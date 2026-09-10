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బ్రిక్స్‌ సదస్సుకు ఢిల్లీ సర్వం సిద్ధం.. రేపు భారత్‌కు పుతిన్‌.. మోడీతో ప్రత్యేక భేటీ..

BRICS Summit: 18వ బ్రిక్స్ దేశాధినేతల సదస్సుకు భారత్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఈనెల 12, 13 తేదీల్లో న్యూఢిల్లీలోని భారత్ మండపంలో ఈ రెండు రోజుల సదస్సు జరగనుంది. బ్రిక్స్ సభ్య దేశాలతో పాటు భాగస్వామ్య దేశాలు, ఆహ్వానిత దేశాల ప్రతినిధులు కూడా ఈ సమావేశాల్లో పాల్గొననున్నారు. సదస్సుకు సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్‌ను భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 10, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:40 PM IST
బ్రిక్స్‌ సదస్సుకు ఢిల్లీ సర్వం సిద్ధం.. రేపు భారత్‌కు పుతిన్‌.. మోడీతో ప్రత్యేక భేటీ..
Image Credit: Brics summit (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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బ్రిక్స్‌ సదస్సుకు ఢిల్లీ సర్వం సిద్ధం.. రేపు భారత్‌కు పుతిన్‌.. మోడీతో ప్రత్యేక భేటీ..
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