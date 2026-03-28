Delhi: ఢిల్లీ హిడెన్ మార్కెట్.. రూ.10 వేలకే బైక్.. రూ.50 వేలకే కారు దొరికే చోటు ఇదే!

Best Place For Used Bikes In Asia: అత్యంత చీప్ ధరకే మంచి కార్ తో పాటు బైకును కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఢిల్లీ అద్భుతమైన మార్కెట్ గా భావించవచ్చు. సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లతో పాటు బైకులు అత్యంత చీప్ ధరలకే అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిని సగం ధరలకంటే తక్కువకే కొనుగోలు చేయొచ్చు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 28, 2026, 01:49 PM IST

Delhi Second Hand Car And Bikes News: సొంతంగా ఒక కారు లేదా బైక్ కొనుగోలు చేయాలన్నది సామాన్యుడి చిరకాల కోరిక.. అయితే రోజురోజుకు పెరుగుతున్న వాహనాల ధరలు చూస్తుంటే ఆ కల నెరవేయడం చాలా కష్టంగా మారుతూ వస్తోంది. కొత్త వాహనాలు కొనాలంటే లక్షల్లో ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది.. అయితే మీరు ఇకనుంచి వాటికోసం లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదు.. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఉన్న కొన్ని సీక్రెట్ సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ల గురించి మీరు తప్పక తెలుసుకోవాలి.. ఇక్కడ బైకులు కేవలం రూ.10 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతూ ఉంటాయి.. అంతేకాకుండా లగ్జరీ కార్లు సైతం అత్యంత చీప్ ధరలకే లభించడం విశేషం..

ఢిల్లీలోని కోరల్ భాగ్ సెకండ్ హ్యాండ్ బైక్ మార్కెట్ ఆసియాలోనే అతిపెద్ద మార్కెట్లలో ఒకటిగా పేరు ఉంది. ఇక్కడ సాధారణంగా స్కూటర్ల నుంచి అత్యంత ఖరీదైన సూపర్ బైకుల వరకు అన్ని ఎంతో చీప్ ధరల్లో లభిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇక్కడి విశేషమేంటంటే.. ఇక్కడ బైక్ ధర రూ.10 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మీరు బేరమాడితే.. మంచి కండిషన్లో ఉన్న బైకులను చాలా తక్కువ ధరలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.. ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ బైక్ లు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ఇక్కడ అత్యంత తక్కువ ధరలు మంచి డీల్స్లో కొనుగోలు చేయొచ్చు..

ఇక కార్ల విషయానికొస్తే.. ఢిల్లీలోని మోతీ నగర్ మార్కెట్ చవక కార్లకు అత్యంత గుర్తింపు కలిగింది.. ఇక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు కేవలం 50,000 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. లగ్జరీ కార్లు సైతం సగం కంటే తక్కువ ధరలకు ఇక్కడ లభించడం విశేషం. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులు ఇక్కడికి వచ్చి తమ బడ్జెట్కు తగినట్లుగా వాహనాలను ఎంపిక చేసుకుంటూ ఉంటారు. వీటితో పాటు వికాస్ పూరి, లజ్పత్ నగర్ తో పాటు సరోజినీ నగర్ సమీపంలో కూడా సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల మార్కెట్లు భారీగా ఉండడం విశేషం..

అయితే, ఈ మార్కెట్లలో కార్లు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తప్పకుండా.. తొందరపడకుండా అన్ని చెక్ చేసుకుని కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుందని కొంతమంది ఆటోమొబైల్ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వాహనానికి సంబంధించిన ఆర్సితో పాటు ఇన్సూరెన్స్, కాలుష్యానికి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్స్ సక్రమంగా ఉన్నాయో లేదో తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇంజన్ కండిషన్ తో పాటు టైర్లు, బ్యాటరీ వంటివి నమ్మకమైన మెకానిక్ తో చెక్ చేయించుకుంటే చాలా మంచిదని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే వాహనాలపై ఎలాంటి కేసులు లేదా చలాన్లు ఉన్నాయా అనే అంశాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని కార్లు కొనుగోలు చేయడం మంచిది.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

