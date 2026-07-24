/నిరసనకారులను ట్రాక్ చేస్తున్న AI కెమెరా.. జంతర్ మంతర్ వద్ద స్పెషల్ వ్యాన్స్‌?

Delhi Police AI Camera Video: రాజధాని ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఆందోళనల నడుమ ఒక ఆసక్తికరమైన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఢిల్లీ పోలీసులు నిరసనకారులను పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ (FRS) కెమెరాను వ్యాన్లో ఉంచి.. స్కూడెట్స్ను గమనించడం విశేషం. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాల్లో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతోంది.
ఈ వ్యాన్లోని ఏఐ (AI) కెమెరాలు అక్కడికి వచ్చిన విద్యార్థులతో పాటు నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నవారి ముఖాలను క్యాప్చర్ చేయడమే కాకుండా.. వారి వ్యక్తిగత వివరాలు, ఇతర సమాచారాన్ని (Background details) అక్కడికక్కడే డిస్ప్లే స్క్రీన్పై చూపిస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోలో కొంతమంది విద్యార్థుల డేటాను కూడా చూడొచ్చు. వారి పేర్లతో పాటు ఇతర కొన్ని వివరాలు ఉండడ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది.
పోలీసుల మౌనం..
ఈ వైరల్ క్లిప్పై సాంకేతిక నిపుణులతో పాటు నెటిజన్లలో తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. కెమెరా రికార్డింగ్ ఆధారంగా వ్యక్తుల వ్యక్తిగత డాటాను తక్షణమే స్క్రీన్పై కనిపించేంత స్థాయి సాంకేతికత అందుబాటులో ఉందా? లేదా అన్నది ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. సాధారణంగా ఇలాంటి టెక్నాలజీని ఇప్పటికీ కొన్ని దేశాలు మాత్రమే వినియోగిస్తున్నాయని సమాచారం. అయితే, ఈ నిరసనలో సమయంలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలు ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి.
వైరల్ అవుతున్న వీడియో క్లిప్లోని అంశాలపై లేదా అందులో కనిపిస్తున్న వాహనంపై ఢిల్లీ పోలీసు అధికారులు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఇలాంటి టెక్నాలజీని చైనా ప్రభుత్వం వినియోగిస్తున్నట్లు గతంలో ఎన్నో వార్తలు వచ్చాయి. అక్కడ ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన వారిని ట్రాక్ చేయడానికి.. అలాగే వారు ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నారనడానికి ఇలాంటి టెక్నాలజీని చైనా వినియోగించిందని సమాచారం..
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డిస్క్లైమర్: భారతీయ కాపీరైట్ చట్టం, 1957లోని సెక్షన్ 52(1)(బి) పరిధిలోని ఫెయిర్ డీలింగ్ (Fair Dealing) గైడ్ లైన్స్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాసింది మాత్రమే.. ఈ సమాచారాన్ని వార్తా ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే రాసింది.. అలాగే ఇది వైరల్ అవుతన్న వీడియోను ఆధారంగా మాత్రమే తీసుకుని రాసింది. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు..
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