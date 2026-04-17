Delimitation Bill 2026: డీ లిమిటేషన్ బిల్ పై కాసేపట్లో ఓటింగ్.. NDA, ఇండియా కూటముల పోటా పోటీ మీటింగ్స్..

Mahila Reservation and Delimitation bill 2026: ప్రస్తుతం లోక్సభలో ఎన్డీయే కూటమికి 292 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు. విపక్ష కూటమికి 233 మంది సభ్యుల బలం ఉంది. నిబంధనల ప్రకారం సభలో పాల్గొనే సభ్యుల్లో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ సాధించాలంటే 360 మంది ఎంపీల మద్దతు అవసరం. ఒకవేళ 30 మంది విపక్ష ఎంపీలు ఓటింగ్కు దూరంగా ఉంటే సభ్యుల సంఖ్య 510కు తగ్గుతుంది. అప్పుడు మద్దతు అవసరమైన ఎంపీల సంఖ్య 340కి చేరుతుంది.ఒకవేళ 60 మంది డుమ్మా కొడితే మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య 480కి చేరుతుంది. అప్పుడు 320 మంది ఎంపీల మద్దతు అవసరం పడుతుంది.ఒకవేళ 90 మంది ఎంపీలు సభకు దూరంగా ఉంటే అప్పుడు మూడింట రెండొంతుల మెజారిటికీ అవసరమైన ఎంపీల సంఖ్య 300కు తగ్గుతుంది.
లోక్సభలో ఎన్డీయే కూటమి నుంచి బీజేపీకి సొంతంగా 240 మంది ఎంపీలు ఉండగా.. టీడీపీకి 16 మంది; జేడీయూకి 12 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు.ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన కాంగ్రెస్కు 98 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు. కూటమిలో ఇతర పక్షాలైన సమాజ్వాదీ పార్టీకి 37 మంది ఎంపీలు, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ 28 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు.
ఈ రెండు పార్టీలు ఓటింగ్కు దూరమైతే లోక్సభలో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు గట్టేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్, సమాజ్ వాదీ పార్టీ ఎంపీలు ఓటింగ్ దూరంగా ఉండేలా అమిత్ షా చర్చలు జరుపుతున్నారని తెలుస్తోంది. ఇక రాజ్యసభలో ఎన్డీయేకు 141 మంది సభ్యుల బలం ఉంది. ప్రతిపక్షానికి 83 మంది ఎంపీల మద్దతు ఉంది. వీరు కాకుండా బీఆర్ఎస్, వైసీపీ, బీజేడీ, బీఎస్పీ, స్వతంత్రులు కలిపి 20 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు. వీరు నిర్ణయాత్మకంగా మారనున్నారు. రాజ్యసభలో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ కావాలంటే 163 మంది ఎంపీల మద్దతు అవసరం.
బీజేపీకి 107, కాంగ్రెస్కు 28, తృణమూల్కు 13, ఆప్కు 10, డీఎంకేకు 8 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. డీలిమిటేషన్ బిల్లుతో రాష్ట్ర రాజకీయ, ఆర్థిక ప్రయోజనాలకు ముప్పు ఏర్పడుతుందని, వాటి పరిరక్షణ కోసం ఒడిశాకు చెందిన ఎంపీలంతా కలిసికట్టుగా పోరాడాలని బీజేడీ అధ్యక్షుడు నవీన్ పట్నాయక్ పిలుపునిచ్చారు.
మరోవైపు కొందరు బీజేపీ ఎంపీలు సైతం ఈ కీలక బిల్లులు ఆమోదానికి అవసరమైన సంఖ్యా బలం తమకు లేదని బయట ప్రస్తావిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందితే క్రెడిట్ మొత్తం విపక్షాలే తీసుకోవాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వ్యాఖ్యానించారని చెబుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.