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Hotel Room Rates: ఢిల్లీలో NO ROOMS బోర్డులు.. రూ. 14 లక్షలకు చేరిన హోటల్ రూమ్స్‌ అద్దె!

Delhi Hotel Room Rates: ఢిల్లీలోని ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ పరిస్థితి ఇప్పుడు నో రూమ్స్.. అవును మీరు చదువుతుంది నిజమే.. బ్రిక్స్ సమావేశం కారణంగా ఇప్పటికే అనేక రూమ్స్ బుక్ అయిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అతిథుల కోసం ప్రభుత్వమే కొన్ని రూమ్స్ ను బుక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఒక్కసారిగా ఒక్క రోజుకి రూ.14 లక్షల వరకు చేరడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 06, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:10 PM IST
Hotel Room Rates: ఢిల్లీలో NO ROOMS బోర్డులు.. రూ. 14 లక్షలకు చేరిన హోటల్ రూమ్స్‌ అద్దె!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Hotel Room Rates: ఢిల్లీలో NO ROOMS బోర్డులు.. రూ. 14 లక్షలకు చేరిన హోటల్ రూమ్స్‌ అద్దె!
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