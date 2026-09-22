Delhi Minor Gang Rape: ఢిల్లీలోని కల్కాజీ మందిరం సమీపంలో పోలీసుమని చెప్పి ఓ మైనర్ బాలిక పై ముగ్గురు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారం చేసిన ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతుంది. బాధిత బాలిక తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. 25 నుండి 30 యేళ్ల మధ్య వయస్సు గల ముగ్గురు నిందితులు బాలికల వద్దకు వెళ్లి తాము పోలీసులమని చెప్పుకున్నారు. ఆ తర్వాత మైనర్ను బెదిరించి ఒకరి తర్వాత మరొకరు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారు.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. ఆ బాలిక, ఆమె స్నేహితుడుతో కలిసి సోమవారం సాయంత్రం 7 గంటల ప్రాంతంలో కల్కాజీ మందిరానికి వెళ్లారు. దర్శనం అనంతరం రాత్రి 7.30 గంటల ప్రాంతంలో సమీపంలోని పార్కుకు వెళ్లారు. ఆ తర్వాత 25 నుండి 30 యేళ్ల మధ్య వయస్సు గల ముగ్గురు నిందితులు బాలికల వద్దకు వెళ్లి తాము పోలీసులమని చెప్పుకున్నారు. ఆ తర్వాత మైనర్పై లైంగిక దాడికి ముందు ఆమెతో పాటు ఆమెతో ఉన్న ఓ వ్యక్తిని బెదిరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
అనంతరం పోలీసు జరిగిన కాల్పుల ఒక నిందితుడు గాయపడగా, అతను ఎయిమ్స్ ట్రామా సెంటర్లో చికిత్స పొందుతున్నాడు.
నిందితులపై భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS)లోని సెక్షన్లు 70(2), 61(2), 115(2), 351(3), పోక్సో (POCSO) చట్టంలోని సెక్షన్లు 6, 17 కింద అమర్ కాలనీ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) నమోదు చేశారు.
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం.. రాత్రి సుమారు 8:45 గంటలకు లైంగిక దాడికి సంబంధించిన సమాచారం పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్కు అందింది. స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ నేతృత్వంలోని అమర్ కాలనీ పోలీస్ స్టేషన్ బృందం 'ఆస్థా కుంజ్ పార్క్'కు చేరుకోగా, అక్కడ ఆ మైనర్ బాలిక తన స్నేహితుడితో కలిసి కనిపించింది.
ఆ బాలిక ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ప్రకారం.. ఆమెతో పాటు ఆమె స్నేహితుడు సోమవారం సాయంత్రం సుమారు 7 గంటలకు దర్శనం కోసం కల్కాజీ ఆలయానికి వెళ్లారు. దర్శనం ముగించుకొకిన వచ్చిన తర్వాత, వారు రాత్రి 7:30 గంటల ప్రాంతంలో గేట్ నంబర్ 7 ద్వారా ఆస్థా కుంజ్ పార్క్కు వెళ్లారు.
25 నుండి 30 ఏళ్ల వయస్సు ఉంటారని భావిస్తున్న ముగ్గురు నిందితులు ఆ జంట వద్దకు వచ్చి, తాము పోలీసులమని చెప్పుకున్నారు. వారు ఆ బాలికను ఆమె స్నేహితుడిని ఇన్వెస్టిగేషన్ పేరుతో వేరే నిర్మానుష్యమైన ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లిన విషయాన్ని ప్రస్తావించింది.
ఆమె వాంగ్మూలం ప్రకారం, నిందితులలో ఒకరైన ఆసిఫ్, తుపాకీతో పాటు కత్తితో ఆమెను బెదిరించి లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత మిగిలిన ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా ఆమెపై లైంగిక దాడి చేసినట్టు చెప్పుకొచ్చింది. ఘటన అనంతరం నిందితులు ఆ బాలికను, ఎవరికైనా ఈ విషయం చెబితే ఆమెతో పాటు ఆమె స్నేహితుడిని చంపేస్తానంటూ బెదిరించి వెళ్లారు.
ఆధారాలు సేకరించిన ఫోరెన్సిక్ టీమ్.
ఇక బాధితురాలిని వైద్య పరీక్షల కోసం ఎయిమ్స్ (AIIMS) ఆసుపత్రికి తరలించారు. దర్యాప్తులో భాగంగా క్రైమ్ టీమ్, ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లాబొరేటరీ (FSL) బృందం ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి, సంబంధిత ఆధారాలను ఇప్పటికే సేకరించాయి.
నిందితులను పట్టుకోవడానికి పోలీసులు అనేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. సౌత్-ఈస్ట్ జిల్లా స్పెషల్ స్టాఫ్ ఇన్ఛార్జ్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజేందర్ దగర నేతృత్వంలోని బృందానికి, అమర్ కాలనీలోని DM ఆఫీస్ రోడ్ సమీపంలో ఆసిఫ్ కదలికల గురించి సమాచారం అందడంతో వారు అతన్ని పట్టుకోవడానికి బృందంగా వెళ్లారు.
పోలీసు బృందం అతన్ని అడ్డుకోనే ప్రయత్నం చేయగా.. ఆసిఫ్ పోలీసులపై మూడు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపాడు. లొంగిపోవాలని కోరినా అతను కాల్పులు కొనసాగించాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ కాల్పుల సమయంలో, ఒక బుల్లెట్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ రాజేష్ ధరించిన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్కు తగిలినట్టు పోలీసులు మీడియాకు తెలిపారు. ఆ తర్వాత ఆ అధికారి ఆత్మరక్షణ కోసం రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరపగా, అందులో ఒక బుల్లెట్ ఆసిఫ్ కుడి కాలికి తగిలిందని పోలీసులు తెలిపారు.
కాల్పుల అనతరం ఆసిఫ్ను అదుపులోకి తీసుకుని, చికిత్స కోసం వెంటనే ఎయిమ్స్ ట్రామా సెంటర్కు తరలించారు. అనంతరం, సాక్ష్యాలు సేకరించి, సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించడానికి క్రైమ్ టీమ్, ఎఫ్ఎస్ఎల్ టీమ్ను ఎన్కౌంటర్ జరిగిన ప్రదేశానికి పిలిపించారు.
ఈ కేసు విషయమై అవసరమైన చట్టపరమైన చర్యలు చేపడుతున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. మిగిలిన ఇద్దరు నిందితుల ఆచూకీ కోసం తీవ్ర ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయన్నారు. కేసుపై తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోందన్నారు.
ఢిల్లీలో నమోదైన మరో రెండు కేసులు..
ఢిల్లీలోని సదర్ బజార్ ప్రాంతంలోని ఒక దుకాణంలో ఆరో తరగతి విద్యార్థినిపై లైంగిక దాడి జరిగినట్లు ఆరోపణలు వచ్చిన కొద్ది రోజులకే ఈ ఘటన జరగడం శోచనీయం.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, ఆ బాలిక స్టేషనరీ కొనడానికి బయటకు వెళ్లినప్పుడు.. నిందితులు ఆమెను సమీపంలోని దుకాణానికి తీసుకెళ్లి ప్రలోభపెట్టి లొంగదీసుకున్నారు.
సెప్టెంబర్ 16 రాత్రి జరిగిన ఈ లైంగిక దాడికి సంబంధించి పోలీసులకు కాల్ రావడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. 56 ఏళ్ల మక్సూద్ ఈ దారుణానికి పాల్పడటంతో పోలీసులు అతన్ని అరెస్టు చేసి, తదుపరి చట్టపరమైన ప్రక్రియ అనంతరం జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.
సెప్టెంబర్ 13న టీనేజీ బాలిక పై అత్యాచారం..
అంతకుముందు, సెప్టెంబర్ 13న, ఢిల్లీలో ఒక టీనేజ్ బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం, హత్య జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నివేదించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ముగ్గురు మైనర్లతో సహా నలుగురిని అరెస్టు చేశారు.
ఉత్తర ఢిల్లీలోని స్వరూప్ నగర్ ప్రాంతంలో కుషక్ రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఒక పొలం సమీపంలో బాలిక మృతదేహం తీవ్రంగా కుళ్లిపోయిన స్థితిలో లభ్యమైందని పోలీసులు తెలిపారు. మృతదేహం గుర్తు పట్టలేని స్థితికి చేరుకుంది. ఆ తర్వాత ఆ శవం ఎవరనే దానిపై ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే ఈ విషయం బయటపడింది. ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న ముగ్గురు మైనర్లతో సహా నలుగురిని అరెస్టు చేశారు.
కల్కాజీ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతుండగా, ఈ తాజా కేసు జాతీయ రాజధానిలో మహిళలు, బాలికల భద్రతపై మరోసారి ఆందోళనలను రేకెత్తించిందనే చెప్పాలి.
(ఏజెన్సీల సమాచారంతో)
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