Delhi NCR Earthquake: రాజధాని ఢిల్లీలో భారీ భూకంపం..ఉత్తర భారతంలో గజగజ వణికిన ఐదు రాష్ట్రాలు..పారిపోయిన జనం!

Delhi NCR Earthquake News: శుక్రవారం రాత్రి (ఏప్రిల్ 3) ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్లో భూకంపం సంభవించింది. ఉత్తర భారతదేశంలో జమ్మూ కాశ్మీర్తో సహా అనేక రాష్ట్రాల్లో భూమి కంపించింది. పంజాబ్, రాజస్థాన్, చండీగఢ్లలో కూడా భూ ప్రకంపనలు సంభవించినట్లు తెలిసింది. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి నష్టం జరిగినట్లు సమాచారం లేదు.
అయితే ఈ భూకంప కేంద్రం ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని హిందూ కుష్ పర్వతాలలో ఉంది. రిక్టర్ స్కేలుపై భూకంప తీవ్రత 5.9గా నమోదైనట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో సుమారు 10 నుండి 15 సెకన్ల పాటు ప్రకంపనలు వచ్చినట్లు తెలిసింది. అయితే భూకంపం కారణంగా భయపడిన ప్రజలు ఇళ్లలోనుంచి బయటకు పారిపోయినట్లు సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది.
భారత్, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, తజికిస్తాన్ అనే నాలుగు దేశాల్లో భూకంప ప్రకంపనలు సంభవించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ భూకంప కేంద్రం ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని హిందూకుష్ ప్రాంతంలో ఉంది. అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్, భారత్ రాజధాని న్యూఢిల్లీ, పంజాబ్, చండీగఢ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రకంపనలు సంభవించాయి.
శుక్రవారం రాత్రి సమయంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్-తజికిస్తాన్ సరిహద్దు ప్రాంతంలో రిక్టర్ స్కేల్పై 5.9 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించినట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. దీని ప్రకంపనలు జమ్మూ కాశ్మీర్తో సహా ఉత్తర భారతంతో అనేక ప్రాంతాల్లో సంభవించాయి.
కొన్ని జాతీయ మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. భూకంప కేంద్రం 71.01 డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశం, 36.52 డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశం వద్ద కేంద్రీకృతమై ఉన్నట్లు తెలిసింది. దీని లోతు భూగర్భంలోనికి సుమారు 175 కిలోమీటర్లు లోపల నమోదైనట్లు వెల్లడించారు. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని కుప్వారా జిల్లాలో కూడా భూ ప్రకంపనలు సంభవించడంతో ప్రజల్లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి.
అయితే ఎలాంటి నష్టం లేదా ప్రాణనష్టం జరిగినట్లు సమాచారం లేదు. అధికారులు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అంతకుముందు టిబెట్లో కూడా భూకంపం సంభవించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఏప్రిల్ 3 తేదీన రాత్రి 8.12 గంటలకు టిబెట్ దేశంలో 3.2 తీవ్రతతో భూమి కంపించినట్లు పేర్కొన్నారు.
