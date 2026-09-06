/Hotel Room Rates: ఢిల్లీలో NO ROOMS బోర్డులు.. రూ. 14 లక్షలకు చేరిన హోటల్ రూమ్స్‌ అద్దె!

Delhi Hotel Room Rates: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో లగ్జరీ హోటల్స్ గదుల అద్దెలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. సాధారణ రోజుల్లో కేవలం లక్ష రూపాయల వరకు ఉండే లగ్జరీ సూట్ ధరలు ఏకంగా రాత్రికి రాత్రే రూ.14 లక్షలకు పైగా చేరడం విశేషం. త్వరలో జరగబోతున్న 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సు 2026 నేపథ్యంలో ప్రపంచ దేశాల అధినేతలతో పాటు విదేశీ దౌత్యవేత్తలు, అంతర్జాతీయ ప్రతినిధుల రాకతో ఢిల్లీ ఆతిథ్య రంగం ఒక్కసారిగా బిజీగా మారింది. కొన్నిచోట్ల సూట్ సూట్ రూమ్స్ లేవని నో రూమ్స్ బోర్డ్స్ కూడా పెట్టేస్తున్నారు.
పూర్తిగా బుక్ అయిపోయిన ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్..
సెప్టెంబర్ 12తో పాటు 13వ తేదీల్లో ఢిల్లీలోని ప్రతిష్టాత్మకంగా భారత్ మండపం వేదికగా ఈ మెగా సదస్సు జరగబోతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి వస్తున్న VIP అతిథులతో పాటు భద్రతా సిబ్బంది, అంతర్జాతీయ ప్రతినిధుల బస కోసం ఇప్పటికే కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ ప్రత్యేకమైన రిజర్వేషన్లు కూడా చేసుకున్నాయి. దీంతో లూటియన్స్ ఢిల్లీ తో పాటు ఏరోసిటీ పరిసరాల్లోని తాజ్ మహల్ హోటల్, తాజ్ ప్యాలెస్, ది లీలా ప్యాలెస్, లీ-మెరిడియన్, ది లలిత్ వంటి చాలా ప్రముఖ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ సాధారణ బుకింగ్స్ నిలిచిపోయినట్లు తెలుస్తోంది..
కొన్ని హోటల్స్ లో రూమ్స్ లేకపోవడంతో.. హోటల్లు డైనమిక్ రైసింగ్ విధానాన్ని అమలు చేస్తూ వస్తున్నాయి. సాధారణ రోజుల్లో రూ.70 వేల నుంచి రూ.1.5 లక్షల వరకు ఉండే ప్రెసిడెంట్, సూపర్ లగ్జరీ సూట్స్ ధరలు డిమాండ్ తో పాటు తేదీలను బట్టి ఒక్కసారిగా రూ.14 లక్షలు చేరడంతో అప్పుడప్పుడు విజిట్ అయ్యే బిజినెస్ మాన్స్ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. సాధారణంగా ఎగ్జిక్యూటివ్, డీలక్స్ గదుల అద్దె రోజుకు కేవలం రూ.1.5 లక్షలు నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు ఉంటుంది. కొన్ని హోటల్స్ ఇప్పటికే ఆయా తేదీలకు ఆన్లైన్ బుకింగ్ పోర్టల్ కూడా క్లోజ్ చేయడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.
సెంట్రల్ ఢిల్లీలో గదులు దొరకకపోవడంతో విదేశీ ప్రతినిధులతో పాటు పర్యాటకులు, కార్పొరేట్ వ్యాపారవేత్తలు ఎన్ఆర్సి, గురుగ్రామ్ తో పాటు నోయిడా లోని స్టార్ హోటల్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారట. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సమయంలో హోటల్స్ బుకింగ్ సెర్చ్ దాదాపు 50 శాతం పెరిగినట్లు ప్రముఖ ట్రావెల్ పోర్టల్ వెల్లడించడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.
ఎన్సీఆర్, గురుగ్రామ్కు పాకిన ప్రభావం..
సెంట్రల్ ఢిల్లీలో గదులు దొరకకపోవడంతో విదేశీ ప్రతినిధులు, పర్యాటకులు, కార్పొరేట్ వ్యాపారవేత్తలు ఎన్సీఆర్ (NCR), గురుగ్రామ్, నోయిడాలోని స్టార్ హోటళ్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ సమయంలో హోటల్ బుకింగ్స్ సెర్చ్ దాదాపు 50 శాతం పెరిగినట్లు ప్రముఖ ట్రావెల్ పోర్టల్స్ వెల్లడించాయి. మరోవైపు అంతర్జాతీయ సదస్సు నేపథ్యంలో ఢిల్లీ ప్రభుత్వంతో పాటు ట్రాఫిక్ పోలీసులకు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లను చేస్తున్నారు. అలాగే ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి భారత్ మండపం వరకు సాగే మార్గాల్లో హై సెక్యూరిటీ ముమ్మరం చేశారు.
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