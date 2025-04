Pahalgam Tourists: ఉగ్రదాడి ఘటన తర్వాత కూడా పహల్గామ్ కు పోటెత్తుతున్న యాత్రికులు.. మోదీ మీదున్న నమ్మకమేనా?

Pahalgam Tourists: జమ్మూకశ్మీర్ లోని అందమైన ప్రదేశం పహల్గామ్ లో పర్యాటకులపై ఉగ్రదాడి జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో 26 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ మారణహోమం తర్వాత కాశ్మీర్ లో మళ్లీ టూరిస్టులు అడుగుపెడతారా అనే అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. కానీ ఇప్పుడు పహల్గామ్ యాత్రికులతో సందడిగా మారింది. కాశ్మీర్ లో ఉగ్రదాడి ఇదేం కొత్త కాదు. ఎన్నో సార్లు జరిగాయి. కానీ టూరిస్టుల మీద ఉగ్రదాడి ఇదే మొదటిసారి. దీంతో కాశ్మీర్ అంటేనే చాలా మంది భయపడుతున్నారు. కానీ కాశ్మీర్ మాత్రమే కాదు ఏకంగా దాడి జరిగిన పహల్గామ్ లో కూడా టూరిస్టులు సందడి చేస్తున్నారు.

క్రొయేషియా నుండి వచ్చిన ఒక పర్యాటకుడు, 'నాకు ఇక్కడ (పహల్గామ్) చాలా నచ్చింది' అని అన్నాడు. నాకు ఇక్కడ చాలా మంది స్నేహితులు దొరికారు. ప్రజలు చాలా ఆదరిస్తున్నారు. ఇలాంటిది వినడం అంత సులభం కాదు. నాకు ఎలాంటి భయం అనిపించలేదు. నాకు అసౌకర్యంగా అనిపించలేదు. ఇది క్రమం తప్పకుండా జరిగేది కాదు, అప్పుడప్పుడు జరుగుతుంది. ప్రతిచోటా జరుగుతుంది. ప్రపంచంలో ఎక్కడా సురక్షితమైన ప్రదేశం లేదు అని అన్నారు.

క్రొయేషియా నుండి వచ్చిన మరో పర్యాటకుడు మాట్లాడుతూ.. 'ఇది కాశ్మీర్‌కు నా 10వ సందర్శన, ప్రతిసారీ ఇది అద్భుతంగా ఉంది.' నాకు కాశ్మీర్ ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1 గమ్యస్థానం. నా బృందం చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను క్రొయేషియా, సెర్బియా నుండి ప్రజలను తీసుకువచ్చాను. వారు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. నేను పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉన్నట్లు భావించాను. ఎటువంటి సమస్య లేదు అని చెప్పుకొచ్చారు.

గుజరాత్‌లోని సూరత్‌కు చెందిన పర్యాటకుడు మహ్మద్ అనాస్ మాట్లాడుతూ.. 'మాకు కాశ్మీర్‌లో ఉండటం ఇష్టం. ఉగ్రవాద దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మా తోటి పర్యాటకుల పట్ల మేము జాలిపడుతున్నాము. పహల్గామ్‌లో సాధారణ పనులు జరుగుతున్నాయి. చింతించాల్సిన పని లేదు. సైన్యం, ప్రభుత్వం, స్థానిక ప్రజలు మాతో ఉన్నారు. మా భద్రతను నిర్ధారిస్తున్నారు. ఆ సంఘటన తర్వాత మేము భయపడ్డాము. మేము వెంటనే ఆ ప్రదేశం నుండి వెళ్లిపోవాలనుకున్నాము.. కానీ స్థానిక ప్రజలు, సైన్యం మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడంతో మేము మా ప్రయాణాన్ని కొనసాగించగలిగాము అని తెలిపారు.

