English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Delhi Red Fort Blast update: ఢిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడు ఘటనలో బయటకు వచ్చిన మరో వీడియో..

Delhi Red Fort Blast update: ఢిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడు ఘటనలో బయటకు వచ్చిన మరో వీడియో..

Delhi Red Fort Blast update:ఢిల్లీ పేలుడు ఘటనలో రోజుకో సంచలన విషయాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. పేలుడుకు కారణమైన ఐ20 కారు.. అంతకుముందు 11 గంటలపాటు పలు ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించినట్లు తేలింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 12, 2025, 01:02 PM IST

Trending Photos

Gold Rate: లక్ష రూపాయలకే తులంన్నర బంగారం.. ఈ 5 దేశాల్లో అత్యల్పంగా పసిడి ధరలు
6
gold rate
Gold Rate: లక్ష రూపాయలకే తులంన్నర బంగారం.. ఈ 5 దేశాల్లో అత్యల్పంగా పసిడి ధరలు
Rahu Transit 2025: 10 ఏళ్ల తర్వాత సొంత నక్షత్రంలోకి రాహువు.. ఈ రాశుల వారు పక్క ధనవంతులవుతారు!
5
Rahu Transit 2025
Rahu Transit 2025: 10 ఏళ్ల తర్వాత సొంత నక్షత్రంలోకి రాహువు.. ఈ రాశుల వారు పక్క ధనవంతులవుతారు!
White hairs: తెల్లజుట్టు వారికి పండగ లాంటి వార్త.!. సంచలన విషయాలు బైటపెట్టిన జపాన్ శాస్త్రవేత్తలు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
5
White Hair
White hairs: తెల్లజుట్టు వారికి పండగ లాంటి వార్త.!. సంచలన విషయాలు బైటపెట్టిన జపాన్ శాస్త్రవేత్తలు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
 Top 10 Best Stocks To Buy These Week : ఈ వారం కొనాల్సిన టాప్ 10 స్టాక్స్ ఇవే.. ఈ స్టాక్స్ మీ పోర్ట్ పోలియోకు గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!
11
Stock market
 Top 10 Best Stocks To Buy These Week : ఈ వారం కొనాల్సిన టాప్ 10 స్టాక్స్ ఇవే.. ఈ స్టాక్స్ మీ పోర్ట్ పోలియోకు గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!
Delhi Red Fort Blast update: ఢిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడు ఘటనలో బయటకు వచ్చిన మరో వీడియో..

Delhi Red Fort Blast update: దేశ పరిపాలన రాజధాని అది ప్రధాన మంత్రి ప్రతి యేడాది మన త్రివర్ణ పతాకం ఎగరేసే ఎర్రకోట వద్ద బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరగడంతో దేశం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. ఈ పేలుడుకు ఉపయోగించిన ఐ 20 కారు... పేలుడు ఘటన జరిగే ముందు పలు ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించినట్టు సీసీ టీవీ  కెమెరాల్లో నమోదు అయింది.  హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్‌ నుంచి ఈ కారు ఢిల్లీకి ప్రయాణించింది. టోల్‌ ప్లాజాలు, సీసీ టీవీ కెమెరాల నుంచి సేకరించిన ఆధారాలతో దర్యాప్తు బృందాలు ఈ నిర్ధారణకు వచ్చాయి. సోమవారం ఉదయం 7.30 గంటల సమయంలో కారు ముదు  ఫరీదాబాద్‌లోని ఆసియన్‌ ఆసుపత్రి బయట కనిపించింది.ఉదయం 8.13 గంటలకు బదర్‌పుర్‌ టోల్‌ ప్లాజాను దాటి ఢిల్లీలోకి ప్రవేశించింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అక్కడ ముఖానికి మాస్క్‌ ధరించిన వ్యక్తి టోల్‌ప్లాజా సిబ్బంది నుంచి రసీదు అందుకుంటున్నట్లు కనిపించింది.  8.20 గంటలకు ఓక్లా పారిశ్రామిక ప్రాంతంలోని ఓ పెట్రోలు బంకు వద్ద సీసీ టీవీ కెమెరాల్లో కనిపించింది. ఆ తర్వాత పెట్రోలు బంకు బయట కాలుష్య ధ్రువీకరణ పత్రం తీసుకున్నట్లు కెమెరాల్లో నమోదైంది.     

సాయంత్రం 3.19 గంటలకు ఎర్రకోట కాంప్లెక్స్‌లోని పార్కింగ్‌ ప్రాంతానికి వచ్చింది. సునెహ్రీ మసీదు పార్కింగ్‌ ప్రాంతంలో ఉమర్‌ సుమారు మూడు గంటల పాటు నిరీక్షిస్తూ.. ఫరీదాబాద్‌ ఘటనలో అరెస్టులకు సంబంధించిన వార్తల్ని ఇంటర్నెట్‌లో శోధించినట్టు తెలిసింది. సాయంత్రం 6.22 గంటలకు పార్కింగ్‌ ప్రాంతాన్ని వీడి కారు బయటకు వచ్చింది. ఎర్రకోటవైపు మళ్లింది. 6.52 గంటలకు కారు పేలింది. ఈ మధ్యలో కారు ఎక్కడెక్కడ తిరిగిందనే దానిపై దర్యాప్తు అధికారులు దృష్టి సారించారు.ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన వారికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించేది లేదని ప్రధాని మోడీ తెలిపారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై హోం మంత్రి అమిత్ షా.. ఉన్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. అంతేకాదు ఘటనకు గల కారణాలపై లోతైన విశ్లేషణ చేస్తున్నారు. 

Also Read:​  మీ ఏజ్ ప్రకారం రోజు ఎంత లిక్కర్ తీసుకోవాలి.. డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Delhi Red fort balst update conspiracyHyderabadDelhi Red Fort blastBJPDelhi blast

Trending News