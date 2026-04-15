Delimitation 2026: నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో కీలక మార్పులు..మహిళలకు చట్టసభల్లో విస్తృత ప్రాధాన్యం..

  Delimitation 2026: లోక్‌సభ, అన్ని రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ స్థానాలను 50% పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దాంతో పాటు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును రేపటి నుంచి జరిగే  పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాల్లోనే ప్రవేశపెట్టబోతుంది. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర పార్లమెంటరీ శాఖ ఎంపీలకు ఈ బిల్లు విషయమై సమాచారం అందించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 15, 2026, 07:30 AM IST

Reorganisation Bill 2026: తాజాగా ప్రవేశపెట్టనున్న నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లు.. మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లుతో  పార్లమెంటు స్థానాలు రాష్ట్రాల్లో 815 అటు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో 35కి పెరగనున్నాయి. మొత్తంగా 543 స్థానాలు 850కి చేరుకుంటాయి.  4,123 ఉన్న అసెంబ్లీ స్థానాలు 6,185 అవుతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రస్తుతం ఉన్న 175 ఎమ్మెల్యే స్థానాలు 263కి, తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్థానాలు 119 నుంచి 179కి చేరుతాయి. లోక్‌సభ స్థానాలు ఏపీలో 25 నుంచి 38కి, తెలంగాణలో 17 నుంచి 26కి చేరే అవకాశం ఉంది.  

లోక్‌సభలో ఇందుకు సంబంధించిన బిల్లు ఆమోదం పొందిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం డీలిమిటేషన్‌ కమిషన్‌ ఏర్పాటుచేసి చకచకా సీట్ల పెంపు కార్యక్రమం పూర్తిచేసి 2029 ఎన్నికల్లో అమలు చేస్తామని చెప్పింది. సీట్ల పెంపు దామాషా ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లు కూడా పెరుగుతాయి. 

ప్రాథమిక జనాభా లెక్కల వివరాలతోనే.. 
కేంద్ర ప్రభుత్వం 2023 సెప్టెంబరులో ఆమోదించిన బిల్లు ప్రకారం 2034 నుంచి మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్లు అమల్లోకి రావాల్సి ఉంది. అందువల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలును 2034 నుంచి అమల్లోకి తేవాలని భావిస్తున్నట్లు ఇదివరకు భావించారు. అయితే ఇప్పుడు జనగణన 2027 మార్చి 1కల్లా పూర్తికానుండటంతో ప్రాథమిక జనాభా లెక్కల వివరాలు ప్రకటించి.. ఆ వెంటనే నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియ మొదలుపెట్టే అవకాశం ఉంది.  జనాభా లెక్కల ప్రకారం అయితే.. దక్షిణాదిలో మరిన్ని సీట్లు తగ్గుతాయి. అటు ఉత్తరాది పెరగనున్నాయి. అందుకే కేంద్రం అన్ని రాష్ట్రాల్లో 50 శాతం సీట్లను పెంచుతుంది. దీంతో సీట్ల విషయంలో ఏ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరగకుండా చూస్తున్నారని ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాలు చెబుతున్న మాట. 

నియోజకవర్గాల పెంపు 2029 ఎన్నికల నాటికి అమల్లోకి తీసుకు రాబోతున్నట్టు ప్రధాని మోడీ ఉద్ఘాటించారు.  ఈ అంశంపై అధికారపక్షం అన్ని పార్టీలతోనూ సంప్రదింపులు జరిపి వారి మద్దతు కూడగట్టే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది. జనగణన తర్వాత అందులో వచ్చిన లెక్కల ఆధారంగా దామాషా ప్రకారం సీట్ల పెంపునకు అనుమతిస్తే ఉత్తర, దక్షిణ భారతదేశాల మధ్య తేడా వచ్చే అవకాశం ఉందని తొలినుంచి దక్షిణాది రాజకీయపార్టీలు ఆందోళన వ్యక్తంచేస్తున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అందుకు అవకాశం ఇవ్వకుండా అన్ని రాష్ట్రాల్లో సగటున లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ సీట్లు 50% పెంచాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. దీనివల్ల అన్ని రాష్ట్రాలకూ ఇప్పుడున్న రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం యథాతథంగా కొనసాగే అవకాశం ఉంటుందని సమాచారం. దీనిపై కాంగ్రెస్ పార్టీ అనవసర రాద్ధాంతం చేస్తుందని ఎన్డీయే పక్షాలు చెబుతున్న మాట. 

‘‘దేశంలో 2026 జనాభా లెక్కల ప్రాతిపదికన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగితే దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యం 24 నుంచి 19 శాతానికి పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. రాష్ట్రాలను నియంత్రించడానికి పునర్విభజనను వినియోగించుకోవాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. తద్వారా దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై  దాడి చేస్తోంది. ఇదే జరిగితే భవిష్యత్తులో మనతో సంబంధం లేకుండానే కేంద్రంలో ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటవుతాయి. దీనికి వ్యతిరేకంగా అందరూ కలిసికట్టుగా పోరాటం చేయాలి’’ అని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు. 

జనాభా ఒక్కటే ప్రామాణికం కాకూడదు.

‘‘రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను సంప్రదించకుండా పునర్విభజనపై కేంద్రం చేస్తున్న కసరత్తు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కేంద్రం ఆదేశాలను పాటించి జనాభాను నియంత్రించిన రాష్ట్రాలు నష్టపోకూడదు. పునర్విభజనకు కేవలం జనాభా ఒక్కటే ప్రామాణికం కాకూడదు. ఎంపీ స్థానాలను యథాతథంగా ఉంచాలి. సరిహద్దుల్లో మార్పులు, చేర్పులు చేయాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు సీట్లు పెంచాలి. మహిళలకు రిజర్వేషన్‌ కల్పించాలి. ఏపీ పునర్విభజన చట్టం ప్రకారం తెలంగాణలో 119 అసెంబ్లీ సీట్లను తక్షణమే 153కు పెంచాలని ఈ సభ తీర్మానం చేస్తోంది. అందుకు అవసరమైన రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరుతోంది.

జనాభా ఆధారంగా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేపడితే రాష్ట్రాల మధ్య అంతరం పెరుగుతుందని, సుహృద్భావం దెబ్బతింటుందని భావించి 1975 సమయంలో అప్పటి ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ 25 ఏళ్లపాటు వాయిదా వేశారు. 2002లో అప్పటి ప్రధాని వాజ్‌పేయీ కూడా రాష్ట్రాల మధ్య వైషమ్యాలు పెరగవద్దని భావించి పునర్విభజనను వాయిదా వేశారు. కేంద్రంలో మోడీ  ప్రభుత్వం వచ్చాక పునర్విభజనపై గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇటీవల తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్‌ నిర్వహించిన సమావేశంలో కేంద్రం నిర్ణయం నష్టం కలిగిస్తే దాన్ని ఎదుర్కోవాలని నిర్ణయించాం. పునర్విభజనపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని, ఆ ఆలోచనే లేదని కొందరు కేంద్ర మంత్రులు చెబుతున్నారు. వారు చెప్పేది అర్ధ సత్యాలే. రాజకీయంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల నియంత్రణకు జనాభా ప్రాతిపదికన నియోజకవర్గాలను పునర్విభజించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం చూస్తోంది. అదే జరిగితే బిహార్, యూపీ, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ తదితర రాష్ట్రాల్లో నియోజకవర్గాలు పెరుగుతాయి. దక్షిణాదిలో జనాభా నియంత్రణ వల్ల స్థిరీకరణ జరిగింది. జనాభా వృద్ధి రేటు 1.8 శాతమే ఉంది. ప్రస్తుతం 543 పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల్లో దక్షిణాది వాటా 24% ఉండగా.. పునర్విభజనతో 19 శాతానికి పడిపోయే అవకాశం ఉంది. 

పన్నుల ఆదాయంలో తిరిగొచ్చేది తక్కువే..
కేంద్రానికి దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి 36 శాతం పన్ను ఆదాయం వెళ్తోంది. తిరిగొచ్చేది తక్కువ. తెలంగాణ నుంచి రూపాయి వెళ్తోంటే 42 పైసలు వెనక్కి ఇస్తున్నారు. బిహార్‌కు రూపాయికి రూ.6.06 ఇస్తున్నారు. యూపీకి రూ.2.73, మధ్యప్రదేశ్‌కు రూ.1.70 ఇస్తున్నారు. ఆర్థికంగా నష్టపోయినా పర్వాలేదని.. దేశాభివృద్ధిలో భాగస్వాములుగా మారాం. ఇప్పుడు రాజకీయంగా మన ప్రాతినిధ్యాన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా లేం. అందుకే పునర్విభజనపై చర్చ జరగాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నాం. 2002లో ప్రధాని వాజ్‌పేయీ తీసుకున్న నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉన్నారో, లేదో చెప్పాలి. 2011 లేదా 2026 జనాభా ఆధారంగా పునర్విభజన చేపడితే భవిష్యత్తులో మనతో సంబంధం లేకుండానే కేంద్రంలో ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటవుతాయి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Delimitation bill 2026DelimitationTelangana DelimitationAssembly Parliaent Seats Will Increasedelimitation bill

