/ఢిల్లీ నుంచి వారణాసి కేవలం 3 గంటల్లోనే..! బుల్లెట్ రైలు రూట్, స్టేషన్ల పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Delhi-Varanasi Bullet Train: ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టు వచ్చేసింది. ఢిల్లీ నుండి వారణాసికి హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ ద్వారా ఇక సులభంగా ప్రయాణించవచ్చు. ఇది భారతదేశం చేపట్టిన అతి పెద్ద ప్రాజెక్టులలో ఒకటి. ముంబై నుండి అహ్మదాబాద్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టు తర్వాత, ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టుపై అందరి దృష్టి పడింది. మేజర్ సిటీల నుండి ఉత్తరప్రదేశ్ వైపు ఈ హై స్పీడ్ రైల్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీని పెంచుతుంది.. దీనివల్ల ప్రయాణికులు నాలుగు గంటల లోపే సులభంగా చేరుకోవచ్చు. నేషనల్ హై స్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఈ ప్రాజెక్టును నిర్వహిస్తుంది. ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్, సర్వే వివరాలు కూడా బయటపడ్డాయి. ఇది హై స్పీడ్ రైలు ప్రాజెక్టు కాబట్టి, సాంకేతిక అనుమతుల తర్వాత ఢిల్లీ నుండి వారణాసికి కేవలం నాలుగు గంటల్లోనే ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ పరుగులు తీస్తుంది. ఢిల్లీ నుండి వారణాసికి వెళ్లే ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ కారిడార్ మొత్తం 865 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 350 కిలోమీటర్లు, అంతకు ముందు 320 కిలోమీటర్లుగా ఉండేది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం సుమారు 1.21 నుండి 1.71 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవ్వనుంది.
ఈ ప్రాజెక్టు ఢిల్లీలోని సరైకేల్ ఖాన్ ప్రాంతం నుండి ప్రారంభమై ఉత్తరప్రదేశ్లోని 22 జిల్లాలకు పైగా ప్రాంతాలను కవర్ చేస్తుంది. ఇందులో మొత్తం 13 స్టేషన్లు ఉంటాయి. లక్నో, అయోధ్య కూడా గంటకు 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉన్న ఈ లింక్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతాయి. ప్రధానంగా సరైకేల్ ఖాన్, హజరత్ నిజాముద్దీన్, ఢిల్లీ, జేవర్, మధుర, ఆగ్రా, కన్నౌజ్, లక్నో, రాయబరేలి, ప్రయాగ్రాజ్, బదోయి, మనువాడి, అయోధ్య వంటి ప్రాంతాలు ఈ స్టేషన్ల నెట్వర్క్లో భాగం కానున్నాయి.
భారత రాజధాని కనెక్టివిటీని మరింత మెరుగుపరచడానికి, నోయిడా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా దీనితో అనుసంధానమయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్ ఎయిర్పోర్ట్ మధ్య కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది. విదేశాల నుండి వచ్చే ప్రయాణికులు నేరుగా ఢిల్లీలో దిగి, అక్కడి నుండి కాశీ, లక్నో, మధుర, అయోధ్య వంటి ప్రాంతాలకు ఈ హై స్పీడ్ రైల్ నెట్వర్క్ ద్వారా సులభంగా వెళ్లవచ్చు. ఇది ఒక ముఖ్యమైన ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్గా మారుతుంది.వారణాసి మాత్రమే కాకుండా, మధుర, అయోధ్య, ప్రయాగ్రాజ్ వంటి ప్రాంతాలను సందర్శించే భక్తుల సంఖ్య కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ రూట్లో హై స్పీడ్ రైల్ కనెక్టివిటీ రావడం వల్ల ప్రయాణికులు మరింత ఆసక్తి చూపుతారు. అలాగే ఆగ్రాలోని తాజ్ మహల్ను చూడటానికి వచ్చే పర్యాటకుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి కాశీ విశ్వనాథ ఆలయం, అయోధ్య రామ మందిరం, ఆగ్రా తాజ్ మహల్ను సందర్శించే వారి ప్రయాణం మరింత సులభమవుతుంది. ఇంజనీర్లు ఎప్పటికప్పుడు ఈ ప్రణాళికలను రివైజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. గంటకు 320 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించేలా రూట్లను మరింత మెరుగ్గా తీర్చిదిద్దడానికి కృషి చేస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా, 2030 నాటికి ఢిల్లీ-వారణాసి కారిడార్ను సిలిగురి, బీహార్ మీదుగా విస్తరించే అవకాశం ఉంది. వారణాసి నుండి సిలిగురి హై స్పీడ్ కారిడార్ సుమారు 760 నుండి 800 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా వారణాసి నుండి బక్సార్, పాట్నా, ముజఫర్పూర్, కతిహార్, కిషన్గంజ్, సిలిగురి, పశ్చిమ బెంగాల్లోని జలపాయిగురి వరకు కనెక్టివిటీ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం వారణాసి నుండి సిలిగురి దూరం సుమారు 12 గంటలు ఉండగా, ఈ కొత్త కనెక్టివిటీ వల్ల ప్రయాణం కేవలం మూడు గంటల్లోనే సులభతరం కావచ్చు.
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