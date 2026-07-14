Delhi Police Constable Shoots Wife: ఢిల్లీ క్రైమ్ వార్తల్లో సంచలనం సృష్టించిన ఈ ఘటనలో, సర్వీస్ రివాల్వర్తో భర్త మనీష్ తన భార్య ప్రియాంకను రోడ్డుపైనే చంపినట్లు తెలిసింది. సోమవారం తెల్లవారుజామున, ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇద్దరూ కలిసి రాత్రి రెండు గంటల సమయంలో బైక్పై బయటకు వెళ్లారు. మార్గమధ్యంలో లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి ఆసుపత్రి వద్ద ఏదో విషయంలో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం పెరగడంతో, ఆమె బైక్ దిగి వెళ్లిపోవడానికి ప్రయత్నించింది. వెంటనే మనీష్ తన సర్వీస్ రివాల్వర్ను తీసి ఆమెను కాల్చి, అక్కడి నుండి పరారయ్యాడు. తీవ్ర రక్తస్రావంతో రోడ్డుపై పడిపోయిన ఆమెను ఒక డెలివరీ బాయ్ వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ, అప్పటికే ఆమె మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. కేవలం చిన్న గొడవకే ఇంతటి ఘాతుకానికి ఒడిగట్టాడా? లేదా మరేదైనా కారణం ఉందా? అని పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేశారు. అయితే, 2024లో మనీష్ తన భార్యను కట్నం కోసం వేధించినట్లు ఒక లిఖితపూర్వక పత్రం బయటకు వచ్చింది. పగతో కూడిన ప్లాన్ ప్రకారం మనీష్ ఈ హత్య చేసినట్లు బంధువులు చెబుతున్నారు.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, స్కూటర్పై వెళ్తుండగా జరిగిన గొడవలో మనీష్ పిస్టల్తో కాల్చి, ప్రియాంక గాయాలతో రోడ్డుపై పడిపోతుండగా అక్కడి నుండి పారిపోయాడు. ఈ మొత్తం ఘటన సమీపంలోని సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయ్యింది. ఈ ఘటన సోమవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో కళ్యాణ్ పూరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. వీరిద్దరూ ఈస్ట్ వినోద్ నగర్లో నివసిస్తున్నారు. వీరి సంసారంలో అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న గొడవలు జరుగుతాయని అందరూ అనుకున్నారు.. కానీ అది ఇంతటి రక్తపాతానికి దారితీస్తుందని ఎవరూ ఊహించలేదు. ఎల్బీఎస్ ఆసుపత్రి సమీపంలో ఇద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్న వీడియోలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అక్కడ వాగ్వాదం పెరగడంతో నిందితుడు కాల్పులు జరిపి స్కూటర్తో పరారయ్యాడు. కాల్పుల శబ్దం విని స్థానికులు గమనించగా, ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు.
మనీష్ యాంటీ ఆటో తెఫ్ట్ స్క్వాడ్లో పనిచేస్తున్నట్లు, ప్రియాంక ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో టీచర్గా పనిచేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితుడి కోసం పోలీసులు వివిధ బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఇరుగుపొరుగు వారు కూడా వీరి మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నట్లు చెప్పారు. నిందితుడిని అరెస్టు చేసి విచారించిన తర్వాతే అసలు విషయం పూర్తిగా తేలుతుందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ప్రియాంక మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు.
హత్యకు గల కారణాల విషయానికి వస్తే, వీరిద్దరి మధ్య కొంతకాలంగా గొడవలు జరుగుతున్నాయని బంధువులు చెబుతున్నారు. ప్రియాంక ఇప్పటికే మహిళా క్రైమ్ బ్రాంచ్లో తన భర్తపై లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు చేసింది. అందులో తన అత్తమామలు ,భర్త వరకట్న వేధింపులకు, మానసిక హింసకు గురిచేస్తున్నారని, తన ప్రాణానికి ప్రమాదం ఉన్నందున రక్షణ కల్పించాలని ఆమె కోరింది. 2023 ఫిబ్రవరి 8న వీరి వివాహం జరిగినప్పుడు, అత్తమామలు రూ. 25 లక్షలు ,ఒక పెద్ద కారు కావాలని డిమాండ్ చేశారని ఆమె ఆరోపించింది. మనీష్కు మద్యం అలవాటు ఉందని, అతను తనను శారీరకంగా, మానసికగా వేధించేవాడని, పదేపదే గొంతు నొక్కడానికి ప్రయత్నించేవాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, పెళ్లికి ముందే అతనికి మరో మహిళతో అక్రమ సంబంధం ఉందని, ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటానని, తనను తుపాకీతో చంపేస్తానని ఎన్నోమార్లు తలకు గురిపెట్టి మరీ బెదిరించాడని ఆమె రాసింది. ఈ వేధింపుల వల్ల ఆమె పలుమార్లు పుట్టింటికి వెళ్ళినప్పటికీ, తల్లిదండ్రుల ఒత్తిడితో మళ్ళీ అత్తగారి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేది. ఇలా మనీష్ ఆమెను మానసిక ,శారీరక హింసకు గురిచేసి, పలుమార్లు హత్యాయత్నం కూడా చేశాడని ప్రియాంక తన ఫిర్యాదులో వివరించింది. ఇంతలోనే ఆమెను కాల్చి పొట్టనబెట్టుకున్నాడు ఈ దుర్మార్గుడు..
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