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ఢిల్లీలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత.. నిరసనకారులపై FIR, తీవ్రంగా ఖండించిన దీప్కే!

పార్లమెంటు ముట్టడి కార్యక్రమం,నిరసనలు ఈరోజు కూడా కొనసాగుతాయని సీజేపీ ఫౌండర్ అభిజిత్ దీప్కే స్పష్టంగా తెలియజేశారు. ఈ నేపథ్యంలో భాగంగా, నిరసనకారులు భారీ సంఖ్యలో నిన్న రాత్రి జంతర్‌ మంతర్ ప్రాంతం వద్దకు కూడా చేరుకున్నారు. కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ నిరసనల నేపథ్యంలో, పోలీసులు నిరసనకారులపై FIR నమోదు చేసే చర్యలు చేపడుతున్నారు. అయితే, తమరు పెట్టిన మూడు ప్రధాన డిమాండ్లు పూర్తిగా నెరవేరే వరకు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తమ నిరసన కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేస్తామని సీజేపీ పార్టీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 21, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:25 AM IST
ఢిల్లీలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత.. నిరసనకారులపై FIR, తీవ్రంగా ఖండించిన దీప్కే!
Image Credit: CJP Protest Updates

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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