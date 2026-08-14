/Delhi: ఢిల్లీలో హైఅలర్ట్.!. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేళ హైకోర్టు, విమానాశ్రయంలకు బాంబు బెదిరింపులు..!

Delhi High Court and Airport Receives Bomb Threat mails: దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన ఇండిపెండెన్స్ డే సంబరాలు మొదలయ్యాయి. మూడు రంగుల జెండా పండగను ఢిల్లీ నుంచి గల్లీదాక గ్రాండ్ గా జరుపుకునేందుకు ప్రజలు రెడీ అయిపోయారు. ఇదిలా ఉండగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీదలో 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ సంబరాల వేళ పలు చోట్ల బాంబు బెదింపులు రావడం హైటెన్షన్ గా మారింది. ఇప్పటికే... ఉగ్రవాదుల నుంచి ముంపు ఉందన్న ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారం మేరకు అణువణువు గాలిస్తున్నారు. అనుమానం ఉన్న ఏ ఒక్కర్ని సైతం వదలడంలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఆగస్టు 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సంకు ఒక రోజు ముందు ఢిల్లీలో హైకోర్టుతో పాటు, విమానాశ్రయంకు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్స్ రావడం సంచలనంగా మారింది. దీనిపై అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.
ఢిల్లీ హైకోర్టుతో పాటు, విమానాశ్రయం పరిధిలో భద్రత బలగాలు అలర్ట్ అయ్యాయి. దీంతో పోలీసుల బలగాలు రంగంలోకి దిగాయి. దీనిపై హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్తో పాటు, విమానాశ్రయ అధికారులకు వచ్చిన ఈ బెదిరింపు లేఖలతో పోలీసులు, బాంబ్ డిస్పోజల్ స్క్వాడ్లు, డాగ్ స్క్వాడ్లు వెంటనే రంగంలోకి దిగాయి. హైకోర్టు ఆవరణ, విమానాశ్రయ ప్రాంగణాల్లో క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తూ సోదాలు చేపట్టాయి.
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఇప్పటికే రాజధాని వ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయగా, ఈ బెదిరింపులతో సున్నితమైన ప్రభుత్వ భవనాలు, ఎయిర్పోర్ట్, రైల్వే స్టేషన్లు, రద్దీ ప్రాంతాల వద్ద నిఘాను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా అన్ని ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాల్లో తనిఖీలను తీవ్రతరం చేసినట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు.
ప్రస్తుతం జాగీలాలు, బలగాలతో ప్రత్యేకంగా అణువణువు కూడా పోలీసులు ఆ ప్రాంతాల్ని జల్లెడపడుతున్నాయి.
ఈ బెదిరింపు మెయిల్స్ లో.. శనివారం మధ్యాహ్నం 2:11 గంటలకు ఢిల్లీ హైకోర్టులో బాంబు పేలుతుంది, ఆ తర్వాత గంటకే జిల్లా కోర్టులలో పేలుళ్లు సంభవిస్తాయని ఉంది. ఖలిస్తాన్ పేరుతో ఈ ఇమెయిల్ వచ్చాయి. ఢిల్లీని ఖలిస్తాన్గా మారుస్తామని ఆ బెదిరింపు ఇమెయిల్లో పేర్కొన్నారు.
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