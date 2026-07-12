Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Bengaluru Delivery boy horror: బెంగళూరులో ఘోరం.. ఇంట్లో చొరబడి యువతికి మర్మాంగం చూపిస్తు డెలివరీ బాయ్ పైశాచీకం.. వీడియో వైరల్..

Bengaluru Delivery boy horror: బెంగళూరులో ఘోరం.. ఇంట్లో చొరబడి యువతికి మర్మాంగం చూపిస్తు డెలివరీ బాయ్ పైశాచీకం.. వీడియో వైరల్..

Bengaluru Delivery boy news:  తన అనుమతి లేకుండానే ఇంట్లోకి ప్రవేశించి వాష్ రూమ్ ఉపయోగించుకున్నాడని యువతి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. అతని ప్రైవేటు పార్ట్ చూపిస్తు పైశాచీకంగా ప్రవర్తించాడని యువతి సోషల్ మీడియాలో తన గోడును చెప్పుకుంది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 12, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:35 PM IST
Bengaluru Delivery boy horror: బెంగళూరులో ఘోరం.. ఇంట్లో చొరబడి యువతికి మర్మాంగం చూపిస్తు డెలివరీ బాయ్ పైశాచీకం.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: Bengaluruwomannews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఊరంతా ఒక్కటయ్యారు.. ప్రైవేట్ బళ్లకు మంగళం పాడారు.. కామారెడ్డి జిల్లా కన్కల్ గ్రామం సంచలన నిర్ణయం..!!
Government School7 min ago
2
Rajinikanth41 min ago
3
Bengaluru woman48 min ago
4
Shabad News55 min ago
5
ttd october quota58 min ago