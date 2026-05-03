Judge Suicide: తీర్పులు ఇచ్చే చేతులే ప్రాణాలు తీసుకున్నాయి.. జడ్జి అమన్ కుమార్ శర్మ సూసైడ్ మిస్టరీ!

What is Judge Aman Kumar Sharma Suicide Mistery: భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు ప్రస్తుతం తారస్థాయికి చేరుకుంటున్నాయి. అవి ఒకరిని హత్య చేయడమో లేదా తామే ఆత్మహత్య చేసుకోవడమో జరుగుతోంది. మొన్నే బాచుపల్లికి చెందిన వ్యక్తి భార్య ఆగడాలతో హుస్సేన్సాగర్లో దూకి సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. ఆ ఘటన మరువక ముందే తాజాగా భార్య వేధింపులతో ఓ యువ జడ్జి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తీర్పులిచ్చే చేతులే స్వయానా ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన ఢిల్లీలో చోటుచేసుకుంది. యువ జడ్జి అమన్ కుమార్ శర్మ (30) సూసైడ్ ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతోంది. అయితే 2 నెలలుగా భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయని.. ఈ నేపథ్యంలోని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు బంధువులు చెప్తున్నారు. భార్య కూడా జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తుంది. 2021 ఢిల్లీ జ్యుడీషియల్ సర్వీస్ లో చేరిన అమన్ పలు క్రిమినల్, సివిల్ కేసులు విచారించారు. ఫస్ట్ క్లాస్ జ్యూడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ సివిల్ జడ్జిగా కూడా పనిచేశారు. అయితే భార్య భర్తల మధ్య గొడవల కారణంగానే అమన్ కుమార్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తండ్రి ఇతర బంధువులు కూడా చెబుతున్నారు.
ఆత్మహత్యకు కారణం ఏమై ఉంటుంది?
ఢిల్లీలోని గ్రీన్ పార్కులో 30 ఏళ్ల యువ జడ్జ్ ఆత్మహత్య ఘటన మిస్టరీ ఇంకా వీడాల్సి ఉంది. ప్రధానంగా మానసిక ఒత్తిడి, వైవాహిక జీవితంలో కలహాల కారణంగానే తను తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నానని తండ్రికి ఫోన్ చేసి చెప్పినట్లు సమాచారం. ఇంతలోనే శనివారం మధ్యాహ్నం 1:45 గంటలకు ఉన్నటుండి అమన్ బావమరిది శివం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. తన ఇంటి బాత్రూంలో అమన్ కుమార్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని ఫిర్యాదు చేశాడు. వెంటనే పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని పర్యవేక్షించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. అయితే ఘటన అనంతరం నిజాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
ముందు రోజు రాత్రి 10 గంటల సమయంలో అమన్ తన తండ్రితో ఫోన్ చేసి మాట్లాడాడు. తాను తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నట్లు, వైవాహిక గొడవల వల్ల సతమతమవుతున్నట్లు చెప్పాడు. ఈ నేపథ్యంలో వెంటనే అల్వార్ నుంచి తండ్రి ఢిల్లీకి రాత్రి 12 గంటల సమయంలోనే బయలుదేరారు. కొడుకుని చూసి నచ్చజెప్పాడు. అయితే ఇంట్లో భార్యకే పూర్తి అధికారం ఉందని.. ఆమె ప్రతి మాటకు నేను వినాల్సి వస్తుంది.. లేకపోతే గొడవలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఒత్తిడి కూడా ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పుకు వచ్చాడు. పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి తండ్రి ప్రయత్నించాడు. కోడలు తనను కూడా ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోమని చెప్పింది, లేకపోతే పోలీసులకు ఫోన్ చేసి అరెస్ట్ చేయిస్తానని బెదిరించింది. అయితే కోడలు తల్లిదండ్రులకు ఫోన్ చేసి ఫోన్ చేయగా వారు కూడా నెంబర్ బ్లాక్ చేశారు. వెంటనే భార్య మామను పిలిపించి పరిస్థితిని తెలియజేశాడు. ఇక అతను కూడా నేనేం చేయలేనని వెనతిరిగిపోయాడు. ఇద్దరు మధ్య గొడవ తారస్థాయికి చేరుకుంది.
కాసేపటి తర్వాత కూడా అమన్ ఒక గదిలో.. భార్య మరో గదిలో ఉంది. అయినా ఆమె గట్టిగట్టిగా కేకలు వేస్తూ అరుస్తూనే ఉంది. కాసేపటికి తండ్రి అమన్ ఎక్కడ అని అడగ్గా ఆమె నాకు తెలియదని చెప్పింది. వెంటనే మొబైల్ తో యాప్ కాల్ చేశాడు. బాత్రూంలో మోగింది.. డోర్ ఎంతకీ తెరచుకోవడం లేదు. వెంటనే డోర్ పగలగొట్టి చూడగా తన భార్య స్కార్ప్తోనే అమన్ ఉరేసుకొని వేలాడుతూ కనిపించాడు. ఈ కేసు దర్యాప్తులో వైవాహిక కలహాలే కారణమా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పోలీసులు.
