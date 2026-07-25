/Dharmendra Pradhan Net Worth: కేంద్ర మాజీ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఆస్తుల వివరాలు..కోట్లలో సంపద, భారీగా పేరుకుపోయిన అప్పులు!

Dharmendra Pradhan Net Worth: నీట్ (NEET) పేపర్ లీక్ వ్యవహారం, ఇతర పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రతిపక్షాల నిరసనలతో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ప్రస్తుతం జాతీయ స్థాయిలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా నిలిచారు. ఆయన రాజీనామా డిమాండ్తో విద్యార్థి సంఘాలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆందోళనలు చేస్తుండటంతో.. తాజాగా ఆయన తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే ఈ క్రమంలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వ్యక్తిగత జీవితం, రాజకీయ ప్రస్థానంతో పాటు ఆస్తుల వివరాలపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల సందర్భంగా ఆయన సమర్పించిన అఫిడవిట్ ప్రకారం.. ఆయన ఆస్తులు, అప్పుల పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మొత్తం ఆస్తులు, అప్పులు
2024 ఎన్నికల అఫిడవిట్ ప్రకారం కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.6.92 కోట్లుగా ఉంది. ఆయనపై వివిధ బ్యాంకులు, ఇతరుల నుంచి కలిపి మొత్తం రూ.2.30 కోట్ల మేర రుణాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, ఐడీబీఐ (IDBI) బ్యాంకుల నుంచి ఆయన దాదాపు రూ.31.38 లక్షల రుణం తీసుకున్నారు.
బ్యాంక్ రుణాలతో పాటు ఆయన తన భార్యకు రూ.10 లక్షలు, తండ్రికి రూ.5 లక్షలు ఇవ్వడంతో పాటు మరికొంత మంది బంధువులకు కూడా వ్యక్తిగత అప్పులు ఇచ్చినట్లు అఫిడవిట్లో పేర్కొన్నారు.
వార్షిక ఆదాయం
ఆదాయం విషయంలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కంటే ఆయన సతీమణి ముందుండటం విశేషం. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వార్షిక ఆదాయం రూ.12.75 లక్షలు కాగా, ఆయన భార్య వార్షిక ఆదాయం రూ.49.92 లక్షలుగా ఉంది.
పెట్టుబడులు, పొదుపులు
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ దంపతులు తమ సంపాదనలో సింహభాగాన్ని భద్రమైన ఆర్థిక పథకాల్లో మళ్లించారు. బ్యాంక్ డిపాజిట్లు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు (FDs), పీపీఎఫ్ (PPF) ఖాతాల్లో సుమారు రూ.2.47 కోట్లు ఉన్నాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్లలో రూ.80.40 లక్షల పెట్టుబడులు ఉన్నాయి. అలాగే ఎల్ఐసీ (LIC) తదితర బీమా పాలసీల విలువ రూ.67.72 లక్షలుగా ఉంది.
స్థిరాస్తులు (భూములు, ఇళ్లు)
ఒడిశాలో రూ.12 లక్షల విలువైన వ్యవసాయ భూమి, రూ. 20.50 లక్షల విలువైన వ్యవసాయేతర భూమి ఆయన పేరిట ఉన్నాయి. అదే విధంగా ఘజియాబాద్, భువనేశ్వర్లలో మంత్రి దంపతుల పేరిట సుమారు రూ.1.98 కోట్ల విలువైన ఇళ్లు ఉన్నాయి.
బంగారం, వెండి, వాహనాలు
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వద్ద 200 గ్రాముల బంగారం, 2.5 కిలోగ్రాముల వెండి ఉండగా.. ఆయన భార్య వద్ద 500 గ్రాముల బంగారం, 10 కిలోగ్రాముల వెండి ఉన్నాయి. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వద్ద 2011 మోడల్ హోండా సిటీ కారు ఉండగా, ఆయన భార్య పేరిట పలు వాణిజ్య వాహనాలు నమోదై ఉన్నాయి.
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