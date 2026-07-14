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బర్త్‌డే రైడ్‌లో దారుణం.. భార్యను సర్వీస్ రివాల్వర్‌తో కాల్చేసిన పోలీస్! కానీ, అసలు కారణం వేరే!!

భార్య పుట్టినరోజు నడే నడిరోడ్డుపైనే పోలీస్ భర్త కాల్చి చంపేశాడు. ఈ ఘోర ఘటన నిన్న సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఢిల్లీలోని వినోద్ నగర్ ప్రాంతంలో సోమవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఈ దారుణం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. భార్యతో కలిసి స్కూటర్‌పై ఇంటికి బయలుదేరిన తరుణంలో, రోడ్డుపై చిన్నపాటి వాగ్వాదం జరగడంతో నిందితుడు తన సర్వీస్ రివాల్వర్‌తో భార్యను కాల్చి చంపేశాడు. ఆమె అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. అయితే, ఈ హత్య వెనుక అసలు కారణం వేరని పోలీసుల విచారణలో తేలింది.. ఇది అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 14, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:47 AM IST
బర్త్‌డే రైడ్‌లో దారుణం.. భార్యను సర్వీస్ రివాల్వర్‌తో కాల్చేసిన పోలీస్! కానీ, అసలు కారణం వేరే!!
Image Credit: Delhi Police Constable Shoots Wife:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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బర్త్‌డే రైడ్‌లో దారుణం.. భార్యను సర్వీస్ రివాల్వర్‌తో కాల్చేసిన పోలీస్! కానీ, అసలు కారణం వేరే!!
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Shukra Gochar11:55 PM IST