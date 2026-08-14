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Delhi: ఢిల్లీలో హైఅలర్ట్.!. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేళ హైకోర్టు, విమానాశ్రయంలకు బాంబు బెదిరింపులు..!

Bomb threat to delhi airport:  ఢిల్లీలో ఇప్పటికే ఆగస్టు 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎయిర్ పోర్ట్ తో పాటు, హైకోర్టుకు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్స్ రావడం సంచలనంగా మారింది. దీనిపై అధికారులు  రంగంలోకి దిగి జల్లెడ పట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 14, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:20 PM IST
Delhi: ఢిల్లీలో హైఅలర్ట్.!. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేళ హైకోర్టు, విమానాశ్రయంలకు బాంబు బెదిరింపులు..!
Image Credit: delhinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Delhi: ఢిల్లీలో హైఅలర్ట్.. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేళ హైకోర్టు, విమానాశ్రయంలకు బాంబు బెదిరింపులు..
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