీచర్ .. అసలేం జరిగిందంటే..?..

School girl dies in delhi: తూర్పు వినోద్ నగర్‌లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 10 ఏళ్ల బాలిక మృతి ఘటన సంచలనంగా మారింది. దీనిపై ఉన్నతాధికారులు సైతం సీరియస్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా సదరు ఉపాధ్యాయురాలిని పాఠశాల నుంచి బదిలీచేశారు. దీనిపై విచారణ కొనసాగుతుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 01, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:37 PM IST
Delhi School Girl: ఢిల్లీ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అమానుషం.. పదేళ్ల బాలికను బలితీసుకున్న లేడీ టీచర్ .. అసలేం జరిగిందంటే..?..
Image Credit: delhinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Delhi School Girl: ఢిల్లీ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అమానుషం.. పదేళ్ల బాలికను బలితీసుకున్న లేడీ టీచర్ .. అసలేం జరిగిందంటే..?..
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