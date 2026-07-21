/ఢిల్లీలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత.. నిరసనకారులపై FIR, తీవ్రంగా ఖండించిన దీప్కే!

CJP Protest Updates: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ తమ మూడు డిమాండ్లు తీర్చాలని, అవి నెరవేరే వరకు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన, సమ్మెలు కొనసాగిస్తామని ప్రకటించిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే, వారు ఈరోజు పార్లమెంటును ముట్టడించడానికి కూడా తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. వారి డిమాండ్లలో ప్రధానంగా ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ పదవి నుండి తొలగించడం, సోనాను ఆసుపత్రి నుండి విడుదల చేయడం, ఆత్మహత్య చేసుకున్న నీటి విద్యార్థుల కుటుంబాలకు పరిహారంగా ఒక కోటి రూపాయల మొత్తాన్ని అందించడం వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం సోనం వాంగ్చుక్ ఆరోగ్య పరిస్థితి కూడా నిలకడగా ఉంది.
ఇక ఢిల్లీలోని సఫ్దర్జంగ్ హాస్పిటల్లో ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్న సోనం వాంగ్చుక్ పరిస్థితి విషయానికి వస్తే, ఆయన ప్రస్తుతం ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ పద్ధతి ద్వారా చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. దీనితో పాటు ఆయనకు ఓరల్ పొటాషియం సప్లిమెంటేషన్ కూడా అందిస్తున్నారు. ఈ వైద్య చికిత్స వల్ల ప్రస్తుతం వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం ప్రస్తుతం స్థిరంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే, నిన్న రాత్రి సేకరించిన రక్త నమూనాల (samples) పరీక్షల ప్రకారం, ఆయన శరీరంలో రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలు (blood sugar levels) చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ కారణంగా ఆయనకు ఎప్పటికప్పుడు నిశితమైన ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. అలాగే, ఆయన తీవ్రమైన డిహైడ్రేషన్కు గురైనందున, లేబరేటరీ రిపోర్ట్స్ కూడా అసాధరణంగా వచ్చాయి. నిరాహార దీక్ష కారణంగా మానసిక ఒత్తిడి కూడా ఎక్కువ సమయం పాటు ఉండటం వల్ల, ఆయనకు మరికొన్ని రోజుల పాటు నిరంతర మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
ఇక సీజేపీ నాయకుడు అభిజిత్ దీప్కే ఖండిస్తున్నారు. ప్రధానంగా పోలీసులు నిరసనకారులపై లాఠీచార్జ్ చేయడమే కాకుండా, మహిళలపై కూడా దాడి చేస్తున్నారని తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఈరోజు ఉదయం పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ పోరాటం మరింత తీవ్రతరం కాదని చెబుతూ, అసలు ప్రభుత్వానికి మానవత్వం ఉందా లేదా అన్నదే ఇప్పుడు ప్రధాన సమస్యగా మారిందని ఆయన ప్రశ్నించారు. అంతేకాకుండా, పోలీసులు 12 ఏళ్ల చిన్న పిల్లల తలలపై కూడా దెబ్బలు కొడుతూ తలలు పగలగొడుతున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
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