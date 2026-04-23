Composite Salary Account Benefits: ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సూపర్ గుడ్న్యూస్ అందించింది. ఇటీవలే డీఏ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు మరో శుభవార్త ఉద్యోగుల సంతోషాన్ని రెట్టింపు చేసింది. ఆర్థిక భద్రతతో పాటు సంక్షేమాన్ని మరింత పటిష్టం చేసే దిశగా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ కాంపోజిట్ శాలరీ అకౌంట్ ప్యాకేజీ అనే సదుపాయాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో అనగా 2026లో ఈ పథకాన్ని అధికారికంగా బలోపేతం చేశారు. ఇది సాధారణ బ్యాంకింగ్ సేవలతో ఇతర ఇన్సూరెన్స్, లోన్స్తో పాటు ఇతర ఆర్థిక ప్రయోజనాలను ఉద్యోగులకు ఒకే దగ్గర అందించే విధంగా ఈ ప్యాకేజీని రెడీ చేశారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంక్షేమంతో పాటు ఆర్థిక భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఈ కాంపోజిట్ శాలరీ అకౌంట్ ప్యాకేజ్ సరికొత్త పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. 2026 జనవరి 14న ఈ పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఇందులో సాధారణ బ్యాంకింగ్ సేవలతో పాటు ఇన్సూరెన్స్, లోన్స్ వంటి వాటితో పాటు అనేక సదుపాయలు ఒకే దగ్గర అందుబాటులో ఉంచేలా ఈ ప్రక్రియ ఉండనుంది. కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకం అన్ని విభాగాల ఉద్యోగులకు (A, B, C, D) పారామిలటరీ, మిలటరీతో పాటు ఇతర భద్రతా దళాల సిబ్బందికి ఇది వర్తించనుంది. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లోనూ ఈ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ఈ కొత్త పథకంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అనేక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. బ్యాంకింగ్ సౌకర్యాలలో జీరో బ్యాలెన్స్ శాలరీ ఖాతాతో పాటు RTGS, NEFT, IMPS, UPI లావాదేవీలపై ఎలాంటి అదనపు రుసుములు వసూలు చేయరు. అలాగే ఉచిత మల్టీ-సిటీ చెక్ బుక్లు, లాకర్ అద్దె, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్లపై ప్రత్యేక తగ్గింపులు అందుబాటులో ఉంటాయి. అలాగే మీరు హౌస్, ఎడ్యుకేషన్, వెహికల్, పర్సనల్ వంటి ఏవైనా లోన్స్ తీసుకున్నా.. వాటిపై అతి తక్కువ వడ్డీతో అందుబాటులో ఉంటుంది. వీటితో పాటు లోన్ తీసుకున్న వారికి ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీల నుంచి పూర్తిగా మినహాయింపు లభిస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాసెసింగ్ ఫీజుతో పాటు ఇతర ఛార్జీలపై భారీగా తగ్గింపు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఈ పథకంలో నమోదైన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగికి రూ.1.5 కోట్ల వరకు యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ లభిస్తోంది. దీంతో పాటు రూ.2 కోట్ల వరకు విమాన యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా లభిస్తుంది. ఉద్యోగుల శాశ్వత, పాక్షిక వైకల్యంపై రూ.1.5 కోట్ల బీమా.. అలాగే టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కింద రూ.20 లక్షల బీమా వరకు పొందవచ్చు. దీంతో పాటు ఇన్సూరెన్స్లపై అదనపు టాప్-అప్ సదుపాయంతో కుటుంబం మొత్తానికి సమగ్ర ఆరోగ్య బీమా సౌకర్యం పొందవచ్చు. డెబిట్ , క్రెడిట్ కార్డులపై మెరుగైన రివార్డ్స్, ఎయిర్పోర్ట్ లౌంజ్, క్యాష్బ్యాక్ సౌకర్యాలు పొందవచ్చు.
అయితే కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన ఈ బ్యాంక్-లింక్డ్ ప్యాకేజీ ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న CGEGISను భర్తీ చేయదని సమాచారం. కానీ, ఇదో అదనపు ప్రయోజనంగా ఉద్యోగులకు కలిసొస్తుందని అంటున్నారు. అటు ప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రయోజనాలతో పాటు ఇటు బ్యాంక్ ఇచ్చే బీమా కవరేజీని కూడా పొందడం లాభంగా మారుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం ఈ సరికొత్త పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది.
