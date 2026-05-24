Delhi Second-hand Car Market: కొత్త కార్ కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే, ఒక్క నిమిషం ఆగండి.. లక్ష రూపాయల కష్టార్జితాన్ని షోరూమ్స్లలో పెట్టే ముందు ఇవి తెలుసుకోండి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లో సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లకు సంబంధించిన మార్కెట్ ఊహించని రీతిలో దూసుకుపోతోంది. ముఖ్యంగా ఢిల్లీలోని సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్స్ ఉన్న కొన్ని ప్రదేశాల్లో కేవలం కొద్ది నెలలు మాత్రమే వినియోగించిన.. సరికొత్త కండిషన్లో ఉన్న లగ్జరీ కార్లతో పాటు బడ్జెట్ కార్లు ఏకంగా రూ.2.5 లక్షల వరకు భారీ డిస్కౌంట్లతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వాటిపై అదనంగా ఇతర ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి..
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉన్న హ్యుందాయ్ క్రెటా (Hyundai Creta), మహీంద్రా థార్ (Mahindra Thar), టాటా నెక్సాన్ (Tata Nexon) వంటి కార్లు ఇక్కడ షోరూం కండిషన్లో అత్యంత తక్కువ ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇతర లగ్జరీ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కార్లు అయితే చాలా చీప్ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. కొన్ని కార్లు సగం ధరలకే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మహీంద్రా థార్ రాక్స్ (Thar Roxx) అత్యంత తక్కువ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. కేవలం 1500 కిలోమీటర్లు తిరిగిన 2026 రిజిస్టర్ చేసిన ఈ కార్లు అత్యంత చీకు ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వాటిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందిస్తూ వస్తున్నారు.
అలాగే హ్యుందాయ్ క్రెటా (Creta) పెట్రోల్తో పాటు డీజిల్ మోడల్ 2024, 25 కు సంబంధించిన ఈ కార్లు దాదాపు నాలుగు లక్షల తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అయితే, మార్కెట్లో దీని ధర 15 లక్షలు.. అయితే దీనిని ఇప్పుడే ఈ ఢిల్లీ సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి దాదాపు 13 లక్షల నుంచి 14 లక్షల లోపే లభిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా టాటా నెక్సన్ 2024 మోడల్ కార్లు ఇక్కడ మరింత చీపు ధరకే లభిస్తున్నాయి. కేవలం 12000 కిలోమీటర్లు తిరిగిన ఈ కార్లు 9 లక్షల బడ్జెట్ లోనే లభించడం విశేషం.
మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతాల్లో రోజురోజుకు పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ తో పాటు ఇంధన ధరల భారాన్ని తగ్గించేందుకు టాటా టియాగో ఐ-సీఎన్జీ (Tata Tiago iCNG) ఆటోమేటిక్ మోడల్ వేరియంట్ అత్యంత తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ట్విన్ సిలిండర్ టెక్నాలజీతో షో రూమ్ లోకి అందుబాటులో కారు దాదాపు 8 లక్షలు కాగా.. అయితే దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేస్తే 6.5 లక్షలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనిపై ఇతర డిస్కౌంట్ ఆన్సర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక్కడ నాన్ యాక్సిడెంట్ కార్లు మాత్రమే విక్రయిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. అలాగే షోరూం ట్రాక్ కలిగిన కార్లను మాత్రమే కస్టమర్లకు అందిస్తున్నట్లు వారు చెబుతున్నారు.
