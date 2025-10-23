English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Delhi Encounter: దేశ రాజధానిలో భారీ ఎన్ కౌంటర్.. నలుగురు గ్యాంగ్‎స్టర్లు హతం..!!

Delhi Encounter: ఢిల్లీలోని రోహిణిలో భారీ ఎన్‌కౌంటర్ జరిగింది. ఈ ఎన్‌కౌంటర్‌లో బీహార్‌ కు చెందిన  నలుగురు మోస్ట్ వాంటెడ్ గ్యాంగ్‌స్టర్లు హతమయ్యారు. వారిలో గ్యాంగ్ లీడర్ రంజన్ పాఠక్ కూడా ఉన్నారు. బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ భారీ ఎన్ కౌంటర్ ప్రస్తుతం దేశ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిగ్గా మారింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 23, 2025, 08:48 AM IST

Delhi Encounter: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో సంచలన ఘటన చోటుచేసుకుంది. రోహిణి ప్రాంతంలో గ్యాంగ్ స్టర్లు సంచరిస్తున్నారన్న పక్కా సమాచారంతో రంగంలోకి దిగిన ఢిల్లీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు బీహార్ పోలీసులతో కలిసి జాయింట్ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన ఎన్ కౌంటర్ లో బీహార్ కు చెందిన నలుగురు బడా గ్యాంగ్ స్టర్లు హతమైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. 

మరణించినవారిలో గ్యాంగ్ లీడర్ రంజక్ పాఠక్, బిమ్లేష్ మహతో అలియాస్ బిమ్లేష్ సాహ్ని, మనీశ్ పాఠక్, అమన్ ఠాకూర్ ఉన్నారు. అక్టోబర్ 22-23 రాత్రి తెల్లవారుజామున 2:20 గంటలకు ఈ ఎన్‌కౌంటర్ జరిగింది. ఈ నలుగురు నిందితులు బీహార్‌లో అనేక తీవ్రమైన నేరాలలో వాంటెడ్‌గా ఉన్నారు. ఈ ముఠా 'సిగ్మా అండ్ కంపెనీ' పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ముఠాకు నాయకుడు రంజన్ పాఠక్. ఈ నేరస్థులందరూ బీహార్‌లో నమోదైన అనేక తీవ్రమైన కేసుల్లో పరారీలో ఉన్నారు. అక్టోబర్ 22,  23 తేదీల రాత్రి తెల్లవారుజామున 2:20 గంటల ప్రాంతంలో, బీహార్ పోలీసులు, ఢిల్లీ పోలీసు క్రైమ్ బ్రాంచ్ సంయుక్త బృందం.. రోహిణి ప్రాంతంలోని డాక్టర్ అంబేద్కర్ చౌక్..  పన్సాలి చౌక్ మధ్య బహదూర్ షా మార్గ్‌లో నలుగురు నేరస్థుల మధ్య ఎన్‌కౌంటర్ జరిగింది. ఈ నలుగురు గ్యాంగ్‌స్టర్లు ఢిల్లీ పోలీసుల తూటాలకు బలైపోయారు.

Also Read: Gold Rate Today: బంగారం ఏకంగా రూ. 30వేలు డౌన్.. రూ. 32000వేలు తగ్గిన వెండి.. అక్టోబర్ 23వ తేదీ గురువారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇవే..!!

కాగా అమన్ ఠాకూర్ తప్ప, ముగ్గురు గ్యాంగ్‌స్టర్లు బీహార్‌లోని సీతామర్హికి చెందినవారు కాగా, అమన్ ఠాకూర్ ఢిల్లీలోని కరావాల్ నగర్‌కు చెందినవారు. ఈ నలుగురు బీహార్ ఎన్నికలకు ముందు పెద్ద కుట్ర చేయాలని ప్లాన్ చేశారని పోలీసులు తెలిపారు.   వీరిపై స్వరాష్ట్రంలో భారీ ఎత్తున కేసులు నమోదు కావడంతో సొంత రాష్ట్రాన్ని వదిలి ప్రస్తుతం ఇతర రాష్ట్రాల్లో తలదాచుకుంటున్నారు. బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ భారీ ఎన్ కౌంటర్ ప్రస్తుతం దేశ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిగ్గా మారింది. 

Also Read:  Gold: బంగారం పతనం ఆరంభమైనట్లేనా? ఇప్పుడు గోల్డ్ కొనడం మంచిదేనా..? కొన్నాళ్లు ఆగడం మంచిదా..? 

 

 

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Delhi encounterRohini shootoutBihar criminalsRanjan PathakSigma and Company gang

