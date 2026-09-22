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ఢిల్లీలో మరో దారుణం: పోలీసులమని నమ్మింఛి మైనర్‌ బాలిక పై గ్యాంగ్‌రేప్..

Fake Cops Gang Rape Minor: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో  2012లో జరిగిన నిర్భయ ఘటన దేశాన్ని ఓ కుదుపు కుదిపేసింది. ఆ తర్వాత అత్యాచార నిందితులను శిక్షించేందుకు నిర్భయ చట్టం తీసుకొచ్చింది అప్పటి యూపీఏ ప్రభుత్వం.  దాదాపు 14 యేళ్ల తర్వాత అలాంటి ఘటన దేశ రాజధానిలో జరిగింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 22, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:30 AM IST
ఢిల్లీలో మరో దారుణం: పోలీసులమని నమ్మింఛి మైనర్‌ బాలిక పై గ్యాంగ్‌రేప్..
Image Credit: Crime News (ZEE News English /Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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