Delhi Red Fort Blast update: ఢిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడు ఘటనలో బయటకు వచ్చిన మరో వీడియో..

Delhi Red Fort Blast update: దేశ పరిపాలన రాజధాని అది ప్రధాన మంత్రి ప్రతి యేడాది మన త్రివర్ణ పతాకం ఎగరేసే ఎర్రకోట వద్ద బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరగడంతో దేశం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. ఈ పేలుడుకు ఉపయోగించిన ఐ 20 కారు... పేలుడు ఘటన జరిగే ముందు పలు ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించినట్టు సీసీ టీవీ కెమెరాల్లో నమోదు అయింది. హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్ నుంచి ఈ కారు ఢిల్లీకి ప్రయాణించింది. టోల్ ప్లాజాలు, సీసీ టీవీ కెమెరాల నుంచి సేకరించిన ఆధారాలతో దర్యాప్తు బృందాలు ఈ నిర్ధారణకు వచ్చాయి. సోమవారం ఉదయం 7.30 గంటల సమయంలో కారు ముదు ఫరీదాబాద్లోని ఆసియన్ ఆసుపత్రి బయట కనిపించింది.ఉదయం 8.13 గంటలకు బదర్పుర్ టోల్ ప్లాజాను దాటి ఢిల్లీలోకి ప్రవేశించింది.
అక్కడ ముఖానికి మాస్క్ ధరించిన వ్యక్తి టోల్ప్లాజా సిబ్బంది నుంచి రసీదు అందుకుంటున్నట్లు కనిపించింది. 8.20 గంటలకు ఓక్లా పారిశ్రామిక ప్రాంతంలోని ఓ పెట్రోలు బంకు వద్ద సీసీ టీవీ కెమెరాల్లో కనిపించింది. ఆ తర్వాత పెట్రోలు బంకు బయట కాలుష్య ధ్రువీకరణ పత్రం తీసుకున్నట్లు కెమెరాల్లో నమోదైంది.
సాయంత్రం 3.19 గంటలకు ఎర్రకోట కాంప్లెక్స్లోని పార్కింగ్ ప్రాంతానికి వచ్చింది. సునెహ్రీ మసీదు పార్కింగ్ ప్రాంతంలో ఉమర్ సుమారు మూడు గంటల పాటు నిరీక్షిస్తూ.. ఫరీదాబాద్ ఘటనలో అరెస్టులకు సంబంధించిన వార్తల్ని ఇంటర్నెట్లో శోధించినట్టు తెలిసింది. సాయంత్రం 6.22 గంటలకు పార్కింగ్ ప్రాంతాన్ని వీడి కారు బయటకు వచ్చింది. ఎర్రకోటవైపు మళ్లింది. 6.52 గంటలకు కారు పేలింది. ఈ మధ్యలో కారు ఎక్కడెక్కడ తిరిగిందనే దానిపై దర్యాప్తు అధికారులు దృష్టి సారించారు.ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన వారికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించేది లేదని ప్రధాని మోడీ తెలిపారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై హోం మంత్రి అమిత్ షా.. ఉన్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. అంతేకాదు ఘటనకు గల కారణాలపై లోతైన విశ్లేషణ చేస్తున్నారు.
