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Dharmendra Pradhan Net Worth: కేంద్ర మాజీ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఆస్తుల వివరాలు..కోట్లలో సంపద, భారీగా పేరుకుపోయిన అప్పులు!

Dharmendra Pradhan Net Worth: నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహరంతో విద్యార్థుల ఆందోళన నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ క్రమంలో ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు ఆస్తులు, సంపద వివరాలపై పలువురు ఆరా తీస్తున్నారు. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 25, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:50 PM IST
Dharmendra Pradhan Net Worth: కేంద్ర మాజీ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఆస్తుల వివరాలు..కోట్లలో సంపద, భారీగా పేరుకుపోయిన అప్పులు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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