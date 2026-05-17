/Delhi Govt on Work From home: వారానికి రెండు రోజులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్.. ప్రైవేటు కంపెనీలకు ఢిల్లీ సర్కారు కీలక సూచనలు..

Delhi govt urges private firms to adopt two days work from home policy: మిడిల్ ఈస్ట్ ఉద్రిక్తతలు ఇప్పట్లో చల్లారేలా కన్పించంలేదు. ఇరాన్ అమెరికాల మధ్య బీభత్సమైన దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. దీని ప్రభావం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు సరఫరాపై పడింది. ముఖ్యంగా భారత్ తీవ్రమైన ఎల్పీజీ, చమురు సరఫరా సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటుంది. ఈ క్రమంలో ఎక్కువగా విదేశాల మీద దిగుమతిపై ఆధార పడాల్సి వస్తుంది. ఈ క్రమంలో చమురుసంస్థలు భారీగా నష్టపోయి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్నిపెంచాల్సి వస్తుంది.
అయితే.. ప్రధాని మోదీ ఇటీవల ఏడాది పాటు పాటించాల్సిన కొన్ని పొదుపు మంత్రాలు ప్రజలకు చెప్పారు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయాలని, డీజిల్, పెట్రోల్ వాడకం తగ్గించాలని, ఆన్ లైన్ జూమ్ మీటింగ్ లు నిర్వహించుకొవాలని, బంగారం కొనడం వాయిదా వేసుకొవాలన్నారు.
ప్రధానితో పాటు, పలు రాష్ట్రాల సీఎంలు సైతం తమ కాన్వాయ్ లోని వాహనాల సంఖ్యను భారీగా తగ్గించుకున్నాయి. తాజాగా.. ఢిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తా సైతం ప్రధాని మోదీ పొదుపు చర్యలలో తన వంతుగా భాగస్వాములయ్యారు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వఆఫీసులకు వారంకు రెండు రోజులు వర్క్ ఫ్రమ్, కార్ పూలింగ్ పాటించాలని సూచించింది. ఇక తాజాగా ఢిల్లీ సర్కారు.. ప్రైవేటు కంపెనీలకు సైతం వారంలో రెండు రోజులు ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇవ్వాలని, కార్ పూలింగ్ పై ప్రచారం నిర్వహించి పాటించేలా చూడాలని కోరింది.
ఢిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తా ఇంధనం పొదుపు చర్యలలో భాగంగా 90 రోజుల “మేరా భారత్, మేరా యోగ్దాన్” ప్రచార కార్యక్రమం నేపథ్యంలో ప్రైవేటు కంపెనీలకు కూడా కీలక సూచనలు చేశారు. వారంలో రెండు రోజుల వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ప్రజా రవాణాలను వాడటం, కార్ పూలింగ్ , అనవసర ప్రయాణాలు మానుకొవడం, రిమోట్ కార్యక్రమాలు సజావుగా సాగేందుకు ఐటీ కంపెనీలు ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇవ్వాలని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం టెకీ కంపెనీలకు పలు సూచనలు చేసింది.
