English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Delhi Gun Firing: దేశ రాజధానిలో కాల్పుల కలకలం.. 12 రౌండ్లకు పైగా కాల్పులు..

Delhi Gun Firing: దేశ రాజధానిలో కాల్పుల కలకలం.. 12 రౌండ్లకు పైగా కాల్పులు..

Delhi Gun Firing: న్యూ ఇయర్ తర్వాత దేశ ఢిల్లీ రిపబ్లిక్ డే వేడులకు ముస్తాబవుతుంది. రీసెంట్ గా ఎర్రకోట ఘటన మరవక ముందే  దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కాల్పలు ఘటన  చేసుకోవడంతో దేశం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. అంతేకాదు ఈ ఘటనలో దుండగులు  12 రౌండ్లకు పైగా కాల్పులు జరిగినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 3, 2026, 10:33 AM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: భారీగా పతనమవుతున్న బంగారం ధర.. కొనేందుకు ఇదే సరైన సమయం? జనవరి 2వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
6
gold price today in india
Gold Rate Today: భారీగా పతనమవుతున్న బంగారం ధర.. కొనేందుకు ఇదే సరైన సమయం? జనవరి 2వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Prabhas Grandmother: 10ఏళ్లు పాటు నా కొడుకు నరకం చూశారు.. ప్రభాస్ నానమ్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Prabhas Grandmother Comments
Prabhas Grandmother: 10ఏళ్లు పాటు నా కొడుకు నరకం చూశారు.. ప్రభాస్ నానమ్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేసే వార్త..రేపటి నుంచి జనవరి 14 వరకు.. ఏకంగా 14రోజులు హాలీడేస్..!!
5
school closed
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేసే వార్త..రేపటి నుంచి జనవరి 14 వరకు.. ఏకంగా 14రోజులు హాలీడేస్..!!
Gold-Silver Investment 2026: జనవరి నెల నుంచి ప్రతినెలా 1 గ్రాము బంగారం లేదా వెండి కొని దాచుకుంటే లాభమా? నష్టమా? అసలు విషయం ఇదే..!!
7
gold investment 2026
Gold-Silver Investment 2026: జనవరి నెల నుంచి ప్రతినెలా 1 గ్రాము బంగారం లేదా వెండి కొని దాచుకుంటే లాభమా? నష్టమా? అసలు విషయం ఇదే..!!
Delhi Gun Firing: దేశ రాజధానిలో కాల్పుల కలకలం.. 12 రౌండ్లకు పైగా కాల్పులు..

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కాల్పుల కలకలం రేపాయి. నగరంలోని రోహిణి ప్రాంతంలో 12 రౌండ్లకు పైగా కాల్పులు జరిగినట్టు సమాచారం.  పార్కింగ్ స్థలంలో ఆగి ఉన్న కారుపై దుండ‌గులు కాల్పలు జ‌రిపి పారిపోయాని తెలుస్తోంది. కాల్పు విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు స్పాట్‌కు చేరుకుని విచారణ ప్రారంభించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఘ‌ట‌నాస్థం  నుంచి డ‌జ‌న్ల కొద్ది బుల్లెట్ల‌ను గుర్తించారు. అయితే కాల్పల్లో ఎవరూ గాయపడలేదని తెలుస్తోంది.నిందితులు మోటార్ బైక్ పై వ‌చ్చి కాల్పులు జ‌రిపిన‌ట్టు స్థానికులు చెబుతున్నారు.ఓ వ్యాపారిని ల‌క్ష్యంగా ఈ కాల్పులు జ‌రిపిన‌ట్టు పోలీసుల‌కు ఫిర్యాదు అందింది. త‌న‌కు వాట్సాప్ లో ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ నంబ‌ర్ నుండి బెదిరింపు కాల్స్ వ‌చ్చాయ‌ని అవ‌త‌ల వ్యక్తి బ‌డా గ్యాంగ్ స్టర్ గా ప‌రిచ‌యం చేసుకున్నాడ‌ని ఫిర్యాదులో తెలిపాడు. 

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

తాను డ‌బ్బులు ఇవ్వక‌పోవ‌డంతో బెదిరించ‌డానికే కాల్పులు జ‌రిపాడ‌న్నారని సమాచారం. బాదితుడి ఫిర్యాదు మేర‌కు పోలీసులు కేసు న‌మోదు చేసి విచార‌ణ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.  మొత్తంగా మొన్ననే ఎర్రకోట బాంబ్ బ్లాస్ట్ తర్వాత అక్కడ భద్రత కట్టుదిట్టం చేశారు. తాజాగా ఈ ఘటన జరగడంతో ఇందులో ఏదైనా ఉగ్రకోణం ఉందా అనే దిశంలో ఎన్ఐఏ రంగంలోకి దిగింది. అంతేకాదు ఈ నెల 26న గణతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఇకపై దేశ రాజధానిలో ఎలాంటి అవాంఛీనయ ఘటనలు జరగకుండా రాజధానిని జల్లెడ పడుతున్నారు.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Delhi Gun FiringDelhi FiringDelhi Gun Firing incidentnational capitalGun shooting incident has caused panic in the national capital

Trending News