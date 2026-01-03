Delhi Gun Firing: దేశ రాజధానిలో కాల్పుల కలకలం.. 12 రౌండ్లకు పైగా కాల్పులు..

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కాల్పుల కలకలం రేపాయి. నగరంలోని రోహిణి ప్రాంతంలో 12 రౌండ్లకు పైగా కాల్పులు జరిగినట్టు సమాచారం. పార్కింగ్ స్థలంలో ఆగి ఉన్న కారుపై దుండగులు కాల్పలు జరిపి పారిపోయాని తెలుస్తోంది. కాల్పు విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు స్పాట్కు చేరుకుని విచారణ ప్రారంభించారు.
ఘటనాస్థం నుంచి డజన్ల కొద్ది బుల్లెట్లను గుర్తించారు. అయితే కాల్పల్లో ఎవరూ గాయపడలేదని తెలుస్తోంది.నిందితులు మోటార్ బైక్ పై వచ్చి కాల్పులు జరిపినట్టు స్థానికులు చెబుతున్నారు.ఓ వ్యాపారిని లక్ష్యంగా ఈ కాల్పులు జరిపినట్టు పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. తనకు వాట్సాప్ లో ఇంటర్నేషనల్ నంబర్ నుండి బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చాయని అవతల వ్యక్తి బడా గ్యాంగ్ స్టర్ గా పరిచయం చేసుకున్నాడని ఫిర్యాదులో తెలిపాడు.
తాను డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో బెదిరించడానికే కాల్పులు జరిపాడన్నారని సమాచారం. బాదితుడి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా మొన్ననే ఎర్రకోట బాంబ్ బ్లాస్ట్ తర్వాత అక్కడ భద్రత కట్టుదిట్టం చేశారు. తాజాగా ఈ ఘటన జరగడంతో ఇందులో ఏదైనా ఉగ్రకోణం ఉందా అనే దిశంలో ఎన్ఐఏ రంగంలోకి దిగింది. అంతేకాదు ఈ నెల 26న గణతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఇకపై దేశ రాజధానిలో ఎలాంటి అవాంఛీనయ ఘటనలు జరగకుండా రాజధానిని జల్లెడ పడుతున్నారు.
