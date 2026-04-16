Delimitation Politics: డీ లిమిటేషన్ వల్ల దక్షిణాదికి వచ్చే నష్టమేంటి..? ఈ బిల్లుకు ఎవరు అనుకూలం..ఎవరు వ్యతిరేకం..

South States Will Loss or Gain: కేంద్ర ప్రభుత్వం మహిళా రిజర్వేషన్స్ తో పాటు చేపట్టదలచుకున్న డీ లిమిటేషన్ వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు వచ్చే నష్టమేంటి? ఏయే రాష్ట్రాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నాయి? డీ లిమిటేషన్ ను ఎవరు వ్యతిరేకిస్తున్నారనేది ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. దేశ వ్యాప్తంగా లోక్ సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు. పార్లమెంటు సమావేశాల్లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టడంతో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు సభ్యులు ఆమోదించడంతో అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ నియోజకవర్గాలు పెరగనున్నాయి. జనాభా ప్రాతిపదికన చట్టసభలకు సంబంధించిన సీట్ల పెంపుదల, రిజర్వేషన్ల విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. పార్లమెంటు ఆమోదంతో దేశంలోఉన్న 543 లోక్ సభ స్థానాల సంఖ్య 850కి పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో 35 స్థానాలు, 28 రాష్ట్రాల్లో 815 లోక్ సభ స్థానాలు ఏర్పాటు కాబోతున్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో లోక్ సభ నియోజకవర్గాల పెంపుదలకోసం చేపట్టనున్న డీ లిమిటేషన్ ను దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వాగతించారు. డీ లిమిటేషన్ జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి (NDA) నిర్ణయం దేశ ప్రయోజనాలకు వరమన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ తో చట్టసభల్లో మహిళల ప్రాధాన్యత పెరుగుతుందన్నారు. అలాగే రాజకీయంగా ఎదగాలనే ఉద్ధేశంతో ఉన్న వారికి అవకాశాలు అపారంగా ఉన్నాయనే అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.
లోక్సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు నష్టం జరుగుతోందని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యతిరేకిస్తున్నారు. జనాభా ప్రాతిపదికన సీట్ల పెంపుదల ఉత్తర, దక్షిణ భారత దేశాల మధ్య తేడా వచ్చే అవకాశం ఉందని తొలినుంచి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోని రాజకీయ పార్టీలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. లోక్ సభ స్థానాలను ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ 50 శాతంమేర పెరగబోతున్నాయి. జనాభా నియంత్రణ పాటించిన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో జనాభా తక్కువగా ఉండటం వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో లోక్ సభ స్థానాలను కోల్పోయే అవకాశాలున్నాయిన మదనపడుతున్నాయి. ఎక్కువ జనాభా ఉన్న ఉత్తరాది రాష్ట్రాల రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం, కేంద్ర నిధులు పెరుగుతాయని రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు, ముఖ్యమంత్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
అయితే జనాభా ప్రాతిపదికన కాకుండా అన్ని రాష్ట్రాలకు ఇపుడున్న స్థానాలకు అదనంగా 50 శాతం పెంచనున్నారు. గతంలో మాదిరే రాజకీయ ప్రాధాన్యత ఉండబోతుంది. ఒక రేవంత్ చెప్పినట్టు జీడీపీ అధారంగా అంటే మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ వంటి రాష్ట్రాలకే ఎక్కువ సీట్లు లభిస్తాయి. కానీ కేంద్రం ఇపుడు సీట్లకు 50 శాతం వల్ల ఎవరికీ పెద్దగా నష్టం లేదనే వాదన చెబుతుంది. ఒక వేళ జనాభా ప్రాతిపదికన అయితే దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఉన్న సీట్లు తగ్గే అవకాశాలున్నాయి.
డీలిమిటేషన్ వల్ల జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు రాజకీయ అధికారం, కేంద్ర నిధుల పరంగా ప్రయోజనం చేకూరే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయి. జనాభా లెక్కల ఆధారంగా కేంద్ర నిధుల కేటాయింపు జరిగితే, ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు ఎక్కువ నిధులు వెళ్తాయని ఆలోచనలో పడ్డారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవనే సంకేతాలు రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. జనాభా నియంత్రణ పాటించినందుకు దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరుగుతుందని, ఇది దేశ సమగ్రతకు మంచిది కాదని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్, రాజకీయ నాయకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.కానీ ఇందులో ఎలాంటి నిజాలు లేవని రాజకీయ విశ్లేషకులకు చెబుతున్న మాట.
ఉత్తర భారత రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళల జనాభా తక్కువగా ఉంది. జనాభా పెరుగుదల శాతమూ తక్కువగా ఉంది. డీలిమిటేషన్ తో తెలుగు రాష్ట్రాలకు లోక్సభలో రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం తగ్గే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలకు అదే పరిస్థితి తలెత్తబోతోంది. జనాభా నియంత్రణ పాటించడంతో ఇపుడు ఈ పరిస్థితి దాపురించిందని రాజకీయ నాయకులు విచారం వ్యక్తంచేస్తున్నారు.
దక్షిణభారత దేశంలో 129 లోక్ సభ స్థానాలున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లోక్ సభ స్థానాల్లో దక్షిణ భారత దేశం 23.75 శాతం సీట్లను కలిగి ఉన్నాయి. తమిళనాడులో 39, కర్ణాటకలో 28, కేరళలో 20, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 25, తెలంగాణలో 17 లోక్ సభ స్థానాలున్నాయి. డీ లిమిటేషన్ తర్వాత 65 లోక్ సభ స్థానాలు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. దేశంలో లోక్ సభ స్థానాలు పెరిగితే... కేంద్ర ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకోసం దక్షిణాది రాష్ట్రాల అవసరం పెద్దగా ఉండబోదని, దీంతో నిధుల సాధన ఇబ్బందికరంగా మారే అవకాశాలుంటాయని రాజకీయ పార్టీలు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేస్తున్నాయి.
అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటుచేసి నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై మాట్లాడి నిర్ణయం తీసుకోకుండా... పునర్విభజనపై ముందుకు వెళ్లొద్దని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దక్షిణాది రాష్ట్రాల తరఫున కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల మాదిరిగా కుటుంబ నియంత్రణకు ఉత్తర భారత రాష్ట్రాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదు. అధిక జనాభా కలిగిన ఉత్తర్ప్రదేశ్, బిహార్లు లోక్సభలో తమ సీట్ల సంఖ్యను ఇప్పటికన్నా ఎక్కువగా పెంచుకోనున్నాయి. ఈ లెక్కన చూస్తే- పరిపాలన, అభివృద్ధి, జనాభా నియంత్రణ వంటి అంశాల్లో సామర్థ్యం కనబరచిన దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు శాపంగా మారిందని చెబుతున్నారు.
డీలిమిటేషన్ తో లోక్సభలో ప్రాతినిధ్యానికీ, రాజకీయ ప్రాధాన్యానికీ కోతపడబోతోందని రాజకీయ పార్టీ ప్రతినిధులు ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు.కేంద్రం నుంచి తమకు రావాల్సిన నిధుల కోసం డిమాండ్ చేసే సత్తా దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు తగ్గిపోతుందని చెబుతున్నారు. అభివృద్ధికి అనుకూలమైన విధానాలు రూపొందించే విధంగా కేంద్రంపై ఒత్తిడి చేయగల స్థితిలోనూ దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అవకాశం ఉండదని అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు. రాజకీయ పార్టీలతో సంప్రదింపులు లేకుండా చేపట్టే డీలిమిటేషన్ ద్వారా ఉత్తర-దక్షిణ విభేదాలు, ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలు పెచ్చరిల్లే ప్రమాదముందని అనుమానం వ్యక్తంచేశారు.
డీలిమిటేషన్ తో అధిక జనాభా గల ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు లోక్సభలో సంఖ్యా బలం పెరిగితే, కేంద్రం నుంచి అవి పెద్దయెత్తున నిధులు సాధించుకోగలుగుతాయి. దీంతో దక్షిణ రాష్ట్రాల వాటాలో కోతపడుతుంది. రాజకీయాధికారంతోపాటు ఆర్థికాధికారమూ ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు వరంగా మారుతుంది. అధిక జనాభా గల ఉత్తర రాష్ట్రాలది పైచేయి అయినప్పుడు... సమర్థ పాలనకు, సమగ్ర అభివృద్ధికి పట్టం కట్టిన దక్షిణాది రాష్ట్రాలు వెనకబడిపోతాయనే ఆవేదన వ్యక్తమవుతోంది. నియోజకవర్గా పునర్విభజనలో జనాభాకే ప్రాముఖ్యం ఇవ్వడం సరికాదనీ... దేశ ఆర్థికాభివృద్ధిలో దక్షిణాది వాటాను, పరిపాలనా సామర్థ్యాన్ని, అభివృద్ధిలో నాణ్యతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. అసమానతలకు తావులేని విధంగా లోక్సభా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగేలా కేంద్ర ప్రభుత్వ చర్యలు తీసుకోవాలని రాజకీయ పక్షాలు కోరుతున్నాయి.
దేశ వ్యాప్తంగా లోక్ సభ నియోజకవర్గా పునర్విభజనతో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు నష్టం జరగదని కేంద్ర ప్రభుత్వం భరోసా ఇవ్వాలి. జనాభా నియంత్రణ, పరిపాలన, అభివృద్ధి వంటి విషయాల్లో ముందంజలో ఉన్న రాష్ట్రాల ప్రయోజనాలు కాపాడేందుకు రాజకీయ ప్రతినిధులు చొరవతీసుకోవాలి. రాజకీయ ప్రాతినిధ్యంలో, ఆర్థికాధికారాల బదిలీలో అన్యాయం జరగదనే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంనుంచి భరోసా తీసుకోవాలని రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఆశిస్తున్నట్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తుందా? పార్లమెంటులో బలం ఉందని ఏకపక్షనిర్ణయాలతో ముందడుగు వేస్తుందా? నియోజకవర్గ పునర్విభజన ఎలాంటి పరిణామాలు తలెత్తుతాయో ననే చర్చ సర్వత్రా సాగుతోంది.
(రచయతలు.. మునిరాజ్, తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ జీ న్యూస్ డెస్క్)
