/Pending Challan News: వాహనదారులకు గట్టిదెబ్బ..పెండింగ్ చలాన్లు 45 రోజుల్లో చెల్లించకపోతే లైసెన్స్ రద్దు!

Delhi Pending Challan News: ఢిల్లీలో ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనలకు సంబంధించి రేఖా గుప్తా ప్రభుత్వం అత్యంత కఠినమైన, పారదర్శకమైన డిజిటల్ చలాన్ వ్యవస్థను అమలులోకి తెచ్చింది. వాహనదారుల్లో క్రమశిక్షణ పెంచడం, రోడ్డు ప్రమాదాలను అరికట్టడమే లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా ఏర్పాటు ఈ మార్పులను తీసుకొచ్చారు.
ఈ కొత్త నిబంధనల పూర్తి వివరాలు ఇవే..
చలాన్ జారీ అయినప్పటి నుండి వాహనదారులకు 45 రోజుల సమయం ఉంటుంది. ఈ లోపు వారు జరిమానా చెల్లించాలి. లేదా చలాన్ను సవాలు చేస్తూ డిజిటల్ పోర్టల్లో అభ్యర్థన పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ 45 రోజుల్లో ఎలాంటి స్పందన లేకపోతే, సదరు వ్యక్తి నేరాన్ని అంగీకరించినట్లుగా భావించి తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటారు.
మరోవైపు గతంలో లాగా నేరుగా కోర్టును ఆశ్రయించడం ఇక కుదరదు. ముందుగా ఆన్లైన్ ఫిర్యాదుల పోర్టల్లో సమస్యను విన్నవించుకోవాలి. ఒకవేళ కోర్టులో చలాన్ను సవాలు చేయాలనుకుంటే, మొత్తంలో 50% ముందుగానే డిపాజిట్ చేయాలి. దీనివల్ల అనవసరమైన కేసులు తగ్గి, విచారణ వేగవంతమవుతుంది.
నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే 'బ్లాక్ లిస్ట్'
నిర్ణీత గడువులో చెల్లుబాటు కాకుండా వారిపై కఠినమైన ఆంక్షలు విధించనున్నారు. వాహన నియామకం, ట్యాక్స్ పేమెంట్లు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పునరుద్ధరణ వంటి సేవలను నిలిపివేస్తారు. బకాయిలు ఎక్కువగా ఉంటే వాహనాన్ని అమ్మకాన్ని నిలిపేసే విధంగా.. ఫ్లాగ్ రైజ్ చేయడంతో పాటు, అధికారులు వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
పదేపదే తప్పు చేస్తే లైసెన్స్ రద్దు
ఏడాదిలో 5 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సార్లు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే, వారిని తీవ్రమైన నేరస్థులుగా పరిగణిస్తారు. అలాంటి వారికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను శాశ్వతంగా రద్దు చేసే అధికారం ఉంటుంది. ఇకపై అంతా ఆటోమేటెడ్ వ్యవస్థే. కెమెరాల ద్వారా రికార్డైన ఉల్లంఘనలకు 3 రోజుల్లో ఈ-చలాన్, 15 రోజుల్లో ఫిజికల్గా నోటీసులు అందుతాయి. మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే మొబైల్ నంబర్ నోటీసు, అడ్రస్ అప్డేట్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
