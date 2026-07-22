/Dharmendra Pradhan Resign: కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా? సోషల్ మీడియాలో రిజైన్ లెటర్ వైరల్!

Dharmendra Pradhan Resignation: కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు సంబంధించి ఒక లేఖ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ లేఖలో ఆయన కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారని అందులో పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ వాదన తప్పుదోవ పట్టించేదని.. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఇంకా తన పదవికి రాజీనామా చేయలేదని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం, నీట్ పేపర్ లీక్ కేసు నేపథ్యంలో ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఆందోళనను ఉధృతం చేశాయి. నిరసనకారులు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ నిరసన సమయంలో ఆయన పేరుతో ఉన్న రాజీనామా లేఖగా భావిస్తున్న ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో అనేక వాదనలు జరుగుతున్నాయి.
వైరల్ అవుతున్న లేఖపై 2026 జూలై 21 తేదీ ఉంది. అది ప్రధానమంత్రికి ఉద్దేశించినట్లుగా కనిపిస్తోంది. పదేపదే పేపర్ లీకేజీ ఘటనల కారణంగా విద్యార్థులు పరీక్షా విధానంపై విశ్వాసం కోల్పోయారని, అందుకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేస్తున్నారని ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఈ వైఫల్యానికి ప్రభుత్వ నాయకత్వాన్ని కూడా ఆ లేఖ బాధ్యురాలిగా పేర్కొంది.
అయితే, ఈ లేఖ ఆధారంగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం, రాష్ట్రపతి భవన్ లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి అటువంటి రాజీనామాను ధృవీకరించలేదు. తాను రాజీనామా చేసినట్లు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కూడా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన జారీ చేయలేదు.
దీంతో సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న లేఖ నకిలీదని లేదా తప్పుదోవ పట్టించేదని స్పష్టమవుతోంది. ఆందోళనల నేపథ్యంలో తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేసి గందరగోళం సృష్టించే ప్రయత్నం జరుగుతుండవచ్చని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇలాంటి వైరల్ పోస్టులను నమ్మే ముందు, అధికారిక ప్రభుత్వ ప్రకటనలు లేదా విశ్వసనీయ వార్తా సంస్థల నుండి సమాచారాన్ని సరిచూసుకోవాలని పౌరులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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