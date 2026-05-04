Delhi Judge Death Case: ఢిల్లీ జడ్జీ ఆత్మహత్య కేసులో కీలక పరిణామం.. భార్యపై కేసు నమోదు..

Delhi Judge aman kumar suicide case key update: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో సఫ్దర్జంగ్ ఎన్క్లేవ్ లో యువ న్యాయమూర్తి అమన్ కుమార్ శర్మ ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై తాజాగా పోలీసులు జడ్జీ భార్యపై, కుటుంబ సభ్యులపై కేసును నమోదు చేశారు. అబెట్ మెంట్ కేసు ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించడం, వేధింపులు, నేరపూరిత కుట్రలు మొదలైన ఘటనలపై జడ్జీ అమన్ కుమార్ శర్మ తండ్రి ప్రేమ్ శర్మ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
జడ్జీ అమన్ కుమార్ శర్మ శనివారం బాత్రూమ్ లో ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఘటనకు ఒక రోజు ముందు తన భార్య వేధింపులను, అత్తింటి వారి టార్చర్ ను భరించలేక పోతున్నానని అమన్ కుమార్ తన తండ్రికి ఫోన్ చేసి ఆవేదన వ్యక్తం చేసినట్లు తండ్రి షాకింగ్ విషయాల్ని బైటపెట్టాడు. దీనిపై పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.
2018లో పుణెలోని సింబియాసిస్ లా స్కూల్లో డిగ్రీ చదివిన అమన్ 2021లో ఢిల్లీ జ్యుడీషియల్ సర్వీసులో చేరాడు. వివిధ కోర్టుల్లో పనిచేసి కర్కర్డూమా కోర్టులో జిల్లా న్యాయసేవల సంస్థ కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా గత రెండు నెలలుగా భార్యభర్తల మధ్య గొడవలతో ఇంతటి దారుణం చోటు చేసుకుంది. ఆయన భార్య కూడా జ్యూడిషియల్ ఆఫీసర్ గా పనిచేస్తుంది. వివిధ గొడవల్లో లోతుగా విచారించి తీర్పులు చెబుతున్న జడ్జీ ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం సోషల్ మీడియలో కూడా విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. జడ్జీని భార్య ఎంత టార్చర్ చేసిందొ అంటూ నెటిజన్లు అమన్ కుమార్ పై సానుభూతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
