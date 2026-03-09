Delhi Liquor Policy Case: ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో మరో బిగ్ ట్విస్ట్.. కవిత, అర్వింద్ కేజ్రీవాల్ సహా 23 మందికి హైకోర్టు నోటీసులు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Delhi High court notices to 23 accuses in liquor case: ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ఢిల్లీ హైకోర్టు స్టే విధించింది. ఈ క్రమంలో దీనిలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నన 23 మందికి మరోసారి నోటీసులు జారీ చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 9, 2026, 12:51 PM IST
Delhi high court stays on trail courts observation: ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది.  ఇటీవల రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు ఈ కేసులో సరైన ఆధారాలు లేవని సీబీఐకు మొట్టికాయలు వేస్తు 23 మందికి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అదే విధంగా దర్యాప్తులో నెగ్లీజెన్సీగా ఉండి, సరైన ఆధారాలను సమర్పించకుండా కాలాయాపన చేసిన సీబీఐ అధికారులపై చర్యలకు కూడా ఆదేశించింది. దీంతో 23 మందిని ఈ కేసు నుంచి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది. దీనిలో ఢిల్లీ మాజీ సీఎం అర్వింద్ కేజ్రీవాల్, మనిష్ సిసోడియా తో పాటు, కల్వకుంట్ల కవిత ఉన్నారు.

మరోవైపు ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు ఫిబ్రవరి 27న  క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడం అప్పట్లోనే దుమారం చెలరేగింది. దీనిపై సీబీఐ హైకోర్టు కు అప్పీల్ చేస్తామని చెప్పింది.  ఈ క్రమంలో దీనిపై  సీబీఐ హైకోర్టులో రివిజన్ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు ధర్మాసనం. ట్రయల్ కోర్టు ఆదేశాలపై స్టేను విధించింది.

అంతే కాకుండా 23 మందికి మరోసారి నోటీసులను జారీచేసింది. దీనిపై సొలిసిటరీ జనరల్ తుషార్ మెహత సీబీఐ తరపున వాదనలు విన్పించారు. ఈడీ కేసు విచారణను వాయిదా వేయాలని ట్రయల్ కోర్టుకు ఆదేశిస్తు హైకోర్టు తదుపరి ఉత్తర్వులను వారం పాటు మార్చి 16న వాయిదా వేసింది.  దీంతో ఈ కేసులో గతంలో ఇరుక్కున్న నేతలంతా మరోసారి టెన్షన్ పడిపోతున్నారు.  

ఢిల్లీ ఎక్సైస్ పాలసీ 2021,2022 రూపకల్పనలో నాయకులు భారీగా అవకతవకలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపణలతో జులై 2022 లో ఆ పాలసీ రద్దు చేయబడింది. ఆ తర్వాత క్రమంగా నేతలు ఒక్కొక్కరని సీబీఐ అదుపులోకి తీసుకుంది.   మరొవైపు ఇప్పటికే న్యాయం గెలిచిందని కేజ్రీవాల్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.

కేంద్రంపై విరుచుకుపడ్డారు. ఇక కల్వకుంట్ల కవిత కూడా కడిగిన ముత్యంలా సీబీఐ కేసు నుంచి బైటపడ్డానని ఇటీవల తిరుమలకు పాదయాత్రగా వెళ్లిస్వామి వారి దర్శనం చేసుకున్నారు.ఈ క్రమంలో హైకోర్టు నోటీసులు వీరికి బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాయని చెప్పుకొవచ్చు. దీనిపై నేతలు ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతారో తెలియాల్సి ఉంది.
 

 

