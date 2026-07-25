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Dharmendra Pradhan: మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌కు కేంద్ర క్యాబినేట్ మద్దతు..అసలు ఎవరీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, ఆయన బ్యాగ్రౌండ్ ఏంటి?

Dharmendra Pradhan Biography: కేంద్రమంత్రి పదవి నుంచి ప్రస్తుత విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) పట్టుబడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. కానీ, కేంద్ర క్యాబినేట్ మాత్రం ఆయనకు మద్దతుగా నిలిచింది. అయితే ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌కు మద్దతుగా నిలవడం పట్ల ఆయన గురించి కొందరు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 25, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:50 PM IST
Dharmendra Pradhan: మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌కు కేంద్ర క్యాబినేట్ మద్దతు..అసలు ఎవరీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, ఆయన బ్యాగ్రౌండ్ ఏంటి?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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