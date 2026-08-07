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ఢిల్లీ నుంచి వారణాసి కేవలం 3 గంటల్లోనే..! బుల్లెట్ రైలు రూట్, స్టేషన్ల పూర్తి వివరాలు ఇవే!

ఢిల్లీ నుండి వారణాసికి వెళ్లాలంటే బుల్లెట్ ట్రైన్ ద్వారా కేవలం మూడు గంటల్లోనే చేరుకోవచ్చు, దీనివల్ల గంటల తరబడి ప్రయాణించాల్సిన అవసరం ఉండదు. వివిధ ప్రధాన ప్రాంతాల నుండి ఢిల్లీకి, అక్కడి నుండి వారణాసికి ప్రయాణం సులభతరం అవుతుంది. బుల్లెట్ ట్రైన్ వెళ్లే రూట్, స్టేషన్ల నుండి ప్రయాణ సమయానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 07, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:29 AM IST
ఢిల్లీ నుంచి వారణాసి కేవలం 3 గంటల్లోనే..! బుల్లెట్ రైలు రూట్, స్టేషన్ల పూర్తి వివరాలు ఇవే!
Image Credit: Delhi-Varanasi Bullet Train:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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