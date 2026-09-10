18th Brics Summit: భారత్ అధ్యక్షతన జరుగుతున్న 18వ బ్రిక్స్ సదస్సులో ప్రపంచ పాలన, బహుపాక్షిక సహకారం, ఆవిష్కరణలు, స్థిరమైన అభివృద్ధి, ఆర్థిక వృద్ధి వంటి కీలక అంశాలపై చర్చలు జరగనున్నాయి. సదస్సు తొలి రోజు బ్రిక్స్ సభ్య దేశాల నేతల రాకతో ప్రారంభమవుతుంది. ఈనెల 12న మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు బ్రిక్స్ సభ్య దేశాల నేతలు భారత్ మండపంలోని లెవల్-2కు చేరుకుంటారు. అనంతరం అధికారిక ఫొటో సెషన్ ఉంటుంది. అనంతరం సమ్మిట్ హాల్లో బ్రిక్స్ సభ్య దేశాల నేతల కోసం క్లోజ్డ్-డోర్ సమావేశం జరుగుతుంది. ఈ సమావేశంలో ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధిని మరింత సమ్మిళితంగా మార్చేందుకు అవసరమైన సహకారం, ఆవిష్కరణలు, స్థిరత్వం, భవిష్యత్ సవాళ్లను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం వంటి అంశాలపై నేతలు చర్చించనున్నారు.
ప్రస్తుతం బ్రిక్స్లో 11 పూర్తి సభ్య దేశాలు..
2026 జనవరి 1 నుంచి భారత్ బ్రిక్స్ అధ్యక్ష బాధ్యతలను చేపట్టింది. ఇది భారత్ బ్రిక్స్ అధ్యక్షత వహించడం ఇది నాలుగోసారి. గతంలో 2012, 2016, 2021 సంవత్సరాల్లో భారత్ ఈ బాధ్యతలను నిర్వహించింది. అంతేకాకుండా 2026 సంవత్సరం బ్రిక్స్ ఏర్పాటై 20 యేళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా కూడా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. భారత్ అధ్యక్షతన 2026లో బ్రిక్స్ సహకారంలోని రాజకీయ-భద్రత, ఆర్థిక-సాంస్కృతిక, ప్రజల మధ్య సంబంధాలకు సంబంధించిన మూడు ప్రధాన రంగాలపై దృష్టి పెట్టారు.
భారత్ 2026 బ్రిక్స్ అధ్యక్షత థీమ్గా Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainabilityను ఎంచుకుంది. విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, సదస్సుకు ముందు భారత్లోని 25కు పైగా నగరాల్లో 350కుపైగా సమావేశాలు, ఉన్నతస్థాయి చర్చలు నిర్వహించారు. దీంతో సెప్టెంబర్ 12, 13 తేదీల్లో జరిగే నేతల సదస్సు ఏడాది కాలంగా సాగిన బ్రిక్స్ కార్యక్రమాలకు తుది ఘట్టంగా నిలవనుంది.
18వ బ్రిక్స్ దేశాధినేతల సదస్సుకు భారత్ ఆతిథ్యం..
బ్రిక్స్ అనేది గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల మధ్య రాజకీయ, దౌత్య, ఆర్థిక సహకారం కోసం ఏర్పడిన అంతర్జాతీయ సమన్వయ వేదిక. దీనికి ప్రత్యేక రాజ్యాంగ ఒప్పందం, సొంత బడ్జెట్ లేదా శాశ్వత సెక్రటేరియట్ లేవు. బ్రిక్స్ సహకారం ప్రధానంగా మూడు విభాగాల చుట్టూ కొనసాగుతుంది. రాజకీయ, భద్రతా సహకారం, ఆర్థిక, ఆర్థిక రంగ సహకారం, సాంస్కృతిక, ప్రజల మధ్య సంబంధాలు. ప్రస్తుతం బ్రిక్స్లో 11 పూర్తి సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి.
2024 కజాన్ సదస్సులో బ్రిక్స్లో పార్ట్నర్ కంట్రీ కేటగిరీని ఏర్పాటు..
2024 కజాన్ సదస్సులో బ్రిక్స్లో పార్ట్నర్ కంట్రీ కేటగిరీని ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ విభాగంలో బెలారస్, బొలీవియా, క్యూబా, కజకిస్తాన్, మలేషియా, నైజీరియా, థాయ్లాండ్, ఉగాండా, ఉజ్బెకిస్తాన్, వియత్నాం ఉన్నాయి. భాగస్వామ్య దేశాలను సాధారణంగా నేతల సదస్సుకు ఆహ్వానిస్తారు. సభ్య దేశాల ఏకాభిప్రాయం ఉన్న సందర్భాల్లో ఇతర బ్రిక్స్ సమావేశాల్లోనూ వీరు పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది.
అంతర్జాతీయ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న18వ బ్రిక్స్ లీడర్స్ సమ్మిట్..
2026 బ్రిక్స్ సదస్సు భారత్కు మాత్రమే కాకుండా గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలకు కూడా కీలకమైన వేదికగా నిలవనుంది. ప్రపంచ రాజకీయ, ఆర్థిక పరిణామాలు, బహుపాక్షిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం, సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు, స్థిరమైన అభివృద్ధి, అంతర్జాతీయ సహకారం వంటి అంశాలపై దేశాధినేతలు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకోనున్నారు. సెప్టెంబర్ 12న సభ్య దేశాల మధ్య కీలక చర్చలు జరగగా, సెప్టెంబర్ 13న భాగస్వామ్య దేశాలు, ఆహ్వానిత దేశాల నేతలతో విస్తృత స్థాయి చర్చలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో న్యూఢిల్లీలో జరిగే 18వ బ్రిక్స్ లీడర్స్ సమ్మిట్ అంతర్జాతీయ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
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