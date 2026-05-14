/Delhi Rape Case: ఢిల్లీలో మరో నిర్భయ ఘటన..స్లీపర్ బస్సులో మహిళపై డ్రైవర్, కండెక్టర్ అత్యాచారం!

Delhi Rape Case News: ఢిల్లీలో మరో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. స్లీపర్ బస్సులో ఓ వివాహితపై అత్యాచార ఘటన ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనకు గురిచేసింది. పని ముగించుకొని ఇంటికి వెళ్తున్న మహిళలపై ఆ బస్సు డ్రైవర్, కండక్టర్ ఈ అమానుషానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అయితే ఈ ఘటనకు పాల్పడిన నిందితులు ఇద్దర్ని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
ఏం జరిగిందంటే?
పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. బాధితురాలు పీతాంపుర నివాసి. ఆమె మంగోల్పురిలోని ఒక ఫ్యాక్టరీలో కార్మికురాలుగా పనిచేస్తోంది. సోమవారం రాత్రి సుమారు 11 గంటల సమయంలో పని ముగించుకుని ఆమె ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్తోంది. మార్గమధ్యలో సరస్వతీ విహార్ వద్ద ఆగి ఉన్న ఒక స్లీపర్ బస్సు ప్రవేశ ద్వారం వద్ద నిలబడిన వ్యక్తిని ఆమె సమయం అడిగింది. ఆ సమయంలో నిందితులు ఆమెను బలవంతంగా బస్సులోకి లాక్కెళ్లారు.
రాణి బాగ్ నుండి నంగ్లోయ్ వైపు బస్సు తీసుకువెళుతూ, నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో నిలిపి ఉంచి ఆమెపై సామూహిక అత్యాచారానికి ఒడిగట్టారు. బాధితురాలికి భర్త, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు తక్షణమే స్పందించి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఘటనకు బాధ్యులైన బస్సు డ్రైవర్, కండక్టర్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నేరానికి ఉపయోగించిన స్లీపర్ బస్సును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సరస్వతీ విహార్ నుండి నంగ్లోయ్ వరకు బస్సు నడిపిన సీసీటీవీ (CCTV) ఫుటేజీని పోలీసులు సేకరిస్తున్నారు.
బాధితురాలికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన అధికారులు, ఆమెకు అవసరమైన అన్ని సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని తెలియజేశారు. అయితే, రాత్రి వేళల్లో ఒంటరిగా వెళ్లే మహిళలకు ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో భద్రత కరువైందనే విమర్శలు మరోసారి వెల్లువెత్తుతున్నాయి. నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ కేసుపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని సీనియర్ పోలీసు అధికారులు వెల్లడించారు.
