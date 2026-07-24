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నిరసనకారులను ట్రాక్ చేస్తున్న AI కెమెరా.. జంతర్ మంతర్ వద్ద స్పెషల్ వ్యాన్స్‌?

Delhi Police AI Camera: ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనకారులను పర్యవేక్షించేందుకు ఢిల్లీ పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ (FRS) ఏఐ కెమెరా వీడియో సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తోంది. అయితే, ఇది ఎంత వరకు నిజం? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 24, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:00 PM IST
నిరసనకారులను ట్రాక్ చేస్తున్న AI కెమెరా.. జంతర్ మంతర్ వద్ద స్పెషల్ వ్యాన్స్‌?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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