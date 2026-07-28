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Jantar Mantar Protest: జంతర్ మంతర్ నిరసనల్లో 2,873 మంది నేరస్థులు?

Jantar Mantar Protest: జంతర్ మంతర్ నిరసనల్లో దాదాపు  2,873 మంది నేరస్థులు పాల్గొన్నట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు ఆధారాలతో పాటు ప్రకటన చేశారు. ఇందులో ఎక్కువగా గతంలో అనేక నేరాలు చేసినవారు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 28, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:03 AM IST
Jantar Mantar Protest: జంతర్ మంతర్ నిరసనల్లో 2,873 మంది నేరస్థులు?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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