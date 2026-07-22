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Dharmendra Pradhan Resign: కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా? సోషల్ మీడియాలో రిజైన్ లెటర్ వైరల్!

Dharmendra Pradhan Resignation: నీట్ పేపర్ లీకేజీపై వస్తున్న తీవ్ర విమర్శలతో పాటు ఢిల్లీలో విద్యార్థుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారని పేర్కొంటూ ఒక లేఖ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వైరల్ లేఖ వెనుక ఉన్న నిజం, వాస్తవాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 22, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:41 PM IST
Dharmendra Pradhan Resign: కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా? సోషల్ మీడియాలో రిజైన్ లెటర్ వైరల్!

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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