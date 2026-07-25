Dharmendra Pradhan Biography: ప్రస్తుత విద్యాసంబంధ పరిణామాలు, నిరసనల నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గురించి నెట్టింట, విద్యార్థి వర్గాల్లో విస్తృతమైన చర్చ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన నేపథ్యం, విద్యార్హతలు, రాజకీయ ప్రయాణం ఎలా సాగిందనే వివరాలు పరిశీలిద్దాం.
కుటుంబ నేపథ్యం, జననం
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ 1969 జూన్ 26న ఒడిశా రాష్ట్రంలోని తల్చేర్లో జన్మించారు. ఆయన తండ్రి డా.దేవేంద్ర ప్రధాన్ ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు. మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ప్రభుత్వంలో ఆయన కేంద్ర సహాయ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబంలో జన్మించడం వల్ల ధర్మేంద్ర ప్రధాన్కు చిన్నతనం నుంచే ప్రజా జీవితంపై ప్రత్యేక ఆసక్తి ఏర్పడింది.
విద్యార్హతలు
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన ప్రాథమిక విద్యను ఒడిశాలోనే పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత తల్చేర్ కళాశాల నుంచి డిగ్రీ పట్టా అందుకున్నారు. అనంతరం భువనేశ్వర్లోని ప్రఖ్యాత ఉత్కల్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్నత విద్యనభ్యసించి, ఆంత్రోపాలజీ (మానవ శాస్త్రం)లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.
రాజకీయ ప్రయాణం
ఆయన విద్యార్థి దశలోనే రాజకీయ రంగప్రవేశం చేశారు. ఉత్కల్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుతున్న సమయంలో ఆరెస్సెస్ విద్యార్థి సంఘమైన అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ (ABVP)లో క్రియాశీలకంగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత భారతీయ జనతా యువ మోర్చా (BJYM)లో చేరి వివిధ హోదాల్లో పనిచేశారు. ఒక దశలో BJYM జాతీయ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టి దేశవ్యాప్త గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
ఎన్నికల రాజకీయాలు, పదవులు
2000 సంవత్సరంలో తొలిసారిగా ఒడిశా శాసనసభకు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. 2004లో లోక్సభకు ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత కాలంలో రాజ్యసభ సభ్యుడిగా కూడా సుదీర్ఘకాలం సేవలందించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఒడిశాలోని సంబల్పూర్ లోక్సభ నియోజకవర్గం నుంచి ఎంపీగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.
కేంద్ర మంత్రిగా సేవలు
నరేంద్ర మోదీ మంత్రివర్గంలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పలు కీలక శాఖలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు. గతంలో పెట్రోలియం & సహజ వాయువు శాఖ, ఉక్కు శాఖ, నైపుణ్యాభివృద్ధి శాఖ మంత్రులుగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత 2021 జూలైలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి అప్పటి నుంచి అదే పదవిలో కొనసాగుతున్నారు. ఒడిశా రాజకీయాల నుంచి జాతీయ స్థాయికి ఎదిగిన బీజేపీ ప్రముఖులలో ఆయన ఒకరు.
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