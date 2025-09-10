Delhi woman wanted to crush lemon with thar suv Video: చాలా మంది కొత్తగా టూవీలర్ లు, కార్లను ఇటీవల ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అసలు కార్ల కొనుగోలు చాలా ఎక్కువగా మారిపోయింది. కొంత మంది స్టేటస్ సింబల్ గా భావించి కార్లను కొనుగోలు చేస్తుంటే, మరికొంత మంది కార్లను తమ అవసరాల కోసం తప్పక కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో కొన్నిసార్లు కొత్త కార్లు కొనుగోలు నేపథ్యంలో అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. శుభమా అని కారుకొనుగోలు చేసి ఆనందం పడేలోపు... అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకున్న ఘటనలు గతంలో అనేకం చోటు చేసుకున్నాయి. తాజాగా.. ఢిల్లీ లోని ఘాజియాబాద్ లో చోటు చేసుకున్న ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
నిమ్మకాయలను తొక్కించబోయి.. మహీంద్రా థార్ కొత్త కారును షోరూమ్ మొదటి అంతస్తు నుండి కిందపడేసిన మహిళ
ఢిల్లీలో ఘటన.. ఎయిర్ బ్యాగులు ఓపెన్ కావడంతో తప్పిన ప్రమాదం
వెంటనే మహిళను ఆసుపత్రికి తరలింపు pic.twitter.com/8nRcUNuRDN
ఢిల్లీ లోని ఘజియా బాద్ కు చెందిన మానీ పవార్ అనే మహిళ రూ. 27 లక్షలు పెట్టి కొత్తగా థార్ ఎస్ యూవీని కొనుగోలు చేసింది. నిర్మాణ్ విహార్ లోని ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్న.. మహీంధ్రా షోరూమ్ లో థార్ ఎస్ యూవీని ఆర్డర్ పెట్టారు. తన భర్త తో కలిసి మానీ పవార్ థార్ తో కూర్చుంది. పక్కన షోరూమ్ సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. ఇంతలో మహిళ తన థార్ కింద నిమ్మకాయను పెట్టింది.
అంతే కాకుండా.. థార్ లో కూర్చుని అనుకొకుండా ఎక్స్ లెటర్ ను నొక్కింది. దీంతో కారు ఒక్కసారిగా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి కింద పడిపోయింది. లక్ బాగుండీ ఎయిర్ బ్యాగ్ లు తెరుచుకోవడంతో థార్ లో ఉన్న వారికి పెద్ద ప్రమాదం జరగలేదు.
కానీ కొత్త కారు మాత్రం పూర్తిగా డ్యామెజ్ అయ్యింది. ఈ ఘటనతో షోరూమ్ ముందు ఒక్కసారిగా గందర గోళ సిట్యూవేషన్ ఏర్పడింది. కళ్ల ముందు కొత్త థార్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి కిందకు పడిపోవడంతో అక్కడున్న వారు షాక్ కు గురయ్యారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. కొత్త థార్ ను కొన్న ఆనందం కూడా లేకుండా ఈ ఘటన జరగటంతో సదరు ఫ్యామిలీ షాక్ కు గురయ్యారు.
